بازی Path of Exile 2 زودتر از ۲۰۲۲ عرضه نخواهد شد

قرار بود تا پایان سال گذشته‌ی میلادی، شاهد عرضه‌ی نسخه‌ی آزمایشی Path of Exile 2 باشیم، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه ظاهرا قرار نیست به این زودی‌ها چیزی درباره‌ی این بازی بشنویم. آن طور که استودیوی سازنده‌ی Path of Exile 2 گفته است، در بهترین حالت در سال ۲۰۲۲ می‌توانیم انتظار عرضه‌ی این بازی را داشته باشیم.

دنباله‌ی بزرگ بازی رایگان Path of Exile پاییز سال گذشته معرفی شد. استودیوی بازی‌سازی Grinding Gear طی رویدادی بزرگ از Path of Exile 2 رونمایی کرد و گفت که این دنباله، قرار نیست جای بازی اصلی را بگیرد و بلکه به آن اضافه می‌شود. در ابتدا گفته شده بود که نسخه‌ی آزمایشی بازی تا پایان سال ۲۰۲۰ عرضه می‌شود و نهایتا در سال ۲۰۲۱ می‌توانیم شاهد عرضه‌ی نهایی آن باشیم، ولی طبق گفته‌ی مدیر استودیوی Grinding Gear قرار نیست شاهد تحقق این موضوع باشیم.

«کریس ویلسون»، مدیر استودیوی بازی‌سازی Grinding Gear به تازگی طی مصاحبه‌ای درباره‌ی وضعیت ساخت دنباله‌ی Path of Exile صحبت کرده است. همانطور که می‌توانید حدس بزنید، مشکلات توسعه به بحران جهانی ویروس کرونا ربط داده شده‌اند.

Path of Exile 2 به عنوان‌ آپدیت بعدی بازی نخست، رونمایی شد

استودیوی Grinding Gear در استرالیا واقع شده، کشوری که بسیار کمتر از دیگران با ویروس کرونا دست و پنجه نرم کرده است، اما مشکلات دیگر نقاط دنیا روی این استودیو هم تاثیر گذاشته‌اند. کریس ویلسون در این باره گفته است: «متنفرم از اینکه همه چیز را گردن کووید بیاندازم، ولی بخش بزرگی از مشکلات به خاطر آن است. نمی‌توانیم نیرو از دیگر کشورها جذب کنیم، چون مرزهای نیوزیلند بسته هستند و این موضوع به روند تولید استودیوی‌مان لطمه زده است.»

او ادامه داده: «روند ساخت بازی آن‌طور که می‌خواستیم پیش نرفته، به همین دلیل می‌خواهیم تمام تلاش خود را در سال ۲۰۲۱ کنیم و بیشتر منابع را روی ساخت Path of Exile 2 بگذاریم. تلاش می‌کنیم تا جای ممکن بازی را پیش ببریم و ببینیم چه تخمینی می‌توانیم از زمان عرضه‌ی بازی داشته باشیم.»

در پاسخ به این سوال که آیا پیش‌بینی می‌کنند Path of Exile 2 در سال ۲۰۲۲ عرضه شود، کریس ویلسون این موضوع را تایید کرد و گفت: «بله، فکر کنیم این عدد دقیق باشد.»

تریلر رونمایی Path of Exile 2

به غیر از توسعه‌ی Path of Exile 2، روند کار از خانه هم‌چنین روی عرضه‌ی آپدیت‌های نسخه‌ی فعلی هم تاثیر گذاشته است، ولی نه به اندازه‌ی یک سال.

طرفداران بازی رایگان Path of Exile قرار است هفته‌ی آینده با یک بسته‌ی الحاقی جدید به نام Echoes of Atlas روبرو شوند و آپدیت‌ها هم در طول سال ادامه خواهند یافت؛ طوری که از نظر میزان محتوای نسخه‌ی فعلی، نگرانی چندانی وجود ندارد و می‌توانیم انتظار اضافه شدن محیط‌های بیشتر و غولآخرهای زیادی را به بازی داشته باشیم. برخی از این غولآخرهای جدید با سبک و سیاق Path of Exile 2 طراحی شده‌اند.

تریلر گیم‌پلی Path of Exile 2

بازی Path of Exile 2 با اینکه دنباله‌ای برای قسمت قبل است، ولی قرار است در کنار Path of Exile بنشیند و به عنوان محصولی جداگانه عرضه نخواهد شد. در واقع، با عرضه‌ی Path of Exile 2 همه چیز بازی، از موتور گرافیکی آن گرفته تا محیط‌ها، کلاس‌ها، دشمنان، حمله‌ها و اساسا هر عنصری، تغییر خواهند کرد. خط داستانی جدید Path of Exile 2 در کنار بازی اصلی می‌نشیند و بازی‌کننده‌ها به هنگام آغاز بازی، می‌توانند از بین داستان جدید و داستان قبلی، یکی را انتخاب کنند. نهایتا هم پایان هر دو خط داستانی، به یک نقطه ختم خواهد شد.

استودیوی سازنده‌ی بازی در واقع قصد دارد تا با عرضه‌ی Path of Exile 2 ضمن جذب طرفدارانی جدید، بازی‌کننده‌های فعلی و جدید را در یک دنیا قرار دهد و همگی در کنار یکدیگر در قالب یک بازی Path of Exile را تجربه کنند؛ چه کسانی که قسمت دوم را بازی می‌کنند و چه کسانی که به محتوای اصلی بازی علاقه دارند و می‌خواهند به تجربه‌ی آن ادامه دهند.

منبع: PC Gamer

The post بازی Path of Exile 2 زودتر از ۲۰۲۲ عرضه نخواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala