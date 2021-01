بازی اسکات پیلگریم قرار است پس از یک دهه، دوباره عرضه شود. یوبی‌سافت به عنوان تهیه‌کننده و سازنده‌ی بازی، تصمیمی برای عرضه‌ی نسخه‌ی فیزیکی و دیسکی این بازی ندارد، اما شرکت «لیمیتد ران» قرار است به صورت محدود، نسخه‌هایی از Scott Pilgrim vs. The World – The Game را برای پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ تهیه و عرضه کند. پیش‌فروش این نسخه‌ها از هفته‌ی آینده آغاز خواهد شد.

عرضه‌ی نسخه‌ی فیزیکی بازی Scott Pilgrim vs. The World – The Game از این نظر اهمیت دارد که به خاطر عرضه‌ی نسخه‌ی اصلی به صورت دیجیتالی، امکان تهیه‌ی آن برای مدت زیادی به هیچ شکل وجود نداشت. بازی اسکات پیلگریم در سال ۲۰۱۰ و همزمان با فیلم آن، به صورت دیجیتالی روی شبکه‌ی پلی‌استیشن و ایکس‌باکس لایو آرکید عرضه شده بود. با این حال، یک سالی نگذشته بود که فروش بازی کاملا لغو شد و دیگر امکان خرید آن به هیچ شکلی وجود نداشت. تنها کسانی که بازی را خریده بودند، می‌توانستند آن را روی پلی‌استیشن ۳ یا ایکس‌باکس ۳۶۰ خود دانلود کنند و راه دیگری برای تجربه‌ی بازی وجود نداشت.

این بار خوشبختانه در کنار نسخه‌ی دیجیتالی، شاهد عرضه‌ی بازی به صورت فیزیکی هم خواهیم بود. البته که بازی اسکات پیلگریم این بار روی کامپیوتر هم عرضه خواهد شد و این موضوع خودش به نگه‌داری بازی و امکان تجربه‌ی دوباره‌ی آن، کمک بزرگی خواهد کرد. عرضه‌ی اصلی بازی فقط به کنسول‌های پلی‌استیشن ۳ و ایکس‌باکس ۳۶۰ محدود شده بود و ورود به نسل جدید کنسول‌ها، و صد البته در کنار توقف فروش بازی، به طور کلی این بازی شگفت‌انگیز را نابود کرد.

در حال حاضر بازی Scott Pilgrim vs. The World – The Game برای عرضه روی تمام پلتفرم‌ها در نظر گرفته شده است و روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر و نینتندو سوییچ می‌توانیم آن را تهیه کنیم.

شرکت لیمیتد ران گیمز (Limited Run Games) با همکاری یوبی‌سافت، سه نسخه‌ی متفاوت از بازی تهیه کرده است.

نسخه‌ی استاندارد: شامل خود بازی و یک کارت طراحی اضافه است و با قیمت ۳۵ دلار

نسخه‌ی کلاسیک: شامل بسته‌بندی ویژه، دفترچه‌ی راهنمای بزرگ، نقشه‌ی چاپی، بسته‌ی استیکر، دیسک موسیقی متن و خود بازی با قیمت ۵۵ دلار

نسخه‌ی KO!: شامل مجسمه‌ای بزرگ از شخصیت‌ها با گرافیک ۸ بیتی که در جعبه‌ای قرار گرفته‌اند و با باز کردن جعبه، نوری روی شخصیت‌ها می‌افتد و آهنگ‌هایی از بازی پخش می‌شود. بسته‌ی کارت بازی، پین، یک جفت چوب درام، سه پیک گیتار، سی‌دی و کاست موسیقی متن بازی، کتاب راهنما با جلد سخت. با قیمت ۱۴۰ دلار.

این بسته‌ها فقط برای دو نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ بازی عرضه می‌شود. کسانی که این بسته‌ها را می‌خواهند، می‌توانند از روز ۱۵ ژانویه به مدتی محدود، در وب‌سایت لیمیتد ران اقدام به سفارش آن‌ها کنند. ظاهرا محدودیتی برای سفارش وجود ندارد و پس از دریافت سفارش‌ها، تولید آن‌ها آغاز می‌شود.

بازی Scott Pilgrim vs. The World – The Game برای عرضه در روز ۱۴ ژانویه روی تمام پلتفرم‌ها در نظر گرفته شده است.

منبع متن: digikala