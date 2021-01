پیش از اینکه استودیوی بازی‌سازی «کریستال داینامیکس» بخواهد مجموعه بازی‌های توم ریدر را با ساخت بهترین شماره‌های مجموعه‌ی یعنی بازی‌های «توم ریدر: افسانه‌ها» و «توم یدر: سالگرد» زنده کند، سازندگان اصلی این سری مشغول ساخت یک بازسازی از توم ریدر ۱ بودند. این بازسازی برای کنسول دستی سونی ساخته شده بود، اما عرضه‌اش با هدف ساخت یک بازسازی بزرگتر لغو شد. این نسخه که Tomb Raider: 10th Anniversary نام دارد، به‌تازگی کشف شده و حتی قابل بازی است.

خلق مجموعه بازی‌های توم ریدر به دست استودیوی «کور دیزاین» (Core Design) صورت گرفته است. موفقیت‌های این استودیو در ساخت بازی‌های توم ریدر، با ورود به نسلی جدید از بازی‌ها ادامه پیدا نکرد و آخرین بازی آن‌ها یعنی «توم ریدر: فرشته تاریکی» (Tomb Raider: Angel of Darkness) که برای پلی‌استیشن ۲ و کامپیوتر عرضه شده بود، با شکست مواجه شد. مالک این استودیو یعنی شرکت «آیداس» هم ساخت مجموعه‌ی توم ریدر را به یکی دیگر از استودیوهای زیرمجموعه‌ی خود یعنی کریستال داینامیکس سپرد.

در همین حین که استودیوی کریستال داینامیکس مشغول ساخت توم ریدر: افسانه‌ها (Tomb Raider: Legend) بود، سازندگان اصلی توم ریدر یعنی استودیوی کور دیزاین، روی یک بازسازی از توم ریدر ۱ برای کنسول پی‌اس‌پی کار می‌کردند. ساخت این بازسازی با نام Tomb Raider: 10th Anniversary Edition اساسا تمام شده بود که استودیوی کریستال داینامیکس، ایده‌ی خود را برای یک بازسازی بسیار بزرگتر از توم ریدر ۱ روی تمام پلتفرم ها مطرح می‌کند.

شرکت آیداس هم عرضه‌ی بازسازی کوچکتر سازندگان اصلی توم ریدر را لغو می‌کند و نهایتا بازی «توم ریدر: سالگرد» (Tomb Raider: Anniversary) برای تمام پلتفرم‌ها عرضه می‌شود. قصه‌ی کامل استودیوی سازنده‌ی اصلی توم ریدر را می‌توانید از زبان اعضای آن در مصاحبه‌ی بزرگ یوروگیمر با آن‌ها بخوانید.

استودیوی کور دیزاین پس از چند سال تلاش برای زنده ماند، نهایتا در سال ۲۰۱۰ تعطیل شد. آن‌ها پس از لغو عرضه‌ی بازسازی‌شان، تلاش کردند تا با استفاده از منابع آماده‌ای که در اختیار داشتند، یک بازی ایندیانا جونز بسازند، که ساخت آن هم لغو شد.

آنچه به تازگی کشف شده، همان بازسازی اصلی یعنی Tomb Raider: 10th Anniversary Edition است. نسخه‌ای که پیدا شده حدودا قابل بازی است، ولی برای اجرای آن باید نرم‌افزار ویژوال استودیو و یک دسته‌ی بازی ایکس‌باکس ۳۶۰ دم دست‌تان داشته باشید. برای اجرای این نسخه، پیدا کردن لینک دانلود و فایل‌های لازم، به وب‌سایت طرفداران توم ریدر Tomb of Ash سر بزنید.

نکته‌ی جالب درباره‌ی این بازسازی، تلاش آن برای وفاداری به نسخه‌ی اصلی است. لارا کرافت از نظر طراحی یادآور بازی‌های اصلی است، نقشه‌ها و محیط‌ها همه عینا شبیه به بازی اصلی دوباره ساخته شده‌اند و گیم‌پلی هم پیشرفت‌های بازی‌های کریستال داینامیکس را ندارد.

عمارت کرافت و چند مرحله‌ی مختلف مثل پرو و یونان کاملا قابل بازی هستند. دیدن این نسخه‌ی بازی، کاملا دلایل پشت تصمیم شرکت آیدوس در ارایه‌ی مجموعه‌ی توم ریدر به کریستال داینامیکس را نماین می‌کند. اساسا این بازسازی، در مقابل توم ریدر: سالگرد حرفی برای گفتن ندارد.

مالکیت مجموعه بازی‌های توم ریدر در حال حاضر به دست شرکت اسکوئر انیکس است. قسمت اخیر این مجموعه «سایه‌ی توم ریدر» توسط استودیوی «آیدوس مونترال»، یعنی سازندگان مجموعه‌ی دوس اکس ساخته شده بود و در مقابل قسمت قبل‌تر یعنی «خیزش توم ریدر»، تفاوت‌های زیادی داشت. در حال حاضر اگر مشترک پلی‌استیشن پلاس هستید، می‌توانید در طول ماه جاری میلادی بازی Shadow of the Tomb Raider را به صورت رایگان از پلی‌استیشن استور دریافت کنید.

می‌توانید در ادامه ویدیویی از بازسازی Tomb Raider: 10th Anniversary ببینید. این ویدیو مرحله‌ی پرو را نشان می‌دهد. تصاویری از دیگر محیط‌های بازی و مدل لارا هم در ادامه قرار داده‌ایم.

