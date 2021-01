پیتر مور: فیفا آلتیمیت تیم به هیچ وجه قمار نیست

«پیتر مور»، مدیر سابق شرکت بازی‌سازی EA Sports و از کارکشتگان صنعت بازی، به تازگی درباره‌ی مشکلی که گریبان‌گیر مجموعه بازی‌های فیفا شده صحبت کرده است. پیتر مور می‌گوید که معتقد است بخش «آلتیمیت تیم» سری بازی‌های فیفا، به هیچ وجه قمار نیست.

محبوبیت امروزه‌ی فیفا، فقط و فقط به خاطر سیاست‌ها و برنامه‌های پیتر مور است. در حالی که فیفا سال‌ها با فاصله‌ی زیادی پشت مجموعه بازی‌های فوتبال کونامی یعنی پرو حرکت می‌کرد، پیتر مور کنترل EA Sports را به‌دست گرفت و با فیفا ۲۰۰۸ روح تازه‌ای به مجموعه بخشید. حالت آلتیمیت تیم فیفا یک سال بعد و با فیفا ۲۰۰۹ به این سری بازی‌ها معرفی شد و یکی دو سال بیشتر طول نکشید تا سری بازی‌های فیفا محبوبیتی بارها بیشتر از دوران اوج قبلی خود پیدا کنند.

پیتر مور پس از ریاست EA Sports به رتبه‌های مدیریتی بالاتر در الکترونیک آرتز دست یافت و نهایتا هم این شرکت را ترک کرد تا به عنوان مدیر عامل باشگاه لیورپول انگلستان فعالیت کند. تیم لیورپول تحت مدیریت پیتر مور، همزمان قهرمان لیگ برتر انگلستان و لیگ قهرمانان اروپا شد.

مور اخیرا با وب‌سایت گیم اینداستری مصاحبه‌ای درباره‌ی وضعیت لوت باکس‌ها و پرداخت‌های درون برنامه‌ای بازی‌ها داشته است؛ موضوعی که در یکی دو سال اخیر سر و صدای زیادی به راه انداخته و حتی برخی کشورها، مثل بلژیک و هلند، به طور کلی خرید لوت باکس‌ها را ممنوع اعلام کرده‌اند. فیفا آلتیمیت تیم، یکی از بزرگترین پایه‌گذاران لوت باکس است و حجم بزرگی از درآمدهای الکترونیک آرتز به فروش پک‌های فیفا آلتیمیت تیم بازمی‌گردد.

در توضیح این موضوع، پیتر مور به کارت‌های داخل پک‌های سیگار در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ میلادی اشاره کرده و گفته که این موضوع، اصلا چیز جدیدی نیست. مور می‌گوید که باز کردن بسته‌ای که نمی‌دانید در آن چه چیزی وجود دارد، برای بسیاری از افراد جذاب است و به همین دلیل ویدیوهای زیادی از باز کردن پک‌های فیفا آلتیمیت تیم به اشتراک گذاشته می‌شوند.

پیتر مور توضیح داده است: «مردم عاشق این پک‌ها بودند. اینکه نمی‌دانید چه چیزی قرار است نصیب‌تان شود و ناگهان رونالدو یا مسی در می‌آیند و این موضوع شگفت‌انگیز است.»

کشورهای مختلف در حال بررسی لوت باکس‌های داخل بازی به عنوان نوعی از قمار هستند. بلژیک و هلند هر دو خرید لوت باکس را قمار قلمداد کرده و از شرکت‌های بازی‌سازی درخواست می‌کنند تا یا این قابلیت‌ها به طور کلی از بازی حذف شوند یا فروش بازی را متوقف می‌کنند.

الکترونیک آرتز زمانی که با چنین مشکلاتی روبرو شد، پک‌های آلتیمیت تیم را با کارت‌های فوتبالی مقایسه کرد و گفت که خریداران ممکن است آنچه در ذهن داشته‌اند را دریافت نکنند، اما در هر حال چیزی گیرشان می‌آیند. پیتر مور هم با این موضوع هم عقیده است: «همیشه چیزی گیرتان می‌آید. قرار نیست یک پک باز کنید و هیچ بازیکنی در آن نباشد.»

مدیر سابق باشگاه لیورپول ادامه داده است: «به نظرم مفهوم غافلگیری و شگفتی، با قمار فاصله‌ی بسیار زیادی دارد. آن‌ها کاملا روی یک محور با فاصله‌ی زیادی مخالف یکدیگر قرار می‌گیرند. بازی می‌کنید تا یک بسته بگیرید، یا یک بسته می‌خرید، آن را باز می‌کنید و یا خوشحال می‌شوید و یا می‌گویید که بسته‌ی بدی بود. این به نظرم قمار نیست.»

مور با اشاره به مشکلات استار وارز بتل‌فرانت ۲ ادامه داده است: «می‌دانم که بیرون از بازی‌های ورزشی، مشخصا یک بازی الکترونیک آرتز دیگر هم بود، بحث درباره‌ی این موضوع زیاد است. الکترونیک آرتز این مشکل را دوباره بررسی کرد. آن‌ها در این زمینه خوب عمل می‌کنند. بازخوردها را بررسی می‌کنند و می‌فهمند که نباید آن کار را انجام می‌دادند، یا تصمیم اشتباهی گرفته بودند و حرکت‌شان به نفع گیمرها نبود. سپس برمی‌گردند و تصمیم دیگری می‌گیرند.»

پیتر مور می‌گوید که باید این موضوع را بررسی کرد که آیا بازی‌کننده‌ها چیزی را دوست دارند یا نه و شواهد الکترونیک آرتز، کاملا این موضوع را نمایان می‌کند. در سال مالی گذشته، الکترونیک آرتز فقط از بخش فیفا آلتیمیت تیم ۱.۴۹ میلیارد دلار درآمد داشت که ۲۷ درصد کل درآمد الکترونیک آرتز در این بازه‌ی زمانی است.

مور ادامه داده است: «آمار و ارقام همه چیز را به خوبی نشان می‌دهند. اگر خودتان هم بازی کنید، عاشقش می‌شوید. بزرگترین شکایت‌هایی که نسبت به آلتیمیت تیم در زمان من در الکترونیک آرتز داشتیم، این بود که سرورها خراب بودند و افراد نمی‌توانستند بازی یا پک باز کنند.»

بخش آلتیمیت تیم فیفا هر ساله اهمیت بیشتری در این مجموعه بازی‌ها پیدا می‌کند و یکی از بازخوردهای اصلی بازی‌کننده‌های این سری بازی‌ها، مشخصا آن‌هایی که آلتیمیت تیم بازی نمی‌کنند، بی‌توجهی الکترونیک آرتز به دیگر بخش‌ها و توسعه‌ی بسیار زیاد بخش آلتیمیت تیم است.

فیفا ۲۱ به عنوان جدیدترین شماره‌ی این مجموعه بازی‌ها، چند هفته‌ی پیش روی کنسول‌های نسل جدید یعنی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری هم عرضه شد و مجموعه‌ای از پیشرفت‌های گرافیکی بسیار بزرگ را با خود به این سری آورد.

منبع متن: digikala