تمام مراحل هیتمن ۳ معرفی شدند

زمان زیادی تا عرضه‌ی جدیدترین قسمت مجموعه بازی‌های هیتمن باقی نمانده و به همین مناسبت، استودیوی بازی‌سازی IO Interactive از تمام مراحل بازی رونمایی کرده است. مثل دو قسمت قبلی هیتمن، در هیتمن ۳ هم با شش مرحله‌ی بزرگ روبرو خواهیم شد که هر کدام در کشور مختلفی واقع شده‌اند.

سری جدید بازی‌های هیتمن، که در ابتدا در قالب یک بازی چند قسمتی و اپیزودیک عرضه شدند، با مراحل بزرگ و پرجزییات خود، روندی تازه را به این مجموعه آوردند. نقشه‌های این هیتمن‌های جدید، بازی‌کننده را تشویق می‌کنند تا صدها روش مختلف را برای انجام اهداف خود به کار گیرند. هیتمن ۳ هم به عنوان قسمت پایانی این سه‌گانه‌ی جدید، دنباله‌رو همین روند خواهد بود.

تریلر گیم‌پلی Hitman III

بازنگری هیتمن در سال ۲۰۱۶ در طول سال به صورت شش قسمت مختلف عرضه شد. هر قسمت شامل یک نقشه‌ی بزرگ و تعدادی مرحله و ده‌ها چالش مختلف بود. هیتمن ۲ ضمن حفظ همین ساختار، بسته‌ای کامل به خریداران ارایه و هر شش مرحله را همزمان در خود جای داد. هیتمن ۳ هم شش مرحله‌ی بزرگ را همان زمان عرضه در خود دارد.

تا به امروز از اولین مرحله‌ی بازی که در «دبی» اتفاق می‌افتد و هم‌چنین مرحله‌ای در چین صحبت شده بود. استودیوی بازی‌سازی IO Interactive دیروز از تمام مراحل بازی رونمایی کرد.

دبی، امارات

هیتمن ۳ در دبی آغاز می‌شود. مامور ۴۷ به بلندترین نقطه‌ی دنیا فرستاده می‌شود تا مثل همیشه میان جمعیتی بزرگ، هدف خود را از پای در بیاورد.

سازندگان بازی می‌گویند که زیبایی ساختمان‌ها و برج‌های گران‌قیمت دبی را در این مرحله به تصویر کشیده‌اند. بلندترین برج دنیا در شرف افتتاح است و در مراسم افتتاحیه‌ی آن، مامور ۴۷ تمام بخش‌های بالاترین طبقه‌ی این ساختمان را زیر پا می‌گذارد.

دارت‌مور، انگلستان

پس از وقایع دبی، مامور ۴۷ به انگلستان می‌رود.

عمارت معروف «تورن‌بریج» در شهر دارت‌مور انگلستان، محل این ماموریت ۴۷ است. قتلی در این عمارت رخ داده و در همین حین، مامور ۴۷ باید هدف خود را از بین ببرد. می‌توان در عمارت و محیط اطراف آن به دنبال ده‌ها راه مختلف برای انجام مرحله گشت، ولی ظاهراً یکی از راه‌های جالب، تبدیل شدن به کارآگاهی خصوصی و حضور در عمارت است. به عنوان یک کارآگاه خصوصی هم راز قتل را کشف می‌کنید و هم یک اسم دیگر به لیست مقتولان اضافه خواهید کرد.

برلین، آلمان

مرحله‌ی میانی بازی در آلمان اتفاق می‌افتد. برلین را به خاطر کلوب‌های بزرگ، استایل خاص و افسانه‌های متعددش می‌شناسند، ولی به همراه مامور ۴۷ به خود برلین سفر نخواهید کرد. مقصد شما، بیرون شهر برلین است. با این حال، این موضوع سبب نمی‌شود تا حومه‌ی برلین هم کلوب‌های شبانه‌ی پر سر و صدا پیدا نکنید.

چونگ‌کینگ، چین

داستان که بالا می‌گیرد، پای مامور ۴۷ به چین باز می‌شود.

مغازه‌های کوچک و متعدد، دکه‌های فروش غذا و کافه‌ها و غذاخوری‌هایی که همگی زیر نور چراغ‌ها و تابلوهای نئونی روشن شده‌اند، محیط اصلی این مرحله در چین هستند. این مرحله شامل یک خیابان اصلی است، ولی اتفاقات را نه در خیابان و بلکه در کوچه‌های تنگ و تاریک آن رقم خواهید زد. مرحله‌ی شهر چونگ‌کینگ بخشی از خیابان‌های این کلان‌شهر را مقابل‌تان می‌گذارد تا به دنبال رمز و رازهای مختلف، گوشه و کنارش را رصد کنید.

مندوزا، آرژانتین

چیزی به پایان سه‌گانه بزرگ قتل باقی نمانده و مامور ۴۷ در مرحله‌ی یکی مانده به آخر، گذرش به آرژانتین می‌افتد.

شهر مندوزا، یکی از بزرگترین تولید کنندگان شراب در آمریکای جنوبی و از بزرگترین مناطق توریستی آرژانتین است. از تپه‌ها و دشت‌های بزرگ گرفته تا تاکستان‌های این شهر، سفری جذاب و دیدنی را برای مامور ۴۷ رقم می‌زنند. گشت و گذار در این نقشه‌ی بزرگ و کشف بخش بخش آن، صد البته نه با هدف خوش‌گذرانی، مقدمه‌ای خواهد بود برای پایان قصه‌ی هیتمن.

کوه‌های کارپات، رومانی

در مرحله‌ی پایانی هیتمن ۳، مامور ۴۷ به رومانی بازمی‌گردد.

مامور ۴۷ در آخرین قسمت سه‌گانه‌ی قتل هیتمن، به کوهستان‌های کارپات سفر می‌کند.

مثل هیتمن ۲، از همان ابتدای که هیتمن ۳ را آغاز می‌کنید، می‌توانید به دلخواه هر مرحله را انتخاب کنید. البته که داستان را برای خود خراب می‌کنید، ولی بازی مانعی به غیر از یک هشدار درباره‌ی اسپویل شدن داستان، مقابل‌تان نمی‌گذارد.

اگر دو قسمت قبلی هیتمن را در اختیار داشته باشید، می‌توانید تمام مراحل آن‌ها را به صورت بهبود یافته در هیتمن ۳ تجربه کنید. مراحل هیتمن ۱ و هیتمن ۲ با گرافیک بالاتر و به صورت ارتقا یافته، با پشتیبانی از تمام مکانیک‌ها و سیستم‌های جدید هیتمن ۳، قابل بازی هستند.

تجربه‌ی هیتمن با هدست واقعیت مجازی سونی ممکن خواهد شد

هیتمن ۳ برای عرضه در روز ۲۰ ژانویه روی تمام پلتفرم‌ها در نظر گرفته شده است. بازی حتی یک نسخه برای نینتندو سوییچ خواهد داشت که به صورت استریم ابری اجرا می‌شود.

منبع: IOI.dk

