الکترونیک آرتز چند هفته‌ی پیش رسما از بازسازی سه‌گانه‌ی اصلی مس افکت رونمایی کرد، اما به غیر از یک تیزر کوتاه، اطلاعات دیگری از این بسته منتشر نشد. این طور که به نظر می‌رسد، زمان زیادی تا عرضه‌ی این بسته باقی نمانده است. چند فروشگاه مختلف از دیروز بسته‌ی Mass Effect: Legendary Edition را با تاریخ عرضه‌ی ۱۲ مارس برای پیش‌فروش قرار داده‌اند.

بسته‌ی Mass Effect: Legendary Edition قرار است شامل سه بازی نخست مجموعه بازی‌های مس افکت، به صورت بازسازی شده باشد. دقیقا نمی‌دانیم این بازسازی چه تغییراتی را روی نسخه‌های اصلی ایجاد کرده، ولی تصور هم نمی‌کنیم که تغییرات و پیشرفت‌ها چندان بزرگ باشد. الکترونیک آرتز کمتر از یک ماه پیش از این بسته رونمایی کرده و ظاهرا قرار است به‌زودی شاهد عرضه‌ی آن باشیم، در نتیجه احتمالا چندان جای صحبت زیادی از آن وجود ندارد.

دیروز یکی دو فروشگاه در سنگاپور و یک فروشگاه در اندونزی، بسته‌ی Mass Effect: Legendary Edition را با تاریخ عرضه‌ی ۱۲ مارس (۲۲ اسفند) برای فروش قرار دادند. طولی نکشید تا گیمرها این تاریخ‌ها را کشف و آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی گزارش کنند. همانطور که انتظار می‌رفت، به سرعت این تاریخ‌ها و حتی محصولات، از فروشگاه‌ها حذف شدند. این موضوع خود نشان از واقعی بودن اطلاعات دارد.

به هنگام رونمایی بسته‌ی بازسازی مس افکت، الکترونیک آرتز مشخصا اشاره کرده بود که برنامه‌ی آن‌ها، عرضه‌ی این بسته در اوایل سال ۲۰۲۱ است. با این حال، با در نظر گرفتن بحران جهانی فعلی و مشکلاتی که گریبان توسعه‌ی بازی‌ها را گرفته است، تصور نمی‌کردیم به این زودی‌ها با عرضه‌ی این بسته روبرو شویم. همانطور که گفتیم، احتمالا با پیشرفت بزرگی طرف نخواهیم بود. با این حال، امیدواریم که بهبودها فراتر از تصور ما باشند و حداقل با تغییراتی در گیم‌پلی مس افکت ۱ مواجه شویم.

سازندگان این بازسازی رسما گفته‌اند که قرار نیست به اساس بازی‌ها دست بزنند یا تغییری بزرگ در آن‌ها ایجاد کنند، بلکه هدف آن‌ها پیشرفت بازی به شکلی است که تجربه‌ی آن برای مخاطب امروزی، راحت‌تر شود. از نظر گرافیکی، با بافت‌های با کیفیت‌تر، نورپردازی بیشتر، مدل‌های پرجزییات‌تر و افکت‌های بصری پیشرفته‌تری روبرو خواهیم شد. گفته شده که محتوای دانلودی بازی‌های اصلی هم در این بسته قرار دارند، اما نمی‌دانیم آیا منظور همه‌ی محتوای عرضه شده است یا نه.

بسته‌ی بازسازی مس افکت قرار است برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه شود. اجرای بازی روی کنسول‌های نسل جدید، با آپدیت‌هایی همراه خواهد بود، ولی این بازسازی از پایه و اساس برای کنسول‌های نسل قبل طراحی شده است.

