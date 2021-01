بحران جهانی فعلی، افراد زیادی را در سال ۲۰۲۰ خانه‌نشین کرد. قرنطینه‌های متعددی که هنوز هم ادامه دارند، جمعیت بزرگی از افراد را به بازی‌های ویدیویی سوق دادند؛ طوری که در سال ۲۰۲۰ با افزایش ارزش صنعت بازی روبرو بودیم. افراد در خانه نشسته بودند و بحث‌های خود را در توییتر پیگیری می‌کردند. بازی‌های ویدیویی، از پربحث‌ترین اتفاقات ۲۰۲۰ توییتر بودند.

هر ساله و با پایان سال میلادی، توییتر‌ گزارشی موضوعی از مباحث بزرگ پلتفرم خود منتشر می‌کند. گزارش توییتر از پربحث‌ترین بازی‌های توییتر منتشر شده‌اند و با رشدی بسیار بزرگ نسبت به سال قبل مواجه شده‌ایم.

طبق آماری که توییتر منتشر کرده، در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲ میلیارد توییت درباره‌ی بازی‌های ویدیویی روی این پلتفرم ارسال شد. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۹ شاهد رشدی ۷۵ درصدی بوده است. توییتر همچنین در سال ۲۰۲۰ شاهد رشد ۴۹ درصدی کاربران جدید در دسته‌ی بازی‌های ویدیویی بوده است؛ یعنی در واقع جمعیت کسانی در توییتر به صحبت از بازی‌های ویدیویی پرداخته‌اند در سال ۲۰۲۰ رشدی ۵۰ درصدی داشته. این افراد ممکن است کاربر جدید توییتر باشند، یا از کاربران قدیمی توییتر که تا حالا به مباحث ویدیوگیم ورود نکرده بودند.

لست آو آس ۲ بهترین بازی سال؛ برندگان گیم اواردز ۲۰۲۰ اعلام شد

برخی از پربحث‌ترین توییت‌های ۲۰۲۰ از سوی توییتر، درباره‌ی بازی‌هایی مثل لست آو آس ۲ و سایبرپانک ۲۰۷۷ بوده‌اند. توییت رویداد گیم اواردز درباره‌ی برنده شدن لست آو آس ۲ به عنوان بهترین بازی سال، بحث‌های زیادی داشته است. از طرف دیگر، توییت اکانت سایبرپانک ۲۰۷۷ یکی دو روز پیش عرضه و برای آماده‌سازی طرفداران، افراد زیادی را درگیر کرده است.

توییت رویداد بسیار بزرگ فورت‌نایت برای مارول هم کاربران زیادی را درگیر کرده و از سوی توییتر، به عنوان یکی از پر سر و صداترین توییت‌های صنعت بازی در ۲۰۲۰ معرفی شده است.

به طور کلی، بازی ششمین مبحث پرطرفدار کل توییتر در ۲۰۲۰ بوده است. زیرمجموعه‌های پرطرفدار بازی، به ترتیب از سوی توییتر به این شکل رتبه‌بندی شده‌اند:

بازی اخبار بازی ورزش‌های الکترونیکی اینفلوئنسرهای بازی پلی‌استیشن فورت‌نایت کال آو دیوتی ماین‌کرفت انیمال کراسینگ ایکس‌باکس

پیش از اینکه بخواهیم به پرطرفدارترین بازی‌های توییتر در ۲۰۲۰ برسیم، حتما باید به بزرگترین جامعه‌ی بازی در توییتر اشاره کنیم. در واقع، کشورهایی که بیشترین بحث را درباره‌ی بازی‌های ویدیویی در توییتر داشته‌اند، نهایتا روی بازی‌های پربحث هم تاثیر گذاشته‌اند.

نصف بیشتر بازی‌های پربحث توییتر را بازی‌های ژاپنی تشکیل داده‌اند و احتمالا لازم نیست بگوییم که ژاپنی‌ها، بیشترین بحث را حول مبحث بازی در توییتر داشته‌اند. پس از ژاپن به ترتیب کشورهای امریکا و کره‌ی جنوبی قرار گرفته‌اند. اگر می‌خواهید بازی‌های ویدیویی را از درجه‌ی اهمیت بین کشورهای مختلف دنیا رده‌بندی کنید، این لیست آمار بسیار خوبی مقابل‌تان می‌گذارد. چین هم یکی از بزرگترین بازارهای بازی ویدیویی دنیا را، مشخصا بازی‌های موبایل و کامپیوتر، در اختیار دارد، اما توییتر به طور کلی در چین فیلتر است.

از پربحث‌ترین اتفاقات امسال بازی‌های ویدیویی، فیلتر شدن پابجی موبایل در هندوستان بود که منجر به گفتگوهای بزرگی در این کشور درباره‌ی بازی شد. یا شاید بهتر است بگوییم که جمعیتی بسیار بزرگ از هندی‌ها به توییتر آمدند تا نسبت به فیلتر شدن پابجی موبایل اعتراض کنند.

بیشترین بحث‌ها حول بازی‌های ویدیویی به ترتیب در کشورهای زیر صورت گرفته‌اند:

ژاپن ایالات متحده کره‌ی جنوبی برزیل تایلند انگلستان فرانسه هند فیلیپین اسپانیا

به پربحث‌ترین بازی‌های توییتر در سال ۲۰۲۰ می‌رسیم. همانطور که گفتیم، ژاپنی‌ها بیشترین تاثیر را در این لیست داشته‌اند و بازی‌های انتخاب شده اکثرا بازی‌های رایگان موبایل ژاپنی هستند. حتی بازی ایپکس لجندز هم که به عنوان یک بازی آمریکایی در لیست قرار دارد، در ژاپن محبوبیتی بسیار زیاد دارد.

فورت‌نایت مشخصا با رویدادهای بزرگ خود و همچنین به خاطر قضایای دعوای اپیک گیمز و اپل که منجر به حذف بازی از روی اپ استور و مک شد، به راحتی در لیست قرار گرفته است. مجموعه‌ی فینال فانتزی نه به خاطر ژاپنی بودن و بیشتر به خاطر عرضه‌ی دو شماره‌ی بزرگ و بسیار موفق، در لیست محبوب‌ترین بازی‌های توییتر ۲۰۲۰ رتبه‌ی بالایی کسب کرده است. امسال شاهد عرضه‌ی بازسازی فینال فانتزی ۷ و همچنین بسته‌ی الحاقی شادوبرینگرز برای فاینال فانتزی ۱۴ بودیم. دو سه بازی لیست، حتی نسخه‌ی انگلیسی زبان هم ندارند و کاملا ژاپنی هستند و نمی‌دانیم چقدر ژاپنی‌ها توانسته‌اند در توییتر درباره‌ی این بازی‌ها صحبت کنند که حتی بالاتر از فورت‌نایت قرار بگیرند.

دو بازی چینی گنشین ایمپکت و نایوز آوت هم در لیست قرار دارند که نشان از موفقیت بین‌المللی این بازی‌ها دارد؛ چون همانطور که گفتیم چینی‌ها اساسا به توییتر دسترسی ندارند.

محبوبیت بسیار زیاد انیمال کراسینگ، به وسیله‌ی اصلی افراد برای حفظ سلامت روان در قرنطینه و حتی تعامل با یکدیگر به کمک بخش‌های آنلاین آن، دیگر نیازی به توضیح ندارد. انیمال کراسینگ بزرگترین بازی ۲۰۲۰ بود.

پربحث‌ترین بازی‌های ۲۰۲۰ در توییتر از این قرار هستند:

انیمال کراسینگ: نیو هورایزن Fate/Grand Order Disney: Twisted Wonderland فاینال فانتزی فورت‌نایت Ensemble Stars Knives Out گنشین ایمپکت ایپکس لجندز Identity V

رویدادهای مختلف صنعت بازی، طبیعتاً روی توییت‌ها هم تاثیر گذاشته‌اند. پربحث‌ترین مراسم‌های امسال صنعت بازی در توییتر، رویدادهایی مثل گیم اواردز و رویداد معرفی بازی‌های پلی‌استیشن ۵ را شامل شده‌اند:

گیم اواردز ۲۰۲۰ رویداد معرفی بازی‌های پی‌اس‌فایو توکیو گیم شو ۲۰۲۰ Nico Nico Net Chokaigai 2020 نمایش بازی‌های ایکس‌باکس

سال جدید میلادی آغاز شده است و بحران جهانی ویروس کرونا با قدرت پابرجاست. این موضوع احتمالا باز هم به محبوبیت بیشتر بازی‌های ویدیویی منجر می‌شود، اما از طرف دیگر، جلوی پیشرفت مراحل توسعه‌ی بازی‌های بسیاری را هم می‌گیرد؛ طوری که حتی نمی‌توانیم‌ به هیچ شکلی وضعیت پایان سال و محبوب‌ترین بازی‌های ۲۰۲۱ توییتر را پیش‌بینی کنیم.

منبع: وبلاگ توییتر

