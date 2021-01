گزارشی جدید، از ادامه‌ی شگفت‌انگیز موفقیت‌های نینتندو با کنسول هیبریدی خود خبر داده است. فروش نینتندو سوییچ در سال ۲۰۲۰ از مجموع تمام کنسول‌های دیگر بیشتر بوده است.

این خبر‌‌ در حالی اعلام می‌شود که در سال ۲۰۲۰ شاهد عرضه‌ی نسل جدیدی از کنسول‌های بازی به بازار بوده‌ایم؛ آن هم با در نظر گرفتن این موضوع که پلی‌استیشن ۵ رکورد جدیدی از فروش ماه نخست کنسول‌ها‌ از خود به جای گذاشته است.

مدیر نینتندو: سوییچ تازه به نیمه‌ی عمر خود رسیده

طبق این خبر که توسط وب‌سایت گیم اینداستری منتشر شده، نینتندو سوییچ از مجموع فروش پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس و ایکس‌باکس وان، بیشتر فروخته است. متاسفانه این وب‌سایت آمار دقیق فروش را اعلام نکرده است و عدد و رقمی از فروش کنسول‌ها در سال ۲۰۲۰ در اختیار نداریم.

در سال ۲۰۲۰ همچنین با مشکل بسیار جدی کمبود کنسول سوییچ روبرو بودیم؛ طوری که در چند ماه سال، نینتندو سوییچ برای خرید در بیشتر بازارهای دنیا پیدا نمی‌شد و افراد مجبور بودند تا به بازارهای سیاه و پرداخت قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت اصلی کنسول، رجوع کنند. در واقع اگر مشکل کمبود سوییچ وجود نداشت، می‌توانست حتی موفقیتی بارها بزرگتر از آنچه مشاهده می‌کنیم کسب کند؛ چیزی که حتی تصورش هم عجیب است.

رکورد فروش عجیب و غریب انیمال کراسینگ؛ نینتندو چه کار می‌کند؟

چه مشکل کمبود سوییچ در سال ۲۰۲۰ و چه تقاضای بسیار بالا برای این کنسول، به بحران جهانی فعلی مربوط می‌شود. با شروع قرنطینه‌ها در بهار امسال، تقاضا برای سوییچ بسیار بالا رفت. از طرف دیگر، طولی نکشید تا با بزرگترین بازی امسال یعنی انیمال کراسینگ روی نینتندو سوییچ روبرو شدیم. عرضه‌ی انیمال کراسینگ مصادف شد با کمبود وحشتناک این کنسول و حتی خود بازی در بازار؛ طوری که نینتندو رسما از فروش غیر قابل انتظار نسخه‌ی دیجیتال انیمال کراسینگ گزارش داده بود.

در حال حاضر که مشکل کمبود سوییچ برطرف شده و از طرف دیگر، سونی توانایی پاسخ به تقاضای بالا برای پلی‌استیشن ۵ را ندارد، انتظار داریم روند صعودی فروش سوییچ حتی سرعت بیشتری بگیرد؛ مخصوصا که تازه از دوره‌ی زمانی تعطیلات پایان سال میلادی خارج شده‌ایم و بدون شک سوییچ فروشی بالا را در این بازه‌ی زمانی تجربه کرده است.

نینتندو رسما آمار و ارقام دقیق فروش کنسول را به صورت دوره‌ای اعلام می‌کند و می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا در یکی دو ماه آینده، از آمار دقیق فروش نینتندو سوییچ در ۲۰۲۰ خبردار شویم.

