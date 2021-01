راک‌استار گیمز هر چه بیشتر از رونمایی شماره‌ی بعدی مجموعه بازی‌های جی‌تی‌ای ممانعت کند، شایعات و حرف و حدیث‌ها حول این بازی بیشتر خواهد شد. کار به جایی رسیده است که روزانه با شایعه‌ی جدیدی از جی‌تی‌ای ۶ روبرو می‌شویم. اکثر شایعات پرت و پلا هستند، اما برخی اوقات به سابقه‌ی منابع آن‌ها اعتماد می‌کنیم. مثل شایعه‌ی امروز که می‌گوید جی‌تی‌ای ۶ دو شخصیت اصلی خواهد داشت که یکی زن و دیگری مرد است.

منبع این منتشر شده درباره‌ی جی‌تی‌تی ۶، «تام هندرسون» در توییتر است. هندرسون شبکه‌ای یوتیوبی مختص مجموعه بازی‌های کال آو دیوتی دارد. او در توییت جدید خود نوشته با قاطعیت گفته که جی‌تی‌ای ۱۶ شخصیت اصلی زن و مرد خواهد داشت. هندرسون گفته است: «برای اولین بار در یک بازی جی‌تی‌ای، جی‌تی‌ای ۶ یک شخصیت اصلی زن و مرد خواهد داشت.»

آیا راک‌استار به جی‌تی‌ای ۶ اشاره می‌کند؟

اولین نکته‌ی توییت او که کاملا غلط است. اولین شماره‌ی مجموعه بازی‌های جی‌تی‌ای که در سال ۱۹۹۷ عرضه شده، به بازی‌کننده‌ها اجازه می‌داد تا از بین هشت شخصیت یکی را انتخاب کنند. نیمی از آن شخصیت‌های قابل انتخاب، زن بودند.

با این حال، تام هندرسون سابقه‌ای خوب در ارایه‌ی اطلاعات منتشر نشده از سری بازی‌های کال آو دیوتی دارد. او پیش از این، اطلاعات خوبی از کال آو دیوتی: مدرن وارفر پیش از رونمایی رسمی آن ارایه داده بودند و هنوز هم به انتشار اطلاعات غیر رسمی و درست از بازی‌های کال آو دیوتی و بتلفیلد ادامه می‌دهد.

حتی اگر این اطلاعات درست باشد، که به نظر ما بعید به نظر می‌رسد، از چگونگی اجرای این ایده در جی‌تی‌ای ۶ مطمئن نیستیم. آیا می‌توان ابتدای بازی، از بین یک شخصیت اصلی مرد یا زن، یکی را انتخاب کرد؟ آیا مثل جی‌تی‌ای ۵ بازی در موقعیت‌های داستانی مختلف، خودش شخصیت را تغییر می‌دهد؟

موضوع بسیار مهم‌تری هم وجود دارد: اینکه چگونه نویسندگان راک‌استار گیمز می‌خواهند یک شخصیت اصلی زن را در دنیای ضد زن جی‌تی‌ای قرار دهند؛ آن هم در سطح جنایتکاران و قاتلانی مثل شخصیت‌های دیگر قسمت‌های جی‌تی‌ای. از نظر داستانی و منطقی، قرار دادن یک شخصیت اصلی زن در دنیای جی‌تی‌ای، به هیچ وجه کار ساده‌ای نیست. البته که پیش از این با شخصیت‌های زن قدرتمند متعددی در جی‌تی‌ای روبرو شده‌ایم، اما نه به عنوان شخصیت اصلی و بلکه به عنوان شخصیت‌های داستانی فرعی که نهایتا به بازی‌کننده ماموریت می‌دهند.

نویسندگان راک‌استار گیمز توانایی خود را در ساخت شخصیت‌های زن قدرتمند در رد دد ریدمپشن ۲ و شخصیت‌هایی مثل «سیدی ادلر» به خوبی ثابت کردند، اما دنیای جی‌تی‌ای از زمین تا آسمان با رد دد فرق دارد. امکان قرار دادن یک شخصیت اصلی زن در جی‌تی‌ای وجود دارد، اما نوشتن چنین شخصیتی در مقایسه «جوانک سیاه پوست پایین‌شهری» یا «سارق بانک بازنشسته» بارها سخت‌تر است.

نمی‌گوییم نویسندگان راک‌استار نمی‌توانند یک شخصیت زن عمیق با درگیری‌های شخصیتی متعدد خلق کنند؛ شخصیتی که تلاش می‌کند تا خود را در دنیای جرم و جنایت جی‌تی‌ای، که اساسا اجازه‌ی ورود زنان را به آن نمی‌دهند، جای دهد. اما، جی‌تی‌ای به عنوان یک بازی عامه‌پسند، جای چنین سبکی از قصه‌گویی نیست.

اگر سازندگان جی‌تی‌ای ۶ این چالش را بپذیرند و بخواهند آن را به بهترین نحو و با کیفیت بالای قصه‌گویی که از راک‌استار انتظار داریم اجرا کنند، از همه نظر آن‌ها را تحسین می‌کنیم.

شایعات جی‌تی‌ای ۶ در وایس سیتی قوت می‌گیرند

«دن هاوسر»، نویسنده‌ی ارشد و تهیه‌کننده‌ی سری بازی‌های جی‌تی‌ای و رد دد ریدمپشن، اخیرا شرکت راک‌استار گیمز را ترک کرد. بازی‌سازان متعددی اساسا پس از اتمام پروژه‌ی رد دد ریدمپشن ۲ از این استودیو خارج شدند؛ طوری که جی‌تی‌ای ۶ یا هر بازی دیگری که در راک‌استار گیمز در حال ساخت است، با تیم و احتمالا دیدگاهی متفاوت ساخته می‌شود.

در هر حال، تصور نمی‌کنیم راک‌استار بخواهد به این زودی‌ها از جی‌تی‌ای ۶ صحبت کند.

