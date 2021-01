بتسدا و لوکاس فیلم از ساخت بازی ایندیانا جونز خبر دادند

شرکت بازی‌سازی بتسدا خبر از ساخت یک بازی جدید در دنیای مجموعه‌ی «ایندیانا جونز» داده است. ساخت این بازی به استودیوی «ماشین‌گیمز»، یعنی سازنده‌ی سری بازی‌های «ولفنشتاین» سپرده شده است. اطلاعات دیگری از این بازی ایندیانا جونز در دست نیست و احتمالا هم به این زودی‌ها نباید انتظار انتشار جزییات این پروژه را داشته باشیم.

خبر ساخت یک بازی ایندیانا جونز جدید، یک روز بعد از تاسیس دوباره‌ی شرکت بازی‌سازی لوکاس فیلم اعلام شد. لوکاس‌فیلم در واقع سال‌ها پیش زیرمجموعه‌ای مختص ساخت بازی به نام «لوکاس‌آرتز» داشت، اما پس از تصاحب لوکاس‌فیلم توسط دیزنی، لوکاس‌آرتز و استودیوهای آن کاملا تعطیل شد.

شرکت لوکاس‌فیلم دیروز اعلام کرد که شعبه‌ی جدیدی به نام «لوکاس‌فیلم گیمز» (LucasFilm Games) تاسیس کرده که با همکاری با دیگر شرکت‌ها برای ساخت بازی از روی مجموعه‌های لوکاس‌فیلم خواهد پرداخت. مجموعه‌های لوکاس‌فیلم، در واقع به ایندیانا جونز و جنگ ستارگان محدود می‌شوند.

بازی ایندیانا جونز، ظاهرا یکی از اولین قراردادهای لوکاس‌فیلم برای ساخت بازی است. بتسدا گفته که این بازی ایندیانا جونز، داستانی کاملا جدید و مختص خود تعریف خواهد کرد. به نظر می‌رسد جز قرارداد اولیه، مراحل ساخت بازی شروع نشده باشند. بتسدا مشخصا گفته است که به این زودی‌ها قرار نیست درباره‌ی این بازی دوباره صحبت کنند و زمان زیادی تا رونمایی رسمی آن باقی مانده است.

لوکاس‌فیلم گیمز در وب‌سایت رسمی خود اضافه کرده است که ایندیانا جونز این بازی، یک باستان‌شناس و ماجراجوی کارکشته خواهد بود و قرار نیست با بازنگری این مجموعه و جوانی‌های این شخصیت یا چیزهایی شبیه به آن روبرو شویم.

«تاد هاواراد» به عنوان تهیه‌کننده روی پروژه‌ی ایندیانا جونز نظارت خواهد کرد.

استودیوی بازی‌سازی ماشین‌گیمز که وظیفه‌ی ساخت بازی ایندیانا جونز به آن‌ها سپرده شده، پیش از این توانایی خود را در ساخت بازی‌های داستان‌محور و سینمایی ثابت کرده‌اند، ولی مشخصا تا به حال چیزی غیر از اکشن اول شخص از سوی آن‌ها ندیده‌ایم. تصور نمی‌کنیم بازی ایندیانا جونز یک اکشن اول شخص باشد، اما حتی اگر ماشین‌گیمز بخواهد ایندیانا جونز را به یک اکشن اول شخص تبدیل کنند، می‌دانیم که چیز خوبی از آن در می‌آورد.

تیزری کوتاه برای معرفی این بازی منتشر شده است که می‌توانید آن را در ادامه ببینید.

