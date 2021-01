شرکت بازی‌سازی یوبی‌سافت خبر از ساخت یک بازی جدید در دنیای جنگ ستارگان داده است. این بازی جنگ ستارگان جدید، در استودیوی Massive Entertainment یعنی سازنده‌ی سری بازی‌های دیویژن ساخته خواهد شد.

ساعاتی پیش از آغاز همکاری‌های لوکاس فیلم برای ساخت بازی‌های مختلف با اقتباس از مجموعه‌های این شرکت گزارش دادیم. اولین پروژه‌ای که برای برند جدید «لوکاس‌فیلم گیمز» رونمایی شد، بازی جدیدی در دنیای ایندیانا جونز بود. به نظر می‌رسد همکاری‌های لوکاس فیلم با شرکت‌های بازی‌سازی مختلف تازه آغاز شده باشد. بازی ایندیانا جونز با همکاری شرکت بتسدا ساخته می‌شود و یوبی‌سافت هم ساخت یک بازی جنگ ستارگان بزرگ را آغاز کرده است.

همکاری لوکاس فیلم با الکترونیک آرتز در ساخت بازی‌های جنگ ستارگان ادامه خواهد داشت، اما قرارداد انحصاری لغو شده است.

خبر ساخت یک بازی جنگ ستارگان توسط یوبی‌سافت در حالی منتشر می‌شود که پیش از این، الکترونیک آرتز طی قراردادی انحصاری، حق ساخت بازی‌های ویدیویی جنگ ستارگان را از لوکاس‌فیلم خریداری کرده بود. در واقع، هیچ شرکتی به غیر از الکترونیک آرتز حق ساخت بازی بر اساس مجموعه‌ی جنگ ستارگان را نداشت.

اینکه لوکاس فیلم قرارداد انحصاری خود با الکترونیک آرتز را بر هم زده تا بتواند مجموعه‌ی جنگ ستارگان را به دیگر شرکت‌ها هم بسپارد، از وضعیت بد بازی‌های جنگ ستارگان چند سال اخیر می‌گوید. ساخت تمام بازی‌های جنگ ستارگان در طول هشت سال گذشته، فقط از سوی الکترونیک آرتز صورت گرفته بود.

سخنگوی بخش بازی‌های ویدیویی شرکت دیزنی، پس از اعلام این خبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که همکاری آن‌ها با الکترونیک آرتز برای ساخت بازی‌های جنگ ستارگان ادامه خواهد داشت، اما آن‌ها احساس کردند که ظرفیت حضور دیگر شرکت‌های بازی‌سازی هم برای همکاری وجود دارد.

لوکاس فیلم گیمز اعلام کرده که آماده‌ی همکاری با تمام شرکت‌های بازی‌سازی برای ساخت بازی‌های جنگ ستارگان است و همین حالا هم ایده‌های متعدد و بزرگی از سوی بازی‌سازان به آن‌ها ارسال شده.

کارگردانی این بازی جنگ ستارگان به جولین گریتی، کارگردان دیویژن ۲، سپرده شده است.

بازی جنگ ستارگان یوبی‌سافت توسط استودیوی Massive Entertainment ساخته می‌شود. این استودیوی سوئدی که سال‌ها به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های یوبی‌سافت، به ساخت بازی‌های این شرکت کمک می‌کرد، نهایتا با خلق سری بازی‌های موفق «دیویژن» (The Division) به یکی از مهم‌ترین استودیوهای یوبی‌سافت تبدیل شد. استودیوی Massive Entertainment هم‌چنین موتور پایه‌ی بازی‌سازی مختص خود به نام Snowdrop Engine را دارد. بازی جنگ ستارگان این استودیو هم روی همین موتور پایه ساخته خواهد شد.

«جولین گریتی»، کارگردان بازی دیویژن ۲، به عنوان کارگردان روی پروژه‌ی جنگ ستارگان یوبی‌سافت فعالیت خواهد کرد. به نظر می‌رسد که هنوز رسما ساخت این بازی آغاز نشده است. استودیوی Mass Entertainment در حال حاضر به دنبال جذب نیروی بیشتر و گسترش توانایی استودیو برای تولید بازی جنگ ستارگان خود است.

تنها چیزی که از این بازی می‌دانیم، ساختار محیط-باز آن است و حتی اطلاعاتی از سبک آن نداریم. با توجه به اینکه حتی مراحل توسعه‌ی بازی آغاز نشده‌اند، به‌ این زودی‌ها انتظار شنیدن اطلاعات بیشتری از پروژه‌ی جنگ ستارگان یوبی‌سافت را نداشته باشید.

