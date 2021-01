نرم‌افزار بتل‌نت شرکت بلیزارد سال‌هاست که دیگر فقط مختص دنیای وارکرفت و استارکرفت نیست؛ بازی‌های اکتیویژن همگی به بتل‌نت راه پیدا کرده‌اند و این نرم‌افزار، به یکی از بزرگترین پلتفرم‌های اجرای بازی تبدیل شده است. بلیزارد به تازگی بتل‌نت را با قابلیت‌هایی جدید و ظاهری تازه، آپدیت کرده است.

امروزه پشتیبانی و اجرای بازی‌های مختلف اکتیویژن همگی به کمک نرم‌افزار بتل‌نت انجام می‌شود. این نرم‌افزار که در ابتدا تنها مختص ساخته‌های بلیزارد بود، در حال حاضر به جای اینکه مکانی برای طرفداران وارکرفت و دیابلو باشد، بیشتر پذیرای بازی‌کنندگان کال آو دیوتی است. با اینکه بازی‌های متفاوت و جدیدی به بتل‌نت آمده‌اند، اما این نرم‌افزار ظاهر قدیمی و همیشگی خود را کم و بیش حفظ کرده بود. آپدیت جدید بتل‌نت، قابلیت‌های تازه‌ای به آن اضافه کرده، اما شاید مهم‌ترین آن‌ها، بهبود راحتی کار با این نرم‌افزار باشد.

ظاهر بتل‌نت پس از این آپدیت جدید، به‌طور کلی تغییر می‌کند. امکان پیدا کردن بازی‌های مختلف روی این پلتفرم و دسته‌بندی آن‌ها به صورت دلخواه، روی بتل‌نت جدید راحت‌تر شده است. از طرف دیگر، صفحه‌ی نمایش اخبار مرتبط به بازی‌ها بزرگتر شده است و می‌توان بهتر به اطلاعات آپدیت‌های هر بازی دسترسی پیدا کرد.

بلیزارد، قابلیت‌های اصلی نسخه‌ی جدید بتل‌نت را در چند نکته خلاصه کرده است:

دسته‌بندی و جستجو راحت‌تر بازی‌ها. می‌توان بازی‌ها را در لیست مورد علاقه قرار داد، ترتیب قرار گرفتن آن‌ها را شخصی‌سازی کرد و به‌طور کلی دسترسی راحت‌تری به هر بازی داشت.

صفحه‌ی مختص بازی‌ها و اخبار مرتبط به هر بازی بزرگتر و کامل شده است و تمام نرم‌افزار را در بر می‌گیرد.

طراحی دوباره‌ی بخش دوستان با هدف پیدا کردن سریع‌تر دوستان و مشاهده‌ی فعالیت آن‌ها.

قابلیت‌های متعدد و جدیدی برای کار با نرم‌افزار. می‌توان از تمام بخش‌های نرم‌افزار بدون ماوس و فقط با استفاده از کیبورد استفاده کرد. رنگ‌بندی بخش‌های مختلف نرم‌افزار هم بهبود پیدا کرده است تا استفاده از آن راحت‌تر شود.

بخش جدیدی برای نمایش تمام نوتیفیکشن‌ها. پیغام‌ها و وضعیت دانلودها همگی در این بخش نمایش داده می‌شوند.

آپدیت جدید بتل‌نت چند وقتی به صورت آزمایشی و بتا در اختیار افراد قرار گرفته بود، اما از دیروز تمام کاربران بتل‌نت این آپدیت را دریافت کرده‌اند. اگر هنوز بتل‌نت شما آپدیت نشده است، احتمال همین امروز و فردا این نسخه‌ی جدید را دریافت خواهید کرد.

بلیزارد اضافه کرده است که انتشار آپدیت‌های بیشتر و قابلیت‌های تازه برای این بتل‌نت جدید ادامه خواهند داشت و به‌زودی امکانات متعدد دیگری را هم به این نرم‌افزار اضافه خواهند کرد.

منبع: Polygon

