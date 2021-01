شرکت بازی‌سازی برادران وارنر، عرضه‌ی بازی «میراث هاگوارتز» (Hogwarts Legacy) را به زمانی نامشخص در سال آینده‌ی میلادی موکول کرده است. این بازی هری پاتر جدید، قرار بود در سال ۲۰۲۱ روی کنسول‌ها و کامپیوتر عرضه شود.

خبر تاخیر در عرضه‌ی بازی میراث هاگوارتز با در نظر گرفتن بحران جهانی فعلی، موضوعی کاملا منطقی به نظر می‌رسد. تمام بازی‌های در حال توسعه‌ی فعلی، با مشکلات متعدد و بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند. استودیوهای بازی‌سازی به خاطر مشکلات ناشی از بحران جهانی ویروس کرونا تعطیل شده‌اند و بیشتر اعضای تیم‌های بازی‌سازی مشغول کار در خانه هستند. این موضوع نه‌تنها روی سرعت توسعه‌ی بازی‌ها تاثیر گذاشته، بلکه به‌طور کلی ساخت برخی از بخش‌ها را کاملا غیر ممکن کرده است.

در «میراث هاگوارتز» شخصیتی بسازید و در دنیای هری پاتر زندگی کنید

میراث هاگوارتز تنها بازی امسال نخواهد بود که عرضه‌اش به عقب می‌افتد و می‌توانید مطمئن باشید که در طول چند ماه آینده، بیشتر بازی‌هایی که عرضه‌شان برای ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده، خبری مبنی بر تغییر تاریخ انتشار اعلام کنند.

استودیوی بازی‌سازی «اولنچ سافتور»، سازنده‌ی میراث هاگوارتز، طی پیغامی در حساب رسمی این بازی، خبر از تاخیر در عرضه‌ی آن داده است:

«می‌خواهیم از تمام طرفداران در تمام دنیا از بازخورد شگفت‌انگیزی که به رونمایی میراث هاگوارتز داشته‌اند، تشکر کنیم. ساخت بهترین تجربه‌‌ی ممکن برای طرفداران بازی‌های ویدیویی و دنیای هری پاتر بسیار برای ما مهم است و می‌خواهیم زمان لازم را برای بازی فراهم کنیم. بازی میراث هاگوارتز در سال ۲۰۲۲ عرضه خواهد شد.»

میراث هاگوارتز قرار است بازی‌کننده‌ها را در دنیای جادویی هری پاتر قرار دهد، ولی همانطور که از نام بازی پیداست، خبری از هری پاتر و شخصیت‌های اصلی این مجموعه نخواهد بود. داستان و وقایع بازی به یکی دو قرن قبل از قضایای هری پاتر باز می‌گردند. بازی‌کننده‌ها در نقش یک دانش‌آموز، وارد مدرسه‌ی جادوگری هاگوارتز می‌شوند، در یک گروه قرار می‌گیرند و در کلاس‌های مختلف شرکت می‌کنند.

بازی یک نقش‌آفرینی اکشن است و در کنار کلاس‌ها و گشت و گذار در هاگوارتز، مبارزات بزرگی را هم در خود جای خواهد داد. هاگوارتز تنها نقشه‌ی بازی نخواهد بود و محیط اطراف این قلعه‌ و روستاهای حول آن هم بخشی از محیط بزرگ بازی هستند. بازی‌کننده‌ها در نقش شخصیتی که خود ساخته و طراحی کرده‌اند، می‌توانند در دنیای بازی کوئست‌های اصلی و فرعی مختلفی را دریافت کنند و داستان‌های مختلفی بشنوند.

تریلر رونمایی Hogwarts Legacy

اطلاعات بیشتری از Hogwarts Legacy منتشر نشده ، جز اینکه قرار است روی تمام پلتفرم‌ها عرضه شود. بازی برای عرضه‌ی همزمان روی کنسول‌های نسل قبل و بعد و هم‌چنین کامپیوتر در نظر گرفته شده است.

