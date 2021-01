شرکت IO Interactive، سازنده‌ی بازی‌های مجموعه‌ی هیتمن اعلام کرد که قرار است جدیدترین نسخه‌ی این سری، یعنی هیتمن ۳ برای کنسول نینتندو سویچ در تاریخ ۲۰ ژانویه (۱ بهمن) هم‌زمان با دیگر نسخه‌های این بازی منتشر شود. البته نسخه‌ی نینتندو سویچ بازی هیتمن ۳ با دیگر نسخه‌های این بازی تفاوت دارد و از طریق سرویس‌های پردازش ابری اجرا می‌شود.

سری بازی‌های هیتمن بازی‌کنان را در نقش مامور ۴۷، قاتل کم سروصدای این سری قرار می‌دهند و با تقدیم کردن آزادی عمل بسیار بالا، ماموریت قتل هدف‌های مختلفی را به بازی‌کنان محول می‌کنند. آزادی بالای این سری باعث می‌شود که ارزش تکرار هر ماموریت به شکل قابل‌توجهی بالا باشد. به همین دلیل کنسول نینتندو سویچ که یک کنسول تبدیل شونده است می‌تواند به بستر جذابی برای این بازی تبدیل شود؛ زیرا به بازی‌کنان اجازه می‌دهد علاوه بر مواقع اتصال به تلویزیون، در هر مکان و زمان دلخواه از کشیدن و عملی کردن نقشه‌های خلاقانه لذت ببرند.

تمام مراحل هیتمن ۳ معرفی شدند

نسخه‌ی سوم سری بازی‌های هیتمن در راه است و به زودی عرضه خواهد شد. این نسخه قرار است پایانی بر سه‌گانه‌ی جدید این سری که از طرف توسعه‌دهندگان این بازی «سه‌گانه‌ی دنیای قتل» نام گرفته‌اند باشد. سازندگان نسخه‌ی سوم هیتمن برای ساخت و عرضه‌ی این بازی مسیر‌های جدیدی را در پیش گرفته‌اند که در دیگر بازی‌های این سری شاهد چنین برنامه‌هایی نبودیم. تا به حال می‌دانستیم قسمت سوم سه‌گانه‌ی جدید بازی‌های هیتمن علاوه بر کنسول‌های فعلی، برای کنسول‌های نسل نهم نیز عرضه خواهد شد و همچنین تجربه‌ی این بازی از طریق هدست‌های واقعیت مجازی ممکن است؛ علاوه بر این‌ها سازندگان این بازی قصد دارند تا نسخه‌ی مخصوص کنسول نینتندو سویچ این بازی را منتشر کنند.

البته این که کنسول نینتندو سویچ بتواند یک بازی بزرگ و پرجزییات مانند هیتمن ۳ را با سخت‌افزار محدود خود اجرا کند کمی دور از انتظار است؛ به همین دلیل سازندگان این بازی برای مهیا کردن امکان تجربه‌ی بازی هیتمن ۳ از طریق کنسول نینتندو سویچ روش نوینی را دنبال کرده‌اند و قرار است اجرای این بازی را با استفاده از رایانش ابری روی کنسول سویچ ممکن کنند. با این روش می‌توان بازی هیتمن ۳ را با بهترین کیفیت ممکن روی کنسول قابل‌حمل نینتندو سویچ تجربه کرد و در هر کجا از آن لذت برد.

چند وقت است که توجه بسیاری از مهره‌های کلیدی صنعت بازی‌های ویدیویی به رایانش ابری برای اجرای بازی‌ها جلب شده. با استفاده از این روش، پردازش‌های مورد نیاز برای اجرای‌ بازی‌ها روی سرورهای ابری انجام می‌شوند و تصاویر تولید شده‌ی بازی‌ها از طریق اینترنت برای دستگاه‌های بازی‌کنان ارسال می‌شوند. با استفاده از رایانش ابری می‌توان بازی‌های بسیار سنگین را حتی روی گوشی‌های موبایل تجربه کرد اما مشکل کار این‌جاست که این فناوری زیرساخت‌های سطح بالایی را می‌طلبد و برای استفاده از آن، کاربر نیازمند یک اتصال اینترنت توانمند است.

مدتی است که شرکت نینتندو نیز وارد عرصه‌ی انتشار بازی‌هایی برای کنسول سویچ که با استفاده از رایانه‌های ابری اجرا می‌شوند شده. در حال حاضر لیست بازی‌هایی که از این طریق روی کنسول نینتدو سویچ اجرا می‌شود تنها از عناوین Resident Evil 7، Assassin’s Creed Odyssey و Control تشکیل شده و به زودی بازی هیتمن ۳ نیز به این لیست اضافه خواهد شد.

در حال حاضر کشورهای معدودی وجود دارند که می‌توانند نیازمندی‌های اجرای بازی‌ها با استفاده از رایانش ابری را ممکن کنند. البته حتی در این کشورها هم استفاده از این فناوری بی‌دردسر نیست و کاربرانی که مشترک چنین سرویس‌های ابری هستند شکایت‌های بسیاری از کیفیت اجرای بازی‌ها دارند. تشخیص این که پردازش ابری در آینده جای سخت‌افزار‌های فعلی را برای اجرای بازی‌ها بگیرد یا نه اصلا در توان ما نیست اما با اطمینان می‌توانیم بگوییم تا این که اجرای بازی‌ها از طریق رایانش ابری در اکثر نقاط جهان ممکن شود، مسیر بسیار دور و درازی در پیش است.

قسمت سوم سه‌گانه‌ی جدید هیتمن روز ۲۰ ژانویه (۱ بهمن) برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سویچ، کامپیوتر‌های شخصی از طریق اپیک گیمز و گوگل استیدیا عرضه خواهد شد. نسخه‌ی گوگل استیدیای این بازی همانند نسخه‌ی نینتندو سویچ، از رایانش ابری استفاده می‌کند و امکان تجربه‌ی آن حتی روی گوشی‌های موبایل نیز ممکن است.

