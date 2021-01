شرکت یوبی‌سافت تاریخ عرضه‌ی بازی Riders Republic را به زمانی نامشخص در سال جاری میلادی تغییر داده است. قرار بود ماه آینده شاهد عرضه‌ی این بازی ورزشی روی تمام پلتفرم‌ها باشیم.

در نتیجه‌ی مشکلات جهانی فعلی، تاخیر در عرضه‌ی بازی‌ها به موضوعی کاملا معمول در صنعت بازی تبدیل شده است. با این حال، اینکه یوبی‌سافت عرضه‌ی تمام بازی‌های خود را یکی پس از دیگری به زمانی نامشخص موکول کند، حرکتی عجیب به نظر می‌رسد؛ طوری که در حال حاضر هیچ کدام از بازی‌های در حال توسعه‌ی یوبی‌سافت، زمان عرضه‌ی مشخصی ندارند.

بازی ورزشی Riders Republic تابستان امسال طی برنامه‌ی از پیش ضبط شده‌ای، برای کنسول‌ها و کامپیوتر رونمایی شد. این بازی، ورزش‌های کوهستانی مختلف اعم از دوچرخه‌سواری، سقوط آزاد، چتربازی، اسنوبرد و اسکی را در خود جای داده است. بازی‌کننده‌ها در محیطی کاملا آنلاین و در کنار یکدیگر، به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

سازندگان Riders Republic سابقه‌ی ساخت بازی اسنوبرد و اسکی Steep را در کارنامه‌ی کاری خود دارند و از نظر روند، کم و بیش می‌توانید Riders Republic را هم با همین بازی مقایسه کنید؛ یعنی نقشه‌ای باز که بازی‌کننده‌های مختلف هر کدام در آن با ابزار ورزشی مختلفی مشغول رفت و آمد هستند. در واقع، Riders Republic از نظر ساختاری بی‌شباهت با بازی‌های آنلاین کلان (MMO) نیست، اما به جای مبارزات اکشن و نقش‌آفرینی، رقابت‌ها و مسابقات ورزشی روند آن را تشکیل داده‌اند.

یوبی‌سافت دیروز بیانیه‌ای برای اعلام خبر تاخیر در عرضه‌ی بازی منتشر کرد و در آن نوشت:

«شهریور ما امسال، از بازی آنلاین کلان خود به نام Riders Republic برای‌تان گفتیم. این قول را دادیم تا یک پاک ورزشی بزرگ و پر سر و صدا، پر از مسابقات پرهیجان را در مقابل‌تان بگذاریم؛ نقشه‌ای با فعالیت‌های زیاد و متنوع و چالش‌های بزرگ که روی کنسول‌های نسل بعد بیش از پنجاه نفر به صورت همزمان در آن مشغول بازی هستند. بی‌صبرانه منتظر این هستیم که شما را به دنیای زنده‌ی بازی‌مان دعوت کنیم. این تصمیم را گرفته‌ایم تا تاریخ عرضه‌ی بازی را به زمان دیگری همین سال تغییر دهیم. این زمان بیشتر به تیم ما اجازه می‌دهد تا بهترین تجربه‌ی ممکن و سرگرم‌کننده را برای بازی‌کننده‌ها فراهم کنند. از درک و پشتیبانی شما تشکر می‌کنیم.»

Riders Republic تنها بازی باقی مانده‌ی یوبی‌سافت بود که تاریخ عرضه‌ی مشخصی داشت. این شرکت بازی‌سازی، عرضه‌ی تمام بازی‌های در حال توسعه‌ی خود را (به غیر از بازسازی نه چندان زیبای شاهزاده پارسی) به زمانی نامشخص موکول کرده است. قرار بود بازی‌هایی مثل فار کرای ۶ یا رینبو سیکس جدید در ابتدای سال ۲۰۲۱ عرضه شوند، اما در حال حاضر هیچ تاریخ انتشاری ندارند. از طرف دیگر هم بازی‌های دیگر یوبی‌سافت مثل «جمجمه‌ها و استخوان‌ها» یا «فراتر از خیر و شر ۲» هم معلوم نیست چه زمانی بالاخره قرار است عرضه شوند.

یوبی‌سافت از بزرگترین شرکت‌های بازی‌سازی دنیاست و ده‌ها استودیوی بزرگ با تیم‌های چند صد نفره در اختیار دارد. استودیوهای این شرکت در همه حال مشغول تولید و عرضه‌ی بازی‌های مختلف هستند و مدیران یوبی‌سافت در همه حال باید پاسخگوی سرمایه‌گذاران و سهام‌داران شرکت باشند. وضعیت نامشخص بازی‌های آینده‌ی یوبی‌سافت، برای شرکتی در این حد و اندازه، اتفاقی بی‌سابقه است. یوبی‌سافت باید هر چه سریعتر وضعیت بازی‌های خود را مشخص کند، وگرنه به سرعت ارزش بازار خود را از دست می‌دهد.

می‌توانید در ادامه تریلر گیم‌پلی بازی Riders Republic را ببینید.

