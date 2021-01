عظیم‌ترین دستکاری بازی فال‌اوت نیو وگاس پس از سال‌ها ساخت، بالاخره منتشر شده است. به جرات می‌توانیم بگوییم این دستکاری، یکی از بزرگ‌ترین ماد‌هایی است که در تاریخ بازی‌های ویدیویی ساخته شده. این ماد ساعت‌ها گیم‌پلی و مکانیک‌های جدید به بازی اصلی اضافه می‌کند. در حال حاضر نسخه‌ی اولیه‌ی این ماد در سایت «نکسوس مادز» (NexusMods) در دسترس است.

سازندگان مادها و دستکاری، از جماعت پرافتخار دنیای بازی‌های ویدیویی هستند؛ کسانی که به دلیل علاقه‌ی فراوان به این هنر، دست به کار می‌شوند و در بازی‌های محبوب خود تغییراتی کوچک و بزرگ ایجاد می‌کنند. از چیزهای کوچکی مانند افزودن یک اسلحه‌ی جدید گرفته تا ساخت «دستکاری‌هایی» (Modifications) که نقشه‌ی یک بازی را به بازی دیگر می‌آورند و حتی ماد‌های (کلمه‌ی ماد از ابتدای کلمه‌ی Modification می‌آید) بسیار بزرگ. برخی اوقات، این افراد بر بستر بازی‌ها، یک بازی بزرگ دیگر خلق می‌کنند. ناگفته نماند بسیاری از این افراد با نشان دادن استعداد خود از طریق ساخت مادها وارد شرکت‌های بازی‌سازی بزرگ می‌شوند و به طور حرفه‌ای به توسعه‌ی بازی می‌پردازند.

اصولا بازی‌های نقش‌آفرینی، مخصوصا آثار شرکت بتزدا انعطاف خوبی برای دریافت مادهای مختلف دارند که این بازی‌ها را به بهشتی برای تولید کنندگان این دسته از محتوا تبدیل می‌کنند. مدت‌هاست که دستکاری بسیار بزرگی برای بازی فال‌اوت نیو وگاس که از نظر عناصر نقش‌آفرینی، بهترین اثر در میان بازی‌های مدرن فال‌اوت به شمار می‌رود، در دست ساخت بوده. اگر دقیق‌تر بخواهیم بگوییم توسعه‌ی این ماد بزرگ هفت سال توسط تیمی بزرگ طول کشیده است.

ماد جدید بازی فال‌اوت نیو وگاس که «فرانتیر» (Frontier) نام دارد و بزرگ‌ترین ماد این بازی تا به حال محسوب می‌شود، فال‌اوت نیو وگاس را زیر و رو می‌کند و به معنای واقعی کلمه در حد و اندازه‌ی یک بازی کامل محتوا دارد. ماد فرانتیر نقشه‌ی بسیار بزرگی را به بازی فال‌اوت اضافه می‌کند که محیط‌هایی غالبا برفی و بارانی دارد و جو متفاوتی در مقایسه با بازی اصلی به مخاطب ارایه می‌دهد. البته یکی از ويژگی‌های بزرگ این ماد داشتن مراحلی در فضا است که در ایستگاه فضایی جریان دارند و روند آن‌ها با بازی اصلی فرق می‌کند.

فال‌اوت نیو وگاس فرانتیر سه خط داستانی اصلی دارد که تمام کردن هر کدام از آن‌ها حداقل ۱۵ ساعت طول می‌کشد و طولانی‌ترین آن‌ها بیش‌تر از ۳۵ ساعت محتوا دارد. این ارقام فقط و فقط به خطوط داستانی اصلی مربوط هستند و خدا می‌داند میزان محتوای جانبی این ماد چقدر است. البته تنوع خط داستانی این ماد بسیار بالاست و صحنه‌های اکشن بزرگی در آن پیدا می‌شوند که حتی در بازی‌های اصلی بتزدا هم چندان پرتعداد نیستند.

در مدت طولانی توسعه‌ی این ماد، ویژگی‌های بسیار زیادی تعبیه شده‌اند که بازی اصلی را از جهات مختلف مانند میان‌پرده‌ها و اتفاقات خاص گسترش می‌دهند. گیم‌پلی بازی اصلی بدون تغییر نمانده و علاوه بر مکانیک‌های مختلف مانند درخواست پشتیبانی هوایی یا نیروی کمکی، اسلحه‌های بسیاری به آن اضافه شده. یکی از ویژگی‌های بزرگ و شگفت‌انگیز این دستکاری افزودن وسایل نقلیه‌ی زمینی و هوایی به بازی فال‌اوت نیو وگاس است که تجربه‌ی بازی را به سطح جدیدی می‌رسانند.

ساخت ماد عظیم فرانتیر در حال حاضر به اتمام رسیده و با وجود این که نسخه‌ی اولیه‌ی آن منتشر شده، همانند بسیاری از بازی‌های بزرگ نیاز به پرداخت دارد. نسخه‌ی اولیه‌ی این ماد را می‌توانید همین حالا از وب‌سایت نکسوس مادز دریافت کنید. این ماد در روزهای گذشته قند در دل بسیاری از طرفداران بازی فال‌اوت نیو وگاس آب کرده و عرضه‌ی اولیه‌ی آن در وب‌سایت نکسوس مادز باعث شده که سرورهای سایت دچار مشکل شوند؛ حالا این که اختلال پیش آمده در سرورها به دلیل هجوم طرفداران بوده یا حجم این ماد، مشخص نیست.

قرار است در همین ماه میلادی جاری نسخه‌ی کامل این ماد که تا حد قابل قبولی پرداخت شده از طریق فروشگاه استیم به رایگان عرضه شود. اگر به این ماد علاقه دارد می‌توانید همین حالا در صفحه‌ی استیم این ماد برای خود هشدار قرار دهید تا به محض عرضه شدن، از انتشار آن خبردار شوید.

در ادامه، تریلر عرضه‌ی ماد فال‌اوت نیو وگاس فرانتیر را برای شما قرار داده‌ایم که می‌توانید آن را تماشا کنید.

دانلود mp4

The post عرضه‌ی بزرگ‌ترین ماد فال‌آوت بعد از هفت سال ساخت، اینترنت را لرزاند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala