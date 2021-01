استودیوی GCS Game World تیزر کوتاهی از بازی استاکر ۲ را همراه با یک پیام حاوی جزییات محدودی از این بازی منتشر کرده. در این تیزر می‌توانیم بخش بسیار کوتاهی از گیم‌پلی بازی استاکر ۲ را ببینیم و نیم‌نگاهی به دنیای بی‌رحم استاکر با گرافیک امروزی بیاندازیم.

بازی استاکر ۲ که در حقیقت چهارمین قسمت از سری بازی‌های استاکر به شمار می‌رود، این سری را وارد نسل نهم می‌کند. انتشار قسمت‌های قبلی سری بازی‌های استاکر همگی در دوره‌ی کنسول‌های نسل هفتم رخ داده و این بازی‌ها فقط برای کامپیوترهای شخصی عرضه شده‌اند. قسمت دوم بازی استاکر قرار است علاوه بر کامپیوتر‌های شخصی برای کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس و اس منتشر شود.

نویسنده‌ی مجموعه بازی‌های استاکر درگذشت

سری بازی‌های استاکر وقایعی خیالی را از فاجعه‌ی چرنوبیل نشان می‌دهند و با ساختن دنیایی تاریک که پر از افراد بی‌پناه و موجودات جهش‌یافته است، بازی‌کن بی‌دفاع را در خود غرق می‌کنند. برخلاف بسیاری از بازی‌های ویدیویی که شخصیت‌های اصلی قهرمان و قدرتمند دارند، سری بازی‌های استاکر بازی‌کن را به عنوان عضوی ناچیز وارد دنیای خود می‌کنند و طعم درمانگی را ارایه می‌دهند. تا به حال سه نسخه‌ی اصلی از این سری منتشر شده و طرفداران بسیاری را به خود جذب کرده‌اند. سال‌ها از ساخت نسخه‌ی قبلی سری بازی‌های استاکر می‌گذرد و حالا قرار است طرفداران این بازی بالاخره به یک نسخه‌ی جدید از این سری دست پیدا کنند و دوباره خود را در این دنیای سرد و ظالم بیابند.

تیزر کوتاهی از گیم‌پلی بازی استاکر ۲ منتشر شده که در آن هیچ خبری از مکانیک‌های بازی نیست و صرفا شخصیت اصلی بازی را در حال گذر از یک مدرسه‌ی خرابه می‌بینیم. سازنده‌های این بازی اعلام کرده‌اند که این تریلر بخشی از خود بازی است و گرافیک واقعی آن را به نمایش می‌گذارد. حقیقتا منظور از برچسب «گیم‌پلی» که از سمت توسعه‌دهندگان بازی به این تریلر زده شده، این است که این تریلر در خود بازی جریان دارد و می‌توانیم نگاهی به ظاهر نسبتا آماده شده‌ی آن داشته باشیم.

این بازی نه تنها در مقایسه با نسخه‌های قبلی خود جهشی غیرقابل اندازه‌گیری دارد، بلکه گرافیک آن به عنوان یک بازی امروزی شگفت‌انگیز است. نورپردازی و اتمسفری که در این تیزر می‌بینیم واقعا چشم‌نواز هستند و افسردگی دنیای مرده‌ی استاکر را به شکل عجیبی نمایش می‌دهند. اتمسفر متروکه‌ی دیگر نسخه‌های سری استاکر همیشه از قدرتمندترین ویژگی‌های این سری به شمار می‌رود و این ویژگی در تیزر بازی استاکر ۲ حس می‌شود. البته قضاوت یک بازی از روی تیزری شصت ثانیه‌ای چندان درست نیست اما به هر حال دلیل نمی‌شود که با دیدن این تیزر، به بازی اصلی امیدوار نشویم.

استاکر ۲ در حال ساخت است، ولی به این زودی‌ها عرضه نمی‌شود

بازی استاکر ۲ هم‌زمان با کامپیوترهای شخصی برای کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس و اس منتشر خواهد شد. تاریخ عرضه‌ی این بازی هنوز تعیین نشده و منتشر شدن آن برای کنسول پلی‌استیشن مشخص نیست. به گفته‌ی توسعه‌دهندگان این بازی، عرضه‌ی کنسولی قرار نیست به کیفیت بازی لطمه بزند و هدف این است که تمام پلتفرم‌ها، بازی استاکر ۲ را با حداکثر توان خود اجرا کنند.

هر دو کنسول ایکس‌باکس سری ایکس و اس از فناوری رهگیری پرتو در این بازی پشتیبانی می‌کنند و کنسول ایکس‌باکس سری ایکس می‌تواند این بازی را با وضوع تصویر ۴K اجرا کند. با توجه به این که نسخه‌ی کنسولی بازی استاکر ۲ از رهگیری پرتو پشتیبانی می‌کند، بدون شک این قابلیت در نسخه‌ی کامپیوتری حاضر خواهد بود و احتمالا کیفیت بالاتری در مقایسه با نسخه‌ی کنسولی خواهد داشت.

در ادامه تیزر گیم‌پلی بازی استاکر ۲ را برای شما قرار داده‌ایم که می‌توانید آن را تماشا کنید.

