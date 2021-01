با اینکه طبق گفته‌ی الکترونیک آرتز، آن‌ها روند همیشگی عرضه‌ی مجموعه بازی‌های بتلفیلد را مختل کرده‌اند تا مشخصا یک بازی بسیار بزرگ برای کنسول‌های نسل بعد بسازند، اما ظاهرا نسخه‌ای هم از بتلفیلد ۶ برای کنسول‌های نسل قبل در کار است. شایعه‌ای جدید، از جزییات مختلف شماره‌ی آینده‌ی مجموعه بازی‌های بتلفیلد گفته است.

به عرضه‌ی شماره‌ای جدید در مجموعه بازی‌های بتلفیلد به صورت یک سال در میان عادت کرده‌ایم. با این حال، در سال ۲۰۲۰ این روند ادامه پیدا نکرد. الکترونیک آرتز و استودیوی بازی‌سازی دایس، سازنده‌ی سری بازی‌های بتلفیلد، گفته بودند که مشغول ساخت یک بازی کاملا بزرگ و جدید برای کنسول‌های نسل جدید هستند و به همین دلیل، نیاز به زمان بیشتری برای ساخت آن دارند.

الکترونیک رسما عرضه‌ی شماره‌ی بعدی مجموعه بازی‌های بتلفیلد را در سال ۲۰۲۱ تایید کرده است. اطلاعاتی از بازی نداریم، اما می‌دانیم که در سال جدید میلادی می‌توانیم شماره‌ی بعدی این مجموعه بازی‌ها را تجربه کنیم. بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، در طول یکی دو سال اخیر شایعات از بازگشت سری بازی‌های بتلفیلد به جنگ‌های امروزی خبر داده بودند. شایعه‌ای جدید ضمن تایید این نکته، اطلاعات برخی از بخش‌های بازی را هم مشخص کرده است.

منبع شایعه، «تام هندرسون» و برنامه‌های ویدیویی او در یوتیوب است. هندرسون سابقه‌ای بلند و بالا در انتشار اطلاعات درست و صحیح از سری بازی‌های بتلفیلد و کال آو دیوتی دارد. البته هندرسون چند روز پیش هم‌چنین یک شایعه هم از جی‌تی‌ای ۶ ارایه داد و ممکن است بازخوردهای بسیار زیاد آن شایعه، او را به انتشار این اطلاعات جدید از بتلفیلد ۶ ترغیب کرده باشد. منظورمان این است که در هر حال، این اطلاعات را قطعی و نهایی قلمداد نکنید.

شایعه‌ی جدید می‌گوید که شماره‌ی جدید سری بازی‌های بتلفیلد، چه از نظر روند و چه از نظر گیم‌پلی، بسیار شبیه به بتلفیلد ۳ طراحی شده است. هندرسون اضافه کرده است که الکترونیک آرتز مشغول بررسی امکان عرضه‌ی بازی با نام «بتلفیلد» خالی، بدون هیچ شماره و پسوندی است، چون این قسمت جدید از بتلفیلد را به عنوان یک بازنگری کلی بر مجموعه ساخته‌اند.

گفته شده است که این بتلفیلد جدید، نقشه‌هایی بزرگ دارد که تا ۱۲۸ بازی‌کننده در آن جای می‌گیرند و به طور کلی روی مبارزات بسیار بزرگ تمرکز دارد.

به غیر از نسخه‌های نسل بعد بازی، بتلفیلد بعدی ظاهرا نسخه‌ای هم برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان خواهد داشت. این نسخه به جای مبارزات ۱۲۸ نفره، حداکثر تا ۶۴ بازی‌کننده را در نقشه‌های خود جای خواهد داد. همانطور که می‌توانید پیش‌بینی کنید، گفته شده که گرافیک بازی برای اجرا روی کنسول‌های نسل قبل شاهد تغییراتی شده و این نسخه‌ها هم‌چنین تخریب‌پذیری محیط کمتری خواهند داشت.

هندرسون اشاره کرده است که نسخه‌ی نسل قبل، توسط استودیوی دیگری ساخته می‌شود. با این حال، او مطمئن نیست که آیا الکترونیک آرتز به طور کلی ساخت نسخه‌ی نسل قبل را به استودیویی دیگر سپرده، یا اینکه تیم مجزایی در همان استودیوی دایس مشغول کار روی این نسخه هستند.

در نهایت، به این نکته اشاره شده است که بتلفیلد ۶ یک حالت بتل رویال هم خواهد داشت. ظاهرا حالت بتل رویال این بازی، در مقایسه با آنچه در بتلفیلد ۵ دیده بودیم بسیار بهتر طراحی شده است.

بازی برای عرضه در پایان ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده است و می‌توانید انتظار داشته باشید تا اواسط یا نهایتا پایان بهار، بتلفیلد بعدی کاملا رونمایی شده باشد.

