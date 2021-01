الکترونیک آرتز و اپیک گیمز، چند روزی است بازی «جنگ ستارگان: بتل‌فرانت ۲» را به صورت رایگان در اختیار طرفداران قرار داده‌اند. این طور که به نظر می‌رسد، جمعیت بسیار زیادی منتظر دریافت این بازی به صورت رایگان بوده‌اند، چون سرورهای بازی با مشکلات زیادی روبرو شده است.

مطمئنا از تلاش اپیک گیمز برای جذب مخاطب به سمت فروشگاه خود، خبردار هستید. این شرکت بازی‌سازی ضمن ارایه‌ی بازی‌های مختلف به صورت انحصاری، هم‌چنین دو سالی است که هر هفته یک بازی رایگان در اختیار همه می‌گذارد. معمولا با بازی‌های قدیمی‌تر، یا بازی‌های مستقل ارزان‌قیمت طرف هستیم، اما هر از گاهی هم اپیک گیمز ک بازی نسبتا جدید و بزرگ را به صورت رایگان ارایه می‌دهد. بازی این هفته، استار وارز: بتل‌فرانت ۲ (Star Wars: Battlefront 2) است.

بتل‌فرانت ۲ یک بخش داستانی بسیار خوب هم دارد، اما در اصل به عنوان یک بازی آنلاین چند نفره ساخته شده است؛ طوری که می‌توان به راحتی بخش چند نفره‌ی بزرگ بتل‌فرانت ۲ را حالت اصلی بازی قلمداد کرد. با اینکه به هنگام عرضه‌ی بتل‌فرانت ۲ بازی با مشکلاتی بزرگ، مثل مشکل لوت باکس‌ها و نارضایتی بازی‌کننده‌ها همراه بود، اما در حال حاضر و پس از دو سه سال آپدیت، بتل‌فرانت ۲ یکی از بهترین و سرگرم‌کننده‌ترین بازی‌های آنلاین است.

نسخه‌ای از بازی که اپیک گیمز و الکترونیک آرتز به صورت رایگان در حال حاضر روی اپیک گیمز استور ارایه می‌دهند، Celebration Edition نام دارد. این نسخه شامل تمام محتوای بازی از زمان عرضه و لباس‌های خریدنی و آیتم‌های متعددی است.

با این حال، از زمانی که بازی به صورت رایگان در اپیک گیمز استور برای دریافت قرار داده شده، جمعیت زیادی از بازی‌کننده‌ها به چند خطای مختلف روبرو شده‌اند. آن‌طور که الکترونیک آرتز گفته است، خطاهای ۶۲۳، ۹۱۸ و ۷۲۱ که مانع اتصال بازی‌کننده‌ها به سرورهای بتل‌فرانت ۲ شده، به خاطر شلوغی سرورهاست.

الکترونیک آرتز در اکانت پشتیبانی توییتر خود نوشته است:

«خطارهای ۶۲۳ یا ۹۱۸ را در بتل‌فرانت ۲ دریافت می‌کنید؟ منتظر بنشینید. تعداد بسیار زیادی بازی‌کننده‌ی جدید در طول هفته‌ی رایگان ارایه‌ی بازی روی اپیک گیمز استور به ما ملحق شده‌اند. ما هم در حال افزایش سرور به تعداد کافی برای خوش‌آمدگویی به همه‌ی شما در بتل‌فرانت هستیم.»

در حال حاضر دو سه روزی تا پایان زمان ارایه‌ی رایگان استار وارز:‌ بتل‌فرانت ۲ در اپیک گیمز استور باقی است. با این حال، هنوز با اینکه چند روزی است از پیغام حل شدن مشکل از سوی الکترونیک آرتز گذشته، خطاها به هنگام اتصال دیده می‌شوند.

هنوز هم زمان دارید تا بازی را به صورت رایگان دریافت کنید. اپیک گیمز در کشور ما خدمات خود را ارایه نمی‌کند و اگر با آی‌پی ایران متصل شوید، نمی‌توانید بازی را دانلود کنید. با این حال، می‌‌توانید با استفاده از نرم‌افزار تک‌لول (که استفاده از آن را در مطلب مربوط به اتصال به لیگ آو لجندز توضیح داده‌ایم) به اپیک گیمز استور متصل شوید و به راحتی بازی را دانلود کنید.

The post سرورهای استار وارز بتل‌فرانت ۲ پس از رایگان شدن بازی از کار افتادند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala