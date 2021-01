به سکوت سونی و اجتناب این شرکت در رونمایی و صحبت از برنامه‌های آینده‌ی خود، عادت کرده‌ایم. به غیر از یکی دو بازی، هیچ اطلاعاتی از بازی‌های در حال ساخت سونی برای کنسول نسل جدید این شرکت نداریم. به همین دلیل هم در صفحات شخصی بازی‌سازان استودیوهای بزرگی مثل ناتی داگ، به دنبال اطلاعات غیر رسمی می‌گردیم. یکی از طراحان این استودیو به تازگی چند طرح مفهومی را منتشر و از آن‌ها به عنوان طراحی‌های بازی بعدی یاد کرده است. این طراحی‌ها، برخلاف بازی‌های همیشگی ناتی داگ، همگی فانتزی هستند.

اینکه استودیوی بازی‌سازی ناتی داگ تصمیم دارد تا مجموعه‌ای کاملا جدید خلق کند، از کسی پنهان نیست. «نیل دراکمن»، نویسنده و کارگردان بازی‌های ناتی داگ که اخیرا هم به عنوان یکی از مدیران استودیو منصوب شده، بارها از تمایل استودیو در ساخت یک بازی کاملا جدید صحبت کرده است.

یکی دو سال پیش هم شایعه‌ای مبنی بر شروع ساخت یک بازی علمی-تخیلی توسط ناتی داگ و برای کنسول پلی‌استیشن ۵ را شنیده بودیم. با این حال، ممکن است به جای یک بازی علمی‌تخیلی، با یک بازی فانتزی طرف شویم. «هیونگ نام»،‌ از طراحان استودیوی ناتی داگ، اخیرا تصاویر مفهومی تازه‌ای در صفحه‌ی شخصی خود به اشتراک گذاشته و در توضیح آن نوشته: «ایده‌هایی برای یک بازی جدید. خودتان می‌دانید از چه صحبت می‌کنم.» یک شکلک چشمک هم به پایان جمله اضافه شده است.

این تصاویر مفهومی، شخصیتی را در دنیایی فانتزی نشان می‌دهند و ممکن است نمایانگر برخی از ایده‌های ناتی داگ برای ساخت پروژه‌ی بعدی آن‌ها باشد. از طرفی، اینکه یکی از طراحان ناتی داگ بخواهد به همین سادگی، طراحی‌های خود از بازی بعدی این شرکت را به اشتراک بگذارد، غیرممکن است؛ یعنی مطمئن باشید که این طراحی‌ها به هیچ وجه نهایی نیستند و حتی اگر ناتی داگ واقعا مشغول ساخت یک بازی فانتزی باشد، استفاده نخواهند شد.

اما از سوی دیگر، باید به این نکته اشاره کنیم که ناتی داگ مطمئنا در حال ایده پردازی برای بازی خود بوده و در این میان، به ساخت یک بازی فانتزی هم فکر کرده است.

کم و بیش مطمئن شده‌ایم که استودیوی مخفی سونی در سن دیگو، مشغول ساخت قسمت بعدی مجموعه بازی‌های آنچارتد است تحت نظر استودیوی ناتی داگ است. این طور که به نظر می‌رسد، می‌توانیم با اطمینان بگوییم که بازی بعدی ناتی داگ، قسمتی جدید در مجموعه‌های آنچارتد و لست آو آس نخواهد بود.

نیل دراکمن به تازگی در توییتر خود نوشته بود که اگر قرار باشد روی مجموعه‌های دیگران کار کند، دوست دارد تا یک بازی با اقتباس از مجموعه‌های «پانیشر»، «هاف-لایف»، «هات‌لاین میامی» و «کابوی بیباپ» بسازد. با در نظر گرفتن سطح توجه به جزییات در بازی‌های ناتی داگ و تلاشی که آن‌ها برای ساخت بازی‌های‌شان می‌کنند، بدمان نمی‌آید تمام این‌ها به حقیقت بپیوندند.

نکته: عکس اصلی مطلب مربوط به بازی لغو شده‌ی Jak 4 در ناتی داگ است.

