استودیوی بتسدا چند سالی است که خروجی درست و درمانی نداشته و بازی‌های آینده‌ی این استودیو هم هیچ کدام تاریخ عرضه‌ی مشخصی ندارند. این‌طور که به نظر می‌رسد، به این زودی‌ها قرار نیست خروجی بازی‌سازی استودیوی بتسدا را ببینیم. منابعی موثق از برنامه‌های آینده‌ی بتسدا برای بازی‌های خود خبر داده‌اند و بازی‌های بزرگ این استودیو، برای عرضه در ۲۰۲۶ و پس از آن برنامه‌ریزی شده‌اند.

منبع این اطلاعات جدید، «تایلر مک‌ویکر»، نویسنده‌ی مطالب مربوط به بازی‌های شرکت والو و صاحب کانال یوتیوبی «والو نیوز نتورک» است. شکی به اطلاعات ارایه شده از سوی تایلر مک‌ویکر نداریم. اطلاعات او همیشه درست از آب درآمده‌اند. اطلاعات او نه‌تنها درست هستند، بلکه سال‌ها زودتر از زمان تحقق‌شان ارایه می‌شوند. برای مثال، تایلر مک‌ویکر چهار پنج سال پیش گفته بود که شرکت والو ساخت یک هاف-لایف جدید را برای هدست‌های واقعیت مجازی شروع کرده است.

مک‌ویکر اعتبار بالایی بین نویسندگان صنعت بازی دارد و اگر از موضوعی مطمئن نباشد، به هیچ وجه آن را نقل نمی‌کند. به همین دلیل هم به گفته‌های او از بتسدا اعتمادی کافی داریم. مک‌ویکر درباره‌ی تمام بازی‌های آینده‌ی استودیوی بتسدا یعنی Bethesda Game Studios صحبت کرده است. اگر بخواهیم نکات گفته شده توسط او را خلاصه کنیم، با چنین چیزی روبرو می‌شویم:

فال‌آوت: نیو وگاس ۲ ساخته خواهد شد. بازی در نیمه‌ی دوم دهه‌ی فعلی عرضه می‌شود.

الدر اسکرولز ۶ برای عرضه در ۲۰۲۶ یا ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است.

فال‌آوت ۵ یا قسمت بزرگ بعدی فال‌آوت زودتر از ۲۰۳۰ نخواهد آمد.

استارفیلد بازی بعدی بتسدا است و توسعه‌ی آن یک یا دو سال دیگر طول خواهد کشید.

ساخت فال‌آوت: نیو وگاس جدید، با توجه به اینکه شرکت بتسدا به مایکروسافت پیوسته، کاملا منطقی به نظر می‌رسد. مجموعه‌ی فال‌آوت متعلق به بتسدا است و آن‌ها به صورت قراردادی، ساخت فال‌آوت: نیو وگاس را به استودیوی «آبسیدین» سپرده بودند. در حال حاضر، آبسیدین هم از استودیوهای زیرمجموعه‌ی مایکروسافت است؛ یعنی با پیوستن بتسدا به مایکروسافت، فال‌آوت هم از این پس متعلق به مایکروسافت خواهد بود و آن‌ها می‌توانند به راحتی ساخت نیو وگاس ۲ توسط آبسیدین را ممکن کنند.

البته که استودیوی آبسیدین همین حالا مشغول کار روی دو سه بازی بزرگ است. به همین دلیل هم نیو وگاس ۲ برای عرضه در نیمه‌ی دوم دهه‌ی فعلی، یعنی بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی شده است. عرضه‌ی آخرین قسمت مجموعه بازی‌های فال‌آوت (اگر فال‌آوت ۷۶ را در نظر نگیریم) به سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد. بتسدا فعلا مشغول ساخت استارفیلد است و پس از آن هم مستقیما سراغ ساخت الدر اسکرولز ۶ می‌رود. ساخت قسمت بعدی فال‌آوت در برنامه‌های آن‌ها نمی‌گنجد و رها کردن مجموعه‌ای به این بزرگی، آن هم برای ده پانزده سال، کاملا اشتباه است. در نتیجه عرضه‌ی یک بازی فرعی در دنیای فال‌آوت، ساخته‌ی استودیویی دیگر مثل آبسیدین، حرکتی کاملا منطقی است.

مطمئنا بحران جهانی فعلی و اتفاقاتی مثل بازخوردهای بسیار بد نسبت به مشکلات فنی در سایبرپانک، روی برنامه‌های بتسدا تاثیر گذاشته‌اند. بتسدا ضمن اینکه با مشکلات ناشی از کار در خانه و تعطیلی استودیو دست و پنجه نرم می‌کند، باید از وضعیت فنی بازی‌های خود هم مطمئن شود. بازی‌های بتسدا از نظر فنی، وضعیتی بارها بدتر از سایبرپانک دارند. مدت‌ها بود که پیش‌بینی می‌کردیم استارفیلد در سال ۲۰۲۰ عرضه شود، اما با توجه به روند فعلی، احتمالا باید سال آینده‌ی میلادی انتظار عرضه‌ی آن را داشته باشیم.

«تا هاوارد»، تهیه‌کننده و کارگردان استودیوی بتسدا، گفته است که مراحل پیش‌تولید الدر اسکرولز ۶ شروع شده‌اند و تیمی کوچک مشغول ایده‌پردازی برای بازی است، در حالی که دیگر اعضای استودیو تمام و کمال روی توسعه‌ی استارفیلد کار می‌کنند. استارفیلد قرار است نقش‌آفرینی بزرگ بعدی بتسدا و از نظر ساختاری شبیه به سری بازی‌های الدر اسکرولز و فال‌آوت باشد، اما در دنیایی علمی‌‌تخیلی و فضایی رخ دهد.

طولانی‌تر شدن هر چه بیشتر مراحل توسعه‌ی یک بازی، به شدت هزینه‌های ساخت را بالا می‌برد؛ مخصوصا اگر با بازی‌هایی به بزرگی نقش‌آفرینی‌های بتسدا طرف باشیم. بدون شک یکی از دلایل اصلی پیوستن بتسدا به مایکروسافت، تامین بودجه و ادامه‌ی تولید این بازی‌هاست. انتظار می‌رود قرارداد بین مایکروسافت و بتسدا بهار سال آینده نهایی شود.

منبع: AltChar

