بخش آنلاین رد دد ریدمپشن ۲، آن‌طور که راک‌استار گیمز انتظار داشته، محبوبیت پیدا نکرده است. جی‌تی‌ای آنلاین با مراحل بزرگ و فعالیت‌های متنوع خود، نه‌تنها بزرگترین بازی راک‌استار گیمز، بلکه یکی از بهترین و بزرگترین بازی‌های آنلاین حال حاضر است. با این حال، رد دد آنلاین هم قرار نیست بدون محتوای جدید رها شود. هکرها به تازگی فایل‌های مختلفی در رد دد کشف کرده‌اند که به افزودن دزدی‌های بزرگ به این بازی اشاره دارند.

دزدی‌های بزرگ یا به اصطلاح «هایست» (Heist)، بزرگترین مراحل جی‌تی‌ای آنلاین هستند. بازی‌کننده‌ها باید پیش از هر دزدی بزرگ، چند مرحله‌ی کوچک‌تر انجام دهند و خود و افراد گروه را برای دزدی آماده کنند. به جرات می‌توانیم بگوییم که دزدی‌ها جذاب‌ترین بخش جی‌تی‌ای آنلاین هستند و به زودی، این مراحل را در رد دد آنلاین هم تجربه خواهیم کرد.

اطلاعات مربوط به دزدی‌های رد دد آنلاین، توسط کانال یوتیوبی Silentcore منتشر شده است. این کانال، نه‌تنها توانسته فایل‌های مربوط به دزدی‌ها و هم‌چنین قایق‌های بزرگ را در رد دد آنلاین پیدا کند، بلکه با دستکاری نسخه‌ی کامپیوتر بازی، کدها را اجرا کرده و آن‌ها را نشان داده است؛ طوری که کم و بیش می‌توانیم از راندن قایق‌ها و افزودن مراحل سرقت در رد دد آنلاین، مطمئن باشیم.

بد نیست اضافه کنیم که فایل‌های کشف شده، مشخصا فایل‌های رد دد آنلاین هستند و اخیرا هم به بازی اضافه شده‌اند؛ یعنی انتظار محتوای دانلودی تک نفره برای بازی را نداشته باشید. یا حداقل می‌توانیم بگوییم که این قابلیت‌ها، ربطی به بخش داستانی رد دد ریدمپشن ۲ ندارد.

مکانیک تازه‌ای برای راندن قایق‌ها در بازی کشف شده است. از قایق‌های کوچک صحبت نمی‌کنیم و منظورمان، قایق‌هایی بزرگ شبیه به جی‌تی‌ای آنلاین است. تعدادی قایق کاملا جدید هم در فایل‌ها پیدا شده‌اند که احتمالا پس از افزودن امکان راندن قایق‌ها، به بازی اضافه می‌شوند. ممکن است راک‌استار بخواهد اسکله‌ای یا چیزی شبیه به آن را هم به بازی اضافه کند تا بازی‌کننده‌ها پیش از خرید قایق، در ابتدا یک اسکله خریداری کنند تا بتوانند در آن، قایق‌های خود را نگه دارند و سفر خود با قایق را هم از آنجا آغاز کنند.

کشف دوم، مراحل دزدی است. پیش از هر چیز یک بسته‌ی پول کشف شده که دقیقا اوراق بانک «سنت دنی» است؛ یعنی هیچ دلیل دیگری برای وجودشان، به غیر از جمع کردن آن‌ها حین یک مرحله‌ی دزدی در بازی وجود ندارد. این بسته‌های پول بی‌شباهت هم به پول‌های جی‌تی‌ای آنلاین نیستند که در سرقت از بانک‌ها یا دیگر دزدی‌ها، جمع می‌کنیم.

تعدادی صندوق جدید هم به فایل‌های بازی اضافه شده. یکی شبیه به صندوق بانک است، یکی دیگر شبیه به کیف جواهرات و دیگری یک جعبه‌ی فلزی قفل شده. این فایل‌ها می‌توانند به دزدی‌های مختلف اشاره داشته باشند. ممکن است به غیر از دزدی از بانک، با مراحلی مثل سرقت از یک قطار یا دزدی از مرکز پست یا چیزهایی شبیه به آن هم روبرو شویم.

نهایتا، تعدادی فایل جدید هم جزیره‌ی گوارما اشاره کرده‌اند. اگر رد دد ریدمپشن ۲ را بازی کرده باشید، این جزیره را که چند ساعتی از بازی در آن می‌گذرد، مطمئنا به خاطر دارید. امکان سفر به این جزیره دیگر نه در قصه و نه در رد دد آنلاین محیا می‌شود. فایل‌های مربوط به گوارما در آپدیت جایزه‌گیری یا همان Bounty Hunting به رد دد آنلاین اضافه شده‌اند. هیچ‌کدام از مراحلی هم که این آپدیت به بازی اضافه کرده، از این فایل‌ها استفاده نمی‌کنند. اینکه دقیقا چه زمانی قرار است این فایل‌ها به کار گرفته شوند و چه مرحله‌ای ما را دوباره ممکن است به جزیره‌ی گوارما ببرد، کاملا نامشخص است.

در این که راک‌استار گیمز برنامه‌های بزرگی برای رد دد آنلاین دارد، شک نداریم. این شرکت به تازگی و در راستای افزایش تعداد بازی‌کننده‌های رد دد آنلاین، این بازی را به صورت جداگانه و بدون بخش داستانی یعنی رد دد ریدمپشن ۲، با قیمت ۵ دلار عرضه کرده است.

با این حال، در یکی دو سال اخیر حتی آپدیت‌های جی‌تی‌ای آنلاین در مقایسه با رد دد آنلاین، بسیار بزرگتر و بهتر بوده‌اند. میزان محتوای حال حاضر رد دد آنلاین، حتی نزدیک به جی‌تی‌ای آنلاین هم نیست. راک‌استار گیمز اگر واقعا می‌خواهد رد دد آنلاین را زنده کند، باید منابع بیشتری در اختیار استودیوهای خود قرار دهد و ضمن بالا بردن کیفیت آپدیت‌ها، به سرعت انتشار آن‌ها هم بیافزاید.

رد دد آنلاین، به عنوان بخش آنلاین رد دد ریدمپشن ۲، در حال حاضر روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر قابل تهیه است.

The post دزدی‌های بزرگ و قایق سواری در راه رد دد آنلاین هستند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala