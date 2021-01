اینکه سونی استودیویی جدید تاسیس کرده و در آن، مشغول کار روی بازی جدیدی برای کنسول نسل تازه‌ی خود است، از کسی پنهان نیست. پنهان کردن استودیویی جدید و بزرگ، کار ساده‌ای نیست و سونی هم از پس این موضوع بر نیامده است. با این حال، از اینکه استودیوی بی‌نام سونی در سن دیگو مشغول ساخت چه چیزی است، خبر نداریم. اطلاعاتی تازه خبر از ساخت آنچارتد بعدی در این استودیو داده‌اند.

استودیوی سن دیگو سونی چند سالی است که تاسیس شده؛ طوری که با یک استودیوی جدید و تازه تاسیس طرف نیستیم که مشغول ایده‌پردازی برای بازی جدیدی هستند. با این حال، سونی نمی‌خواهد از رسما این استودیو را معرفی و نامی برای آن انتخاب کند. در طول چند سال گذشته، افراد مختلفی به این استودیو آمده و رفته‌اند و بارها از این استودیو توسط بازی‌سازان و اعضای قدیمی و جدیدش صحبت شده است.

بازی‌های معرفی نشده‌ی سونی برای PS5 از الف تا ی

شایعات مربوط به این استودیو، در ابتدا به ساخت یک اکشن سوم شخص داستان-محور اشاره کردند. سونی از چند سال پیش شروع به جذب نیرو برای استودیوی جدید خود در سن دیگو کرده است و در توضیحات شغل نوشته که به دنبال متخصصان ساخت بازی‌های ماجراجویی اکشن می‌گردند. در جزییات شغل‌های مورد لازم برای این استودیو هم‌چنین آمده بود که بازی در حال ساخت، با همکاری یکی از استودیوهای بزرگ سونی ساخته می‌شود.

افراد متعددی از استودیوهای دیگر سونی مثل ناتی داگ به این استودیوی سن دیگو فرستاده شده‌اند و از طرف دیگر، بازی‌سازان مستعدی هم از دیگر استودیوهای بزرگ مثل راک‌استار گیمز به استودیوی سن دیگو پیوسته‌اند.

به تازگی اطلاعاتی دقیق و نسبتا رسمی از این استودیو به دست آورده‌ایم. «مایکل مومبائر» (Michael Mumbauer)، از مدیران پلی‌استیشن که ظاهرا مدیریت استودیوی مخفی سن دیگو را برعهده داشته، کمتر از یک ماه گذشته از سونی جدا شده است. او در پروفایل لینکدین خود، تمام و کمال درباره‌ی این استودیو نوشته است.

او آخرین کار خود را به این شکل توصیف کرده است: «ساخت استودیویی کاملا جدید، با بهترین بازی‌سازان برای ساخت بازی‌های تراز اول ماجراجویی اکشن برای پلی‌استیشن. این استودیو که در سن دیگو واقع شده، با استفاده از موتور بازی‌سازی داخلی، با این هدف تاسیس شده است تا روی مجموعه‌های تثبیت شده‌ی پلی‌استیشن کار و قصه‌هایی جدید برای نسل آینده‌ی گیمرها خلق کند.»

شایعات بارها گفته‌اند که این بازی، قسمتی جدید از مجموعه‌ی آنچارتد است که تحت نظر ناتی داگ ساخته می‌شود. و ظاهرا این موضوع صحت دارد. مدیر سابق استودیوی سن دیگو سونی، در ادامه‌ی توضیحات خود، چند ویدیو را لینک کرده است. یکی دو ویدیو مربوط به سخنرانی‌های او در کنفرانس بازی‌سازان است و لینک دیگری، به ویدیویی بی‌ربط از یک تولید کننده‌ی محتوا در یوتیوب. در این ویدیو که ساخته‌ی شبکه‌ی «رابین‌گیمینگ» است، گفته می‌شود که سونی استودیویی جدید تاسیس کرده و ساخت آنچارتد ۵ در آن شروع شده است.

صد البته اینکه مدیر سابق یکی از استودیوهای سونی، ویدیویی را در صفحه‌ی لینکدین خود قرار دهد، به معنای تایید ساخت آنچارتد ۵ نیست. اما ما هیچ دلیل دیگری جز اشاره‌ی غیر مستقیم به این نکته را در این حرکت نمی‌بینیم.

از گوشه و کنار شنیده‌ایم که بازی بعدی استودیوی بازی‌سازی ناتی داگ قرار نیست قسمتی جدید در مجموعه‌ی آنچارتد یا لست آو آس باشد و با مجموعه‌ای کاملا متفاوت و تازه طرف خواهیم شد. برخی شایعات می‌گویند که بازی جدید ناتی داگ، علمی‌تخیلی و برخی دیگر می‌گویند که فانتزی است.

تمام این بازی‌ها مطمئنا برای کنسول نسل جدید سونی ساخته می‌شوند. با این حال، تقاضا برای PS5 آن‌قدر زیاد است که سونی توانایی پاسخ به این حجم از تقاضا و تولید کافی کنسول را ندارد؛ یعنی اساسا حداقل فعلا سونی نیازی به رونمایی از همه‌ی بازی‌های در حال توسعه‌ی خود برای تبلیغ کنسول جدیدش ندارد و این موضوع قرار نیست کمکی به فروش پلی‌استیشن ۵ بکند. با تمام این اوصاف، باید انتظار داشته باشیم تا در آینده‌ی نزدیک از برخی بازی‌های رونمایی نشده‌ی سونی برای کنسول نسل جدیدش بشونیم.

