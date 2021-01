جدیدترین قسمت سری بازی‌های هیتمن منتشر شده. این بازی قرار است سه‌گانه‌ی اخیر هیتمن را به پایان برساند. سازندگان بازی هیتمن ۳ تجربه‌های خوبی در ساخت دو قسمت قبلی کسب کرده‌اند و حالا نسخه‌ی سوم این سه‌گانه، حس خالص بازی‌های هیتمن را تمام و کمال و به بهترین شکل ممکن ارایه می‌دهد. تمام منتقدان از این بازی رضایت دارند و عقیده دارند هیتمن ۳، هیتمن به کامل‌ترین شکل ممکن آن است.

بعد از افول شدید سری بازی‌های هیتمن به دنبال عرضه‌ی بازی «هیتمن آمرزش» (Hitman Absolution)، با انتشار قسمت جدید هیتمن در سال ۲۰۱۶ پرتو‌های امید تازه‌ای به این سری تابیده شدند. این بازی جدید یک بازنگری (ریبوت) بر سری بازی‌های هیتمن و شروع سه‌گانه‌ای به نام «دنیای قتل» محسوب می‌شود. تمام تمرکز توسعه‌دهندگان بازی‌های جدید هیتمن حول محور ایجاد تجربه‌ای مستحکم برای ارایه‌ی هسته‌ی مرکزی این سری، یعنی قتل اهداف به شکل آزادانه و خلاقانه است. بازی هیتمن ۲ تفاوت آن‌چنانی با بازی پیشین خود ندارد و بیش‌تر شبیه به مجموعه‌ای از نقشه‌های اضافه، برای گسترش بازی قبلی است تا یک بازی جدید.

تمام مراحل هیتمن ۳ معرفی شدند

هیتمن ۳ همانند قسمت قبلی، به جای تمرکز روی ارتقای بازی از نظر گیم‌پلی، تنها چند نقشه‌ی جدید در اختیار بازی‌کنان قرار داده شده. باید بگوییم این موضوع اصلا بد نیست. البته چند ویژگی جانبی مانند پشتیبانی از واقعیت مجازی به گیم‌پلی این بازی اضافه شده‌اند و به لطف کنسول‌های نسل جدید، گرافیک این بازی در مقایسه با نسخه‌های قبلی بهبودهایی داشته؛ اما کاملا هویدا است که تمام تلاش سازندگان این بازی، در ساخت مراحلی با بهترین کیفیت ممکن بوده و بر اساس نظر منتقدان، این مراحل از بهترین مراحل کل سری بازی‌های هیتمن هستند.

به جرات می‌توان گفت که طراحی مراحل سری بازی‌های هیتمن از مهم‌ترین عناصر این آثار به شمار می‌روند و میزان سرگرم‌کننده بودن این بازی‌ها، با کیفیت مراحل گره خورده. چیزی که باعث می‌شود از بازی‌های هیتمن لذت ببریم، مراحل پرجزییاتی هستند که با محیط‌های بزرگ خود حس یک قاتل مخفی در جمعیت را به بازی‌کنان القا می‌کنند و با پیشکش کردن صدها روش مختلف برای تمام کردن کار هدف‌های مشخص شده، به بازی‌کنان آزادی می‌دهند تا با خلاقیت خود، دنیای بازی را کنترل کنند.

خوشبختانه تیم IO Interactive در ساخت بازی هیتمن ۳ از این نظر سنگ‌تمام گذاشته. هیتمن ۳ نه تنها پایانی خوش‌ساخت بر سه‌گانه‌ی دنیای قتل است، بلکه می‌توان این بازی را یکی از بهترین نسخه‌های کل سری هیتمن خطاب کرد. البته بازی‌های سه‌گانه‌ی جدید سری هیتمن کاملا به هم متصل هستند و برای لذت بردن کامل از هیتمن ۳، نیاز است دو قسمت قبلی هیتمن نیز تجربه شوند. تیم سازنده‌ی بازی‌های هیتمن موفق شده‌اند تا در نسخه‌های اخیر این سری، به شکل متوالی کیفیت کار خود را بالاتر ببرند و به این شکل سه‌گانه‌ای را که برای طرفداران این سبک شدیدا سرگرم‌کننده است، خلق کنند.

بدون استثنا تمام منتقدان از بازی هیتمن ۳ راضی هستند. البته برخی از منتقدان با وجود تایید کردن کیفیت بالای این بازی و سرگرم‌کننده بودن آن، نسبت به عدم پیشرفت سومین قسمت سه‌گانه‌ی جدید هیتمن در مقایسه با دو قسمت قبلی اعتراض دارند. بر اساس وب‌سایت متاکریتیک تقریبا تمام نقد‌های بازی هیتمن ۳ برای نسخه‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و کامپیوترهای‌ شخصی نوشته شده‌اند و میانگین امتیاز همه‌ی این نقدها برابر با عدد ۸۷ است.

در ادامه خلاصه‌ای از برخی از نقد‌های بازی هیتمن ۳ را برای شما قرار داده‌ایم.

IGN: نمره‌ی ۹ از ۱۰

«غنی، سرگرم‌کننده و شدیدا قابل‌تکرار؛ هیتمن ۳ برترین پیاده‌سازی از مجموعه‌ی خاص و محبوب IO Interactive است. پایه و اساس این بازی همان چیزی است که در بازی هیتمن ۲۰۱۶ وجود داشت اما مجموعه‌ی نقشه‌های شگفت‌انگیز موجود، پایان‌دهنده‌ای پرداخت شده، قابل‌اتکا و تنومند بر سه‌گانه‌ی فعلی هیتمن را خلق کرده‌اند. ممکن است داشتن شش مرحله چندان چشم‌گیر به نظر نرسد اما هر کدام از این نقشه‌ها عظیم هستند و طراحی شده‌اند تا بارها و بارها تجربه شوند. ویژگی مهم این است که حتی یکی از این مراحل هم ضعیف نیستند. طی بیست سال گذشته سلاخ بارکددار به شکل‌های مختلفی ظاهر شده اما یقینا هیتمن ۳ یکی از بهترین حضور‌های او را رقم می‌زند.»

GameSpot: نمره‌ی ۹ از ۱۰

«بهترین ویژگی سری بازی‌های هیتمن، یعنی طراحی مراحل، خلاقیت، آزادی و گشت‌وگذار در بازی هیتمن ۳ عالی هستند. این بازی سه‌گانه‌ی جدید هیتمن را به شکل درخشان به پایان می‌رساند و هر چیزی که در بازی‌های قبلی دیده بودیم را به زیبایی نمایش می‌دهد. انتظاراتی که از بازی هیتمن ۳ داریم توسط این بازی زیر پا گذاشته شده‌اند. بازی هیتمن ۳ کاری می‌کند که بازی‌کنان به تمام کردن تمام مراحل این بازی و حتی دیگر بازی‌های این سری تشویق شوند.»

Game Informer: نمره‌ی ۹ از ۱۰

«بازی هیتمن ۳ قسمتی از بخش اعظم داستان سری هیتمن را به اتمام می‌رساند اما حس یک پایان را نمی‌دهد. در این بازی حجم زیادی از محتوای اصلی و جانبی وجود دارد. می‌توان گفت این سه‌گانه مقصدی مناسب برای طرفداران این سبک است. قسمت نهایی این سه‌گانه به این که بازی‌کن کارهای جدید انجام دهد رغبت دارد و به حرکات این‌چنین جایزه می‌دهد. این بازی مراحل پرجزییات را در خود دارد و لحظاتی از آن باعث شدند تا جیغ و داد کنم. علاقه‌ی من به این بازی همانند بارکد حک شده پشت سر مامور ۴۷ پاک نشدنی است.»

Polygon: پیشنهاد شده

«نمی‌خواهم در مورد دور شدن بازی هیتمن ۳ از نسخه‌های پیشین این سری اغراق کنم. تمرکز اصلی گیم‌پلی بازی هیتمن ۳ به طور کامل روی مخفی‌کاری و تغییر قیافه‌ی مامور ۴۷ برای قرار گرفتن در موقعیت ارتکاب قتل، مانده است. به طور کلی این بازی یک دنباله همانند بازی هیتمن ۲ است که اهداف تازه را در شش مکان تازه به همراه ابزار و تاکتیک‌های جدید برای تحقق مقاصد مامور ۴۷، در اختیار بازی‌کن قرار می‌دهد. البته این که توسعه‌دهندگان این بازی تغییرات کوچکی را که توسط داستان این بازی کنترل می‌شوند، با فرمول همیشگی هیتمن ترکیب کرد از نظر من بسیار قابل‌تقدیر است.»

در ادامه نمراتی از نقد‌های نشریات دیگر را که به این بازی داده شده‌اند، برای شما قرار داده‌ایم.

ٍEurogamer: پیشنهاد شده

VG247: نمره‌ی ۵ از ۵

Attack of the Fanboy: نمره‌ی ۵ از ۵

GamesBeat: نمره‌ی ۵ از ۵

PC Gamer: نمره‌ی ۹۰ از ۱۰۰

Destructoid: نمره‌ی ۹ از ۱۰

PC Invasion: نمره‌ی ۹ از ۱۰

+GamesRadar: نمره‌ی ۴.۵ از ۵

Game Rant: نمره‌ی ۴.۵ از ۵

Game Revolution: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

IGN Italy: نمره‌ی ۸ از ۱۰

TheSixthAxis: نمره‌ی ۸ از ۱۰

DualShockers: نمره‌ی ۸ از ۱۰

Metro GamingCentral: نمره‌ی ۸ از ۱۰

VideoGamer: نمره‌ی ۷ از ۱۰

بازی هیتمن ۳ همین حالا برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ، کامپیوتر‌های شخصی و گوگل استیدیا قابل دریافت است. در صورتی که بازی‌های قبلی سری هیتمن را داشته باشید، امکان بازی کردن مراحل آن‌ها در بازی هیتمن ۳ مهیا شده. تجربه‌ی این بازی به شکل واقعیت مجازی نیز ممکن است. البته اجرای این بازی به این شکل در حال حاضر تنها روی کنسول‌های پلی‌استیشن میسر است.

نسخه‌ی سوییچ هیتمن ۳ هم‌زمان با دیگر نسخه‌ها عرضه می‌شود

تریلر عرضه‌ی بازی هیتمن ۳ را در ادامه برای شما قرار داده‌ایم که می‌توانید آن را تماشا کنید.

