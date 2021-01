سازندگان بازی رزیدنت اویل ۸ یا Resident Evil Village رویداد جدیدی مختص این بازی برگزار و ضمن نمایش گیم‌پلی آن، تاریخ عرضه‌ی بازی را هم اعلام کردند. هم‌زمان با این رویداد، یک نسخه‌ی دمو از این بازی به شکل انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۵ منتشر شد که همین حالا قابل دریافت است. به گفته‌ی توسعه‌دهندگان این بازی، رزیدنت اویل ۸ در تاریخ ۷ می (۱۷ اردیبهشت) علاوه بر کنسول‌های نسل نهم و کامپیوترهای شخصی، برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان نیز منتشر خواهد شد.

همه‌ی آنچه از Resident Evil Village می‌دانیم

دموی جدیدی که کپ‌کام برای رزیدنت اویل ۸ عرضه کرده، بسیار شبیه به دموی «آغاز» رزیدنت اویل ۷ است؛ یعنی این دمو بخشی از بازی اصلی نیست و دنیای بازی را از زاویه‌ی شخص دیگری نمایش می‌دهد. هدف اصلی عرضه‌ی این دمو آشنایی بازی‌کنان با محیط‌ها و جو بازی رزیدنت اویل ۸ است. البته هدف دیگر عرضه‌ی این دمو نمایش دادن قابلیت‌های کنسول پلی‌استیشن ۵ مانند صدای سه‌بعدی و فناوری رهگیری پرتو است که در این بازی استفاده شده‌اند.

به غیر از صحبت از دموی جدید بازی و تاریخ عرضه‌ی آن، در رویداد رزیدنت اویل دیشب هم‌چنین یک گیم‌پلی طولانی از Resident Evil Village بودیم. این گیم‌پلی، ضد قهرمان اصلی بازی و تعدادی از دشمنان را به خوبی نشان داد. ضد قهرمان اصلی بازی «بانو دیمیترسکو» نام دارد و این طور که به نظر می‌رسد، قرار است مثل «تایرنت» رزیدنت اویل ۲ یا «نمسیس» رزیدنت اویل ۳ برخی اوقات در مراحل ظاهر شود و به دنبال شخصیت اصلی بیافتد. این زن غول‌آسا، دخترانی دارد که ظاهرا قدرت‌های ماورایی دارند. چیز زیادی از داستان بازی در تریلر نشان داده نشد، اما متوجه شدیم که «ایتن وینترز»، شخصیت اصلی بازی، با همسرش «میا» که در رزیدنت اویل ۷ ربوده شده بود، بچه دار شده‌اند.

گیم‌پلی و مبارزات بازی هم در این رویداد نشان داده شدند. از نظر روند، با یک بازی کاملا شبیه به رزیدنت اویل ۷ طرف هستیم. مبارزات اول شخص بازی، از بازی قبلی پیچیده‌تر شده‌اند و دشمنان جدید هم، که هر کدام روش شکست دادن خاص خود را دارند، چالش‌های تازه‌ای به بازی آورده‌اند. رزیدنت اویل ۸ هم‌چنین یک شخصیت فروشنده، شبیه به فروشنده‌ی رزیدنت اویل ۴ دارد که هر از گاهی سر و کله‌اش پیدا می‌شود و می‌توانید از او آیتم بخرید.

سازندگان بازی رزیدنت اویل ۸ از نسخه‌ی دلوکس این بازی که قیمت آن ۱۰ دلار از نسخه‌ی اصلی گران‌تر است نیز رونمایی کرده‌اند. نسخه‌ی دلوکس بازی رزیدنت اویل ۸ یک اسلحه‌ی جدید، افکت جدیدی که ظاهری شبیه به نوارهای بازی رزیدنت اویل ۷ به بازی می‌دهد، موسیقی پس‌زمینه‌ی اضافه، دسترسی آنی به حالت سختی ویژه‌ی بازی و قابلیت‌ها و آیتم‌های دیگری را در خود دارد. یک نسخه‌ی کلکسیونی هم برای این بازی در نظر گرفته شده که ۲۲۰ دلار قیمت دارد و علاوه بر محتوای نسخه‌ی دلوکس، حاوی یک کتاب هنری و مجسمه‌ی کریس ردفیلد است.

بازی رزیدنت اویل ۸ روز ۷ می (۱۷ اردیبهشت) برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی از طریق استیم عرضه خواهد شد. پیش‌خرید این بازی همین حالا در دسترس است و آیتم‌های اضافه‌ی مخصوص به خود را به بازی‌کنان جایزه می‌دهد. اگر به کنسول پلی‌استیشن ۵ دسترسی دارید می‌توانید همین حالا دموی رایگان این بازی را دریافت کنید.

در ادامه پیشنهاد می‌کنیم تریلر و تصاویر جدیدی که از این بازی منتشر شده‌اند را تماشا کنید.

