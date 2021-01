با ورود به سال جدید میلادی، آمار و ارقام مربوط به سال ۲۰۲۰ یکی پس از دیگری در حال انتشار هستند. بر اساس آمار جدیدی که از فروش بازی‌های اروپا منتشر شده، مثل چند سال گذشته، فیفا توانسته است به عنوان محبوب‌ترین و پروفروش‌ترین بازی کشورهای اروپایی رتبه‌ی خود را در صدر لیست حفظ کند. جدیدترین شمار‌ه‌ی این مجموعه یعنی فیفا ۲۱ به عنوان پرفروش‌ترین بازی اروپا در ۲۰۲۰ معرفی شده است.

آمار و ارقام مربوط به فروش بازی‌ها از سوی موسسه‌ی GfK Entertainment منتشر شده‌اند. این موسسه که به بررسی عملکرد رسانه‌های مختلف حوزه‌ی سرگرمی می‌پردازد، لیستی از پرفروش‌ترین بازی‌های کشورهای اروپایی در ۲۰۲۰ ارایه داده است. این آمار، فقط فروش نسخه‌های دیسکی را در نظر گرفته است که در واقع امروزه، و مشخصا با در نظر گرفتن وضعیت سال ۲۰۲۰، سهم کمتری از فروش را به خود اختصاص می‌دهند.

برای ارایه‌ی این لیست، فروش بازی‌ها در کشورهای اتریش، بلژیک، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، روسیه، اسلواکی، اسپانیا، سوئد و سوییس محاسبه شده‌اند. از بین این ۱۹ کشور، فیفا ۲۱ توانسته است تا در صدر لیست فروش ۱۶ عدد از آن‌ها قرار بگیرد.

سه کشور نتیجه‌ی متفاوتی داشتند. در روسیه، لست آو آس ۲ پرفروش‌ترین بازی‌ ۲۰۲۰ بود، در فنلاند ماین‌کرفت و در فرانسه انیمال کراسینگ.

مجموعه بازی‌های فیفا در سه سال گذشته هم به عنوان پرفروش‌ترین بازی سال کل اروپا معرفی شده بودند.

بعد از فیفا، دو بازی نینتندو در لیست پرفروش‌ترین بازی‌های ۲۰۲۰ اروپا قرار گرفته‌اند. بازی‌های انیمال کراسینگ و ماریو کارت ۸ به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم لیست قرار گرفته‌اند.

همانطور که احتمالا حدس زده‌اید، جی‌تی‌ای ۵ که پای ثابت لیست‌های مختلف بازی‌های پرفروش در دنیاست، در این لیست هم جای دارد. جی‌تی‌ای ۵ فروشی بسیار خوب در کشورهای اروپای شرقی داشته است. مشخصا با فروش بسیار خوب این در بازی در کشورهای لهستان، روسیه، چک و مجارستان روبرو شده‌ایم. قسمت دوم لست آو آس هم به عنوان یکی دیگر از پرفروش‌ترین بازی‌های ۲۰۲۰، سومین بازی پرفروش کشورهای فنلاند، چک و سوئد بوده است.

ممکن است با در نظر گرفتن فروش نسخه‌های دیجیتالی بازی‌ها، کمی با تغییر در آمار ارایه شده مواجه شویم. برای مثال، انیمال کراسینگ که در تابستان امسال عرضه شده بود، به خاطر کمبود نسخه‌ی فیزیکی، فروشی چند برابر بیشتر به صورت دیجیتالی داشت. البته در مقابل، فیفا ۲۱ نه‌تنها روی پلتفرم‌های متعددی عرضه شده، بلکه در سال ۲۰۲۰ حتی روی دو پلتفرم بیشتر یعنی کنسول‌های نسل جدید پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری وارد بازار شد.

فیفا نه‌تنها پرفروش‌ترین بازی سال اروپا، بلکه هم‌چنین پرفروش‌ترین بازی در خاورمیانه و امریکای جنوبی است. تنها ناحیه‌ای که فیفا در آن حکمرانی نمی‌کند، ایالات متحده است که هر ساله شماره‌ی جدید کال او دیوتی را به عنوان پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین بازی سال خود معرفی می‌کند.

