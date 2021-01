اولین آپدیت بزرگ سایبرپانک ۲۰۷۷ منتشر شد

همانطور که سازندگان سایبرپانک ۲۰۷۷ قولش را داده بودند، اولین آپدیت بزرگ این بازی با هدف حل مشکلات اجرا و کرش‌های آن، منتشر شده است. این آپدیت باگ‌های بزرگ و متنوع سایبرپانک ۲۰۷۷ را حل نکرده است، اما وضعیت اجرای آن چه روی کامپیوتر و چه روی کنسول‌ها، با بهبودهای مختلفی همراه شده.

کمتر از دو هفته‌ی پیش بود که مدیر و موسس شرکت بازی‌سازی سی‌دی پراجکت، طی پیغامی به طرفداران از برنامه‌های شرکت‌شان برای حل مشکلات سایبرپانک ۲۰۷۷ گفت. «مارچین ایوینسکی» در پیغام خود گفته بود که تا ده روز آینده، اولین بهینه‌ساز و آپدیت بزرگ سایبرپانک ۲۰۷۷ را منتشر خواهند کرد و پس از آن و در ماه فوریه، می‌توانیم انتظار یک آپدیت بزرگتر را هم داشته باشیم. آپدیت نخست، دیروز روی تمام پلتفرم‌ها منتشر شد.

سایبرپانک ۲۰۷۷؛ جزئیات آپدیت‌ها، پاسخ‌ها و وضعیت نسخه‌ی نسل بعد

هنوز خودمان آپدیت را نصب و تست نکرده‌ایم، اما آن‌طور که بازی‌کننده‌ها گزارش داده‌اند، آپدیت ۱.۱ سایبرپانک ۲۰۷۷ از تعداد کرش‌های بازی کاسته است. مشکل هنگ و کرش سایبرپانک ۲۰۷۷ به خاطر ناتوانی موتور بازی در مدیریت حافظه شکل گرفته بود؛ موضوعی که مدیر عامل سی‌دی پراجکت هم در پیغام خود به آن اشاره کرد. آپدیت ۱.۱ سایبرپانک ۲۰۷۷ بیش از هر چیز، روی حل این مشکل اساسی تمرکز کرده است.

در توضیحات آپدیت ۱.۱ بازی آمده که این بروزرسانی، ضمن تلاش برای حل مشکلات مدیریت حافظه هم‌چنین سایبرپانک ۲۰۷۷ را برای آپدیت‌های بعدی آماده می‌کند.

بسیاری از سیستم‌ها و مکانیک‌های سایبرپانک ۲۰۷۷ به خاطر همان مشکل مدیریت حافظه، حین بازی از کار می‌افتند؛ طوری که در واقع بخش‌های مختلفی از بازی (که بازی‌کننده‌ها فکر می‌کنند کاملا وجود ندارند، مثل هوش مصنوعی) در کدها وجود دارند، اما در پس‌زمینه و بدون این بازی‌کننده خبردار شود، به مشکل برمی‌خورند و کار می‌افتند.

طبق گفته‌ی سی‌دی پراجکت رد، دو موضوع اصلی که در این آپدیت جدید بهبود پیدا کرده‌، از این قرارند:

بهبود استفاده از حافظه در سیستم‌های مختلف بازی: شخصیت‌ها، تعامل با عناصر مختلف، جهت‌یابی شخصیت‌ها و خودروها، ویدیوهای داخل بازی مثل تلویزیون و اخبار، جزییات محیط، افکت لیزرها، نقشه، دستگاه‌های مختلف، هوش مصنوعی، ترافیک خیابان، تخریب‌پذیری محیط، حافظه‌ی پردازنده‌ی گرافیکی و بخش‌های مختلف دیگر.

حل تعداد زیاد از کرش‌ها: به هنگام لود فایل‌های ذخیره، باز و بسته کردن بازی، مرحله‌ی پایانی و بسیاری دیگر.

به غیر از این پیشرفت‌های کلی که روی تمام پلتفرم‌ها اعمال شده‌اند، سی‌دی پراجکت رد هم‌چنین در توضیحات آپدیت مشخصا اضافه کرده است که بسیاری از کرش‌هایی که فقط روی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان به وجود می‌آمدند را هم برطرف کرده‌اند.

حل تعداد زیادی باگ هم بخشی از آپدیت ۱.۱ سایبرپانک ۲۰۷۷ بوده، اما واضح است که اولویت توسعه‌دهندگان بازی، حل و رفع باگ‌ها نیست؛ طوری که پیش از اینکه آن‌ها بخواهند مشکلات مربوط به باگ‌ها را حل کنند، باید سراغ ریشه‌ی بسیاری از خرابی‌های بازی که در واقع ضعف فنی بزرگ آن است، بروند.

سایبرپانک ۲۰۷۷ هفته‌ی اول ۱۳ میلیون نسخه فروخته است

حتی بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که بسیاری از باگ‌ها، چه در سایبرپانک و چه در بازی‌های دیگر، روی فایل ذخیره‌ی باازی‌کننده باقی می‌مانند. برای مثال، اگر در یک بازی نقش‌آفرینی، میان کوئستی باشید و آن کوئست به باگ برخورده باشد، پس از آپدیت بازی و حل مشکل باگ آن کوئست، شما در هر حال وسط کوئست گیر کرده‌اید و بیشتر اوقات مشکل‌تان حل نمی‌شود. به همین دلیل هم پیشنهاد می‌کنیم تا فعلا سراغ بازی نروید و تا حل اکثر مشکلات و باگ‌های آن صبر کنید؛ چه بسا که آپدیت جدید، یکی از کوئست‌های اصلی را برای کسانی که میان آن بوده‌اند، کلا خراب کرده است.

آپدیت ۱.۱ سایبرپانک ۲۰۷۷ به صورت همزمان روی کامپیوتر، پلی‌استیشن، ایکس‌باکس و گوگل استیدیا منتشر شده است. البته که هنوز امکان خرید بازی از پلی‌استیشن استور وجود ندارد.

منبع: سی‌دی پراجکت

