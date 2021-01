با اینکه شرکت بازی‌سازی کپ‌کام رسما حرفی از ساخت نسخه‌ای جدید و بازسازی شده از رزیدنت اویل ۴ نزده، اما شایعات و اطلاعات غیر رسمی متعددی وجود آن را تایید کرده‌اند؛ طوری که مطمئن هستیم کپ‌کام مشغول ساخت یک بازسازی بزرگ از رزیدنت اویل ۴ است. پیش از این تصور می‌شود که کپ‌کام ساخت این بازی را به صورت قراردادی به شرکتی دیگر سپرده، اما ظاهرا این موضوع اخیرا تغییر کرده است.

بهتر است از ساخت بازسازی رزیدنت اویل ۴ به عنوان یک شایعه یاد نکنیم. اطلاعات موثقی که از آن منتشر شده‌اند به کنار، تمام اطلاعات مربوط به بازی‌های اینده‌ی کپ‌کام در قالب هک بزرگ سرورهای این شرکت، به بیرون درز کرده‌اند. از برنامه‌های متعدد کپ‌کام برای ساخت قسمت‌های فرعی و اصلی رزیدنت اویل خبر داریم و می‌دانیم که ساخت بازسازی رزیدنت اویل ۴ در این شرکت شروع شده است.

با این حال، اطلاعات منتشر شده از بازسازی رزیدنت اویل ۴ همگی به یک نکته اشاره کرده بودند: اینکه کپ‌کام ساخت این بازسازی را به یکی از استودیوهای همکار خود سپرده و استودیوهای داخلی کپ‌کام روی این پروژه تنها نظارت می‌کنند. گفته شده بود شرکت بازی‌سازی M-Two که بازسازی رزیدنت اویل ۳ را برای کپ‌کام ساخته بود، طی قراردادی، ساخت بازسازی رزیدنت اویل ۴ را هم آغاز کرده است.

لیست کامل بازی‌های چند سال آینده‌ی کپ‌کام به بیرون درز کرد

اطلاعاتی جدید که از بازسازی رزیدنت اویل ۴ منتشر شده‌اند، می‌گویند که کپ‌کام بازی را از M-Two گرفته تا تمام و کمال خودشان روی آن کار کنند. دلیل این حرکت، اختلاف در چگونگی پیشبرد پروژه عنوان شده است. این طور که به نظر می‌رسد، پس از بازخوردهای منفی نسبت به بازسازی رزیدنت اویل ۳، سازندگان این بازی یعنی همان استودیوی M-Two تصمیم می‌گیرند تا بازسازی رزیدنت اویل ۴ را عینا شبیه به بازی اصلی بسازند.

با این حال، کپ‌کام که خود اخیرا رزیدنت اویل ۲ را با تغییراتی نسبتا بزرگ، برای مخاطبی مدرن دوباره ساخته است، موافق انجام این کار نبود. کپ‌کام ترجیح می‌دهد تا یک بازسازی با الهام از بازی اصلی ساخته شود. گفته شده که کپ‌کام دلیلی بر ساخت یک بازسازی دقیقا شبیه به بازی اصلی نمی‌بیند و می‌خواهد رزیدنت اویل ۴ را چه از نظر گیم‌پلی و چه از نظر طراحی مراحل و روند کلی، گسترش دهد.

طبق گزارش منتشر شده، توسعه‌ی بازسازی رزیدنت اویل ۴ از سال ۲۰۱۸ در استودیوی M-Two آغاز شده بود. این استودیو که به کپ‌کام در ساخت بازسازی رزیدنت اویل ۳ کمک کرده، به‌طور کامل رهبری پروژه‌ی بازسازی رزیدنت اویل ۴ را برعهده می‌گیرد و همزمان با قسمت سوم، روی این شماره‌ی مجموعه رزیدنت اویل هم کار می‌کند.

از رزیدنت اویل تا مانستر هانتر؛ جزییات پروژه‌های آینده‌ی کپکام لو رفت

منابع این گزارش جدید که توسط وب‌سایت Video Games Chronicle منتشر شده، اضافه کرده‌اند که کپ‌کام به‌طور کلی ساخت پروژه را از ابتدا و توسط استودیوهای داخلی خود آغاز خواهد کرد؛ یعنی بازه‌ی زمانی که پیش از این برای عرضه‌ی بازسازی رزیدنت اویل ۴ درر نظر گرفته شده بود، دیگر قابل اعتماد نیست. ظاهرا نباید زودتر از ۲۰۲۳ انتظار عرضه‌ی این بازسازی را داشته باشیم.

منبع: Video Games Chronicle

The post ساخت بازسازی رزیدنت اویل ۴ در کپ‌کام از سر گرفته شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala