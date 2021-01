استودیوی بازی‌سازی برادران وارنر، سازنده‌ی بازی شوالیه‌های گاتهام، به تازگی گفته است که آن‌ها برای همکاری بهتر بین بازیکنان، محیط‌های بزرگتری برای بازی بتمن جدید طراحی کرده‌اند. گفته شده که تمام بخش‌های بازی شوالیه‌های گاتهام (Gotham Knights) با توجه به بخش چند نفره بازی طراحی شده‌اند.

بازی بتمن: شوالیه‌های گاتهام، به عنوان یکی از مورد انتظارترین بازی‌های سال ۲۰۲۱، بار سنگینی را در پیگیری رویکرد بازی‌های پیشین بتمن به دوش می‌کشد. به گفته‌ی یکی از اعضای استودیوی بازی‌سازی برادران وارنر، سری بازی‌های بتمن: آرکام تنها روی شخصیت بتمن تمرکز داشتند، اما آن‌ها می‌خواهند در شوالیه‌های گاتهام با شخصیت پردازی متفاوت و مکانیک‌های چندنفره محور، بازیکن را به عنوان ناجی شهر در غیاب بتمن در گاتهام قرار دهند.

«فلر مارتی»، تهیه‌کننده اجرایی استودیوی بازی‌سازی برادران وارنر، در مصاحبه با مجله گیمزرادار در این باره گفته است: «ما به کل مکانیک مبارزه در بازی را تغییر داده‌ایم تا سیستم همکاری بهتری به‌وجود آید. بعضی از مکانیک‌ها تا حدودی برای کسانی که از سری بتمن: آرکام لذت بردند آشناست؛ اما مبارزات از جهات مختلف نسبت به قبل تفاوت‌هایی پیدا کرده‌اند».

«پاتریک ردینگ»، کارگردان بازی، اضافه کرده است که با بررسی گیم‌پلی ساخته‌ی جدیدشان، به این نتیجه رسیدند که آن‌ها نیاز به طراحی مجدد محیط شهر گاتهام دارند تا درگیری‌های گروهی با دشمنان در محیط‌های بزرگتری انجام شود. او گفته است: «گاتهام شهر کوچه‌ها و سقف‌هاست؛ پس گیم‌پلی باید با محیط بازی همخوانی داشته باشد؛ اما این شهری نیست که از سری بتمن: آرکام به یاد دارید.»

بازیکنان با پیشرفت در داستان بازی، قادر خواهند بود مهارت‌ها و توانایی‌های خود را برای مبارزه افزایش دهند. این پیشرفت بین چهار شخصیت اصلی بازی یعنی بت‌گرل، نایت‌وینگ، ردهود و رابین به اشتراک گذاشته می‌شود و بازیکنان می‌توانند با بازگشت به برج ساعت بلفری، که پایگاه عملیاتی خانواده خفاش است، شخصیت خود را عوض کنند.

لباس و تجهیزات جدید نیز می‌تواند در پایگاه عملیاتی شوالیه‌های گاتهام باز شود و به شما این امکان را می‌دهد که سبک بازی خود را بین قهرمانان بهبود ببخشید. دشمنان نیز بر اساس میزان سطح مهارت شما ارتقا می‌یابند، که به سبب آن شما می‌توانید زمان بیشتری را به آزمایش شخصیت‌های مختلف و سبک‌های بازی بپردازید و همچنین منجر می‌شود زمان کمتری صرف کسب امتیاز کنید. با وجود شخصیت‌ها و انتخاب‌های متعدد، این بازی به یک اثر نقش‌آفرینی تبدیل نمی‌شود.

بازی شوالیه‌ی گاتهام در سال ۲۰۲۱ برای کامپیوتر، پلی‌استیشن و ایکس‌باکس عرضه خواهد شد.

منبع: GameSpot

The post شوالیه‌های گاتهام از پایه برای بازی کردن آنلاین ساخته شده appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala