دو سوم بازی‌های سال ۲۰۲۰ در انگلستان به صورت دیجیتالی خریداری شده است. صنعت دیجیتال سال به سال پیشرفت بزرگی را به خود دیده، اما پیشرفت امسال را مدیون ویروس همه‌گیر کروناست.

طبق تحلیل سایت گیم‌اینداستری از داده‌های بازار جی‌سی‌دی، ۴۲.۷ میلیون بازی در سال ۲۰۲۰ از طریق فیزیکی و دیجیتالی خریداری شده که ۲۴.۵ میلیون مورد از آن‌ها دانلود شده است. یک افزایش ۷۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹. با این حال، هر ناشری داده‌های دیجیتالی را به جی‌سی‌دی ارسال نمی‌کند. از جمله نینتندو و بتسدا و اگر فروش این ناشران از داده‌ها کسر شود، ۶۷درصد بازی‌ها به صورت دیجیتال از طریق اکس‌باکس لایو ,فروشگاه پلی‌استیشن، نینتندو و استیم خریداری شده‌اند. گیم‌اینداستری گزارش می‌دهد که این رقم در سال ۲۰۱۹ افزایش چشمگیری داشته هنگامی که ۵۲ درصد از بازی‌های فروخته شده از طریق فروشگاه‌های آنلاین بوده‌است. کریستوفر درینگ از گیم‌اینداستری اشاره می‌کند، که بازار قبل از سال ۲۰۲۰ به سمت دیجیتالی شدن در حال تغییر بود. در عین حال کووید – ۱۹ ممکن است تمایل به دانلود بازی را تسریع کند. بسیاری از فروشگاه‌های خرده‌فروشی برای مدت طولانی در طول سال بسته شده‌اند. با این وجود بازار بازی‌های فیزیکی همچنان بسیار سودآور بوده و در سال گذشته رشد کرده‌است. ۱۸.۲ میلیون بازی در سال ۲۰۲۰ در انگلستان به صورت فیزیکی فروخته شده که نسبت به سال ۲۰۱۹ دو درصد افزایش یافته است.

۱۰ بازی برتر انگلستان در سال ۲۰۲۰ (دیجیتال+فیزیکی):

فیفا ۲۱ (الکترونیک آرتس) کال آو دیوتی: بلک آپس کلد وار (اکتیویژن بلیزارد) جی‌تی‌ای ۵ (راکستار) فیفا ۲۰ (الکترونیک آرتس) کال آو دیوتی: مدرن وارفر (اکتیویژن بلیزارد) انیمال کراسینگ: نیو هورایزن (نینتندو) اساسینزکرید: والهالا (یوبیسافت) لست آو آس ۲ (سونی) ان‌بی‌ای (توکی گیمز) تام‌کلنسی رینبو سیکس: سیژ (یوبیسافت)

اگر همه‌ی موارد فیزیکی، از جمله کنسول ها و لوازم جانبی را در نظر بگیریم، ارزش بازار بازی‌های فیزیکی در انگلستان بیش از ۲.۱ میلیارد پوند بوده که نسبت به سال ۲۰۱۹ ، ۲۸ درصد افزایش یافته است. همان طور که در لیست بازی‌های پرفروش سال ۲۰۲۰ آمده، بازی فیفا۲۱ با تقریباً ۲.۲ میلیون نسخه فروش، در جایگاه اول و بازی کال آو دیوتی: بلک آپس کلد وار با ۱.۴۲ میلیون نسخه فروش در جایگاه دوم قرار دارد. موفق‌ترین ناشر بازی‌های فیزیکی، با ۲۰.۵ درصد از کل بازی‌های فیزیکی فروخته شده، نینتندو بود. الکترونیک آرتز با ۱۲.۴درصد در رتبه دوم قرار دارد. بزرگترین ناشر بازی‌های دیجیتالی در سال، با ۱۸درصد از سهم بازار، یوبیسافت است و الکترونیک آرتس با ۱۵درصد در رتبه دوم جای گرفته است. با ترکیب فروش فیزیکی و دیجیتال، یوبیسافت با ۱۴.۳درصد از کل سهم بازار در صدر و الکترونیک آرتس با ۱۳.۷ پس از آن قرار دارد. با این حال همانطور که قبلا گفته شد فروش دیجیتال نینتندو در داده‌ها وجود ندارد.

منبع: VGC

The post فروش دو سوم بازی‌های ۲۰۲۰ دیجیتالی بوده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala