اوضاع هک شدن اطلاعات شخصی کاربران شرکت کپکام از آن‌چه تصور می‌شد بدتر است. تعداد این اطلاعات‌ با ۴۰هزار عدد افزایش به ۳۹۰ هزار عدد رسید.

تهیه کننده‌ی سری بازی‌های رزیدنت اویل برای اولین بار در ماه نوامبر تأیید کرد که مورد حمله‌ی سایبری قرار گرفته و به سبب آن بخش زیادی از داده‌های شخصی سرورها، شامل نام و آدرس مشتریان و کارمندان سابق آن به سرقت رفته است. این شرکت روز سه شنبه پس از بازبینی بررسی‌های صورت گرفته به سرقت رفتن قطعی‌ اطلاعات شخصی افراد از ۹ نفر به ۱۶۴۰۶ نفر در ماه نوامبر را تأیید کرد. این اطلاعات شامل نام، آدرس، اطلاعات تماس و اطلاعات منابع انسانی ۳۲۴۸ شریک تجاری، ۳۹۹۴ کارمند و ۹۱۶۴ کارمند سابق می‌باشد.

این هکرها گزارش‌های فروش، سوابق مالی، اطلاعات مربوط به بازی‌های در حال توسعه و موارد دیگر را نیز به سرقت برده‌اند. از آن‌جا که سیستم شخص ثالث معاملات آنلاین را برعهده دارد، هیچ اطلاعات بانکی و کارت اعتباری به سرقت نرفته است.

مجله وی جی سی افشای پرونده های موجود، از جمله داده‌های شخصی و اسناد مربوط به بازی‌ها و محتوای اعلام نشده در اینترنت را مورد تأیید قرار داد. براساس ادعای کپ‌کام حداکثر تعداد مشتریان، شرکای تجاری و سایر اشخاص خارجی که ممکن است اطلاعات شخصی آنها در این حمله مورد تهدید قرار گرفته باشد بالغ بر۳۹۰۰۰۰ نفر است – که ۴۰۰۰۰ نفر نسبت به گزارش قبلی افزایش داشته‌است.

این اطلاعات شامل حداقل ۱۳۴۰۰۰ مورد از پشتیبان مشتری در ژاپن، ۱۴۰۰۰مورد از فروشگاه کپ‌کام امریکای شمالی و ۴۰۰۰ مورد از وب سایت ای‌اسپورت است. این اطلاعات شامل نام و ایمیل و آدرس و شماره تلفن افراد در ژاپن می باشد. پیام کپ‌کام در روز سه‌شنبه پس از اعلام افزاش اطلاعات هک شده: ” کپکام برای هرگونه عارضه و نگرانی که این امر ممکن است برای برخی مشتریان، و بسیاری از سهامداران آن ایجاد کند، صمیمانه عذرخواهی می‌کند.”

همانطور که برای اولین بار توسط یک رسانه در ماه نوامبر گزارش شد، تهیه‌کننده‌ی سری بازی‌های رزیدنت اویل توسط گروه هکر راگنار‌لاکر مورد هدف قرار گرفته بود. کپکام اعلام کرده که اوایل همان ماه پیامی مبنی بر درخواست پول در ازای عدم سرقت اطلاعات از سرورهایش دریافت کرده‌است.

به گزارش رسانه‌ها بیش از ۱ ترابایت داده در حین هک به سرقت رفته‌است و گروه هکرها برای بازگرداندن پرونده‌ها ۱۱ میلیون دلار بیت کوین درخواست کرده‌اند. براساس گزارشی از بلیپینگ‌کامپیوترز اگر هیچ معامله‌ای صورت نگیرد این داده‌ها منتشر یا فروخته خواهند شد.

