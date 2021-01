اخیرا بازی پابجی آپدیت جدیدی دریافت کرده که جلوی رفتار ناپسند بازی‌کنان را می‌گیرد. این آپدیت به تمام بازی‌کنان درجه‌ی مخصوص به رفتارشان را می‌دهد که این درجه به مرور زمان و بر اساس فعالیت‌های بازی‌کن تغییر می‌کند. دیگر بازی‌کنان می‌توانند بر اساس این سطح تشخیص دهند کدام بازی‌کنان سابقه‌ی بدی برای فعالیت کردن در بازی دارند.

بازی پابجی اولین بازی بتل رویل بزرگ به حساب می‌آید. بازی‌هایی قبل از پابجی وجود داشتند که می‌توان آن‌ها را به عنوان بازی‌های بتل رویال طبقه‌بندی کرد اما سازندگان بازی پابجی موفق شدند تا این سبک را به خوبی پیاده‌سازی و طرفداران بسیار زیادی را به بازی خود جذب کنند. تعداد بازی‌کنان بازی پابجی به قدری بالا رفتند که این بازی رکورد‌های مختلفی را جابه‌جا کرد و هنوز هم که چندین سال از ساخت این بازی می‌گذرد، بازی‌کنان زیادی وقت خود را در این بازی می‌گذرانند.

همانند جامعه‌ی واقعی،‌ قسمتی از جامعه‌ی بازی‌کنان بازی‌های آنلاین از افرادی که رفتار نامناسب دارند تشکیل شده. هنگامی که تعداد بازی‌کنان کل یک بازی افزایش یابد، منطقی است که تعداد افرادی که رفتار نادرست دارند نیز در این بازی‌ها زیاد شوند. این موضوع یکی از چالش‌های گریبان‌گیر توسعه‌دهندگان بازی‌های آنلاین به شمار می‌رود و هر کدام از آن‌ها به روش خود با چنین بازی‌کنانی مقابله می‌کنند.

آپدیت ۱.۲ بازی پابجی قرار است سروکله زدن با این بازی‌کنان را راحت‌تر کند. در این آپدیت سیستم جدیدی تعبیه شده از طریق آن می‌توان متوجه سابقه‌ی رفتار بازی‌کنان شد. این سیستم جدید به تمام بازی‌کنان بازی پابجی یک درجه‌ی مشخص می‌دهد که محدوده‌ی آن از عدد صفر تا عدد پنج است.

تمام بازی‌کنان کار خود را با درجه‌ی دو شروع می‌کنند. این درجه به مرور زمان تغییر می‌کند. درجه‌ی بازی‌کنانی که رفتار ناروا دارند، به هنگام انجام چنین فعالیت‌هایی کاهش می‌یابد. در صورتی که بازی‌کنان بدون انجام رفتار‌های ناپسند بازی کنند، به صورت تدریجی درجه آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و اعتبار بهتری کسب می‌کنند.

اصلی‌ترین دلیل کاهش رتبه‌ی بازی‌کن به دلیل گزارش‌های منفی از طرف دیگر بازی‌کنان است. بازی‌کنانی که به خاطر رفتارهای آزاردهنده‌ای مانند عمدا بد بازی کردن، کشتن هم‌تیمی‌ها و توهین کردن به دیگر بازی‌کنان گزارش‌های منفی مکرر در کارنامه‌ی خود ثبت کنند، دچار کاهش رتبه می‌شوند. هم‌چنین ترک کردن بازی‌های تیمی بدون بازگشت می‌تواند باعث کاهش درجه‌ی خوشنام بودن بازی‌کن شود. البته در صورتی که بازی‌کنان مشکوک به تقلب باشند و از سمت دیگر گزارش منفی دریافت کنند دچار کاهش مرتبه نخواهند شد.

مهم‌ترین هدف برپا کردن این سیستم، خبردار شدن بازی‌کنان از سابقه‌ی دیگران و تشکیل تیم‌های بهتر است. با این سیستم بازی‌کنانی که قصد تجربه‌ی بازی پابجی را به شکل جدی دارند می‌توانند دیگر بازی‌کنانی که سابقه‌ی خوبی دارند را به راحتی پیدا کنند و از بازی‌کنانی که رفتار نادرست دارند دوری کنند.

بازی پابجی همین حالا برای کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و گوگل استیدیا قابل دریافت است. آپدیت ۱.۲ این بازی علاوه بر سیستم سابقه‌ی بازی‌کنان، یک ماشین جدید، لباس‌ها و آیتم‌های جدید، حرکات نمایشی با موتور و رابط کاربری بهتر برای کوله‌پشتی را به این بازی اضافه کرده‌است.

