یکی از کاربرانی که در دستکاری بازی‌ها دست دارد در جدیدترین حرکت خود تمام شخصیت‌های قسمت دوم بازی لست آو آس را به بازسازی رزیدنت اویل ۳ آورده. این دستکاری ظاهر اکثر شخصت‌های بازی رزیدنت اویل ۳ را تغییر می‌دهد و هر کدام از آن‌ها را با یکی از شخصیت‌های قسمت دوم بازی لست آو آس جایگزین می‌کند.

بهره بردن از ماد‌های بازی‌ها (کلمه‌ی ماد از ابتدای کلمه‌ی Modification به معنی دستکاری می‌آیند) یکی از جذاب‌ترین مزایای تجربه‌ی بازی‌ها روی کامپیوترهای شخصی به شمار می‌رود. با استفاده از ماد‌ها می‌توان شخصیت‌ها و اسلحه‌های جدید به بازی‌ها آورد یا حتی با افزودن مراحل و مکانیک‌های جدید، طول عمر یک بازی را افزایش داد. تیم‌هایی وجود دارند که به شکل حرفه‌ای ماد می‌سازند و بازی‌های جدیدی را بر بستر بازی‌های دیگر خلق می‌کنند.

عرضه‌ی بزرگترین ماد فال‌آوت بعد از ۷ سال ساخت اینترنت را لرزاند

مادهای فراوانی برای نسخه‌های بازسازی شده‌ی بازی‌های رزیدنت اویل ۲ و ۳ ساخته شده‌اند. جدیدترین مادی که برای بازی رزیدنت اویل ۳ ساخته شده، شخصیت‌های قسمت دوم بازی لست آو آس دو را به این بازی می‌آورد. با استفاده از این ماد می‌توان بازی رزیدنت اویل ۳ را برای بار چندم و با ظاهری جدید تجربه کرد.

این ماد شخصیت‌های جیل و کارلوس از بازی رزیدنت اویل ۳ را با شخصیت‌های الی و جوئل از بازی لست آو آس جایگزین می‌کند. همچنین شخصیت‌های نیکولای با اَبی، تایرل با تامی و میخائیل با جسی جابه‌جا می‌شوند. با استفاده از این ماد حتی ظاهر نمسیس هم تغییر می‌کند و شبیه به یکی از هیولا‌های بازی لست آو آس می‌شود.

کیفیت مدل‌های سه‌بعدی که در این ماد استفاده شده‌اند در سطح بسیار خوبی قرار دارند و سازنده‌ی این ماد در آوردن شخصیت‌های قسمت دوم بازی لست آو آس به بازی رزیدنت اویل ۳ موفق بوده. البته انیمیشن‌های چهره‌ی برخی از شخصیت‌ها به خوبی بازی اصلی نیست. این موضوع تا حدی به این که شخصیت‌های دو بازی چهره‌های متفاوتی دارند و سازنده‌های بازی رزیدنت اویل ۳ انیمیشن‌های چهره را برای شخصیت‌های دیگری طراحی کرده‌اند، مرتبط است.

همین حالا می‌توانید این ماد را از وب‌سایت نکسوس‌ماد دریافت و بر اساس دستور‌هایی که برای شما قرار داده شده نصب کنید. برای نصب کردن این ماد روی بازی خود نیاز به یک ابزار جانبی هم دارید که در ادامه لینک آن را علاوه بر لینک ماد اصلی برای شما قرار داده‌ایم. نیازی به یادآوری وجود ندارد که این ماد فقط روی نسخه‌ی کامپیوتری بازسازی بازی رزیدنت اویل ۳ کار می‌کند. سازنده‌ی این ماد، ماد دیگری هم برای جایگزین کردن شخصیت جیل با اَبی ساخته که می‌توانید لینک آن را در کنار لینک‌های دیگر ببینید.

سازنده‌ی این ماد ویدیوی کوتاهی از ماد خود منتشر کرده که در آن می‌توانید تاثیر این ماد را روی بازی رزیدنت اویل ۳ ببینید. این ویدیو را می‌توانید در ادامه‌ی این مطلب تماشا کنید.

