کم و بیش از ساخت دنباله‌ی «گوست آو سوشیما» مطمئن هستیم، اما به تازگی یکی از اعضای استودیوی بازی‌سازی ساکر پانچ مشخصا به این دنباله اشاره کرده است. کارگردان میان‌پرده‌های بازی گوست آو سوشیما در پروفایل رسمی لینکدین خود نوشته است که روی دنباله‌ی گوست آو سوشیما برای کنسول نسل جدید سونی کار می‌کند.

اگر مطلب بلند و بالایی که برای بررسی بازی‌های آینده‌ی سونی برای کنسول PS5 نوشته‌ایم را به خاطر داشته باشید، مطمئنا از شروع ساخت قسمت بعدی گوست آو سوشیما خبردارید. استودیوی بازی‌سازی ساکر پانچ، سازنده‌ی این بازی، چند وقت پیش در وب‌سایت خود نوشته بود که به دنبال یک متخصص دوره‌ی فئودال ژاپن می‌گردند. اساسا تمام موقعیت‌های شغلی جدید این استودیو هم «آشنایی یا علاقه به تاریخ ژاپن» را به عنوان نکته‌ای مثبت برای افراد مطرح کرده‌اند.

بازی‌های معرفی نشده‌ی سونی برای PS5 از الف تا ی

با این حال، به تازگی حتی یک قدم جلوتر رفته‌ایم. «دیو مالوی»، کارگردان میان‌پرده‌های بازی‌های استودیوی ساکر پانچ، اخیرا در پروفایل خود در وب‌سایت لینکدین به دنباله‌ی بازی گوست آو سوشیما اشاره کرده است. او نوشته است: «در حال حاضر روی بازی گوست آو سوشیما برای PS5 کار می‌کنم.»

برخی به این موضوع اشاره کرده‌اند که شاید منظور او، نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی گوست آو سوشیما باشد، چون این بازی اخیرا با قابلیت اجرای سریعتر روی پلی‌استیشن ۵ بروزرسانی شده است. با این حال، باید اضافه کنیم که کارگردان میان‌پرده‌های استودیوی ساکر پانچ، مشخصا در همان صفحه‌اش نوشته که وظیفه‌ی او، کارگردانی ضبط صحنه و مراحل موشن کپچر و چگونگی حرکت دوربین و بررسی موسیقی در صحنه‌ها و چیزهایی از این قبیل است. او اساسا برنامه‌نویس موتور پایه‌ی بازی نیست که روی قابلیت اجرای ۶۰ فریم گوست آو سوشیما کار کند.

همچنین افراد زیادی با اشاره به این نکته که جمله‌ی یاد شده، مدت‌ها پس از انتشار آپدیت پلی‌استیشن ۵ بازی و در واقع اخیرا به پروفایل اضافه شده، گفته‌اند که کارگردان میان‌پرده‌های گوست آو سوشیما قطعا در حال اشاره به بازی جدیدی است.

بازی گوست آو سوشیما (Ghost of Tsushima) پرفروش‌ترین و موفق‌ترین بازی تاریخ استودیوی ساکر پانچ و یکی از بهترین بازی‌های امسال است. به هیچ وجه عجیب نیست که در همان یکی دو روز ابتدایی عرضه‌ی بازی، سونی فرمان ساخت دنباله‌ی این بازی را به استودیو ابلاغ کرده باشد.

گوست آو سوشیما به صورت انحصاری روی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شده و روی پلی‌استیشن ۵ هم با عملکرد بهتر قابل اجراست.

