مدیرعامل شرکت «ولو» (Valve)، یعنی «گیب لوگان نیوول» (Gabe Logan Newell) در جدیدترین مصاحبه‌ی خود از آینده‌ی شرکت ولو گفته. او بیان دارد که در آینده، بازی‌های بیش‌تری از شرکت ولو خواهیم دید و بازی «نیمه‌جان: آلیکس» (Half-Life: Alyx) تنها شروعی بر بازی‌های جدید این شرکت است.

شرکت ولو را با سری بازی‌های معرکه‌ای مانند نیمه‌جان و «پورتال» (Portal) می‌شناسیم. این شرکت بزرگ‌ترین فروشگاه آنلاین بازی‌های ویدیویی، یعنی استیم را دارد اما چندین سال است در عرصه‌ی ساخت بازی‌های جدید کم‌کار شده. از سمتی شرکت ولو روی کیفیت و نوآوری بازی‌های خود وسواس شدیدی دارد و از سمت دیگر فروشگاه استیم به یک گاو شیرده تبدیل شده که تامین کننده‌ی مالی خوبی به حساب می‌رود. حساس بودن روی کیفیت بازی‌ها به خودی خود باعث کم‌کاری در ساخت بازی‌های جدید می‌شود؛ در کنار آن به دلیل وجود درآمد حاصل از فروشگاه استیم، شرکت ولو برای ساخت بازی‌های جدید فشاری حس نمی‌کند.

مدیر عامل والو: دوباره بازی می‌سازیم

رویه‌ی شرکت ولو در حال تغییر و این شرکت در حال ساخت بازی‌های جدید است. با وجود این که شروع ساخت بازی‌های این شرکت با ساخت بازی «آرتیفکت» (Artifact) رقم خورد، بر همگان آشکار است بازگشت واقعی شرکت ولو به دنیای بازی‌سازی به هنگام انتشار قسمت جدید بازی نیمه‌جان اتفاق افتاد. همانند دیگر بازی‌های نوآورانه‌ی استودیوی ولو، قسمت جدید سری بازی‌های نیمه‌جان حرف جدیدی برای گفتن دارد. این بازی با استفاده از فناوری واقعیت‌مجازی ساخته شده و استاندارد‌های جدیدی برای دیگر بازی‌های واقعیت‌مجازی تعیین کرده‌است.

هدایت‌کننده‌ی شرکت ولو که در میان پیروان خود با نام «گیبن» شناخته می‌شود، در مصاحبه‌ی جدیدی بیان کرده که ساخته شدن بازی نیمه‌جان: آلیکس تازه شروع کار دوباره‌ی شرکت ولو در حوزه‌ی ساخت بازی است. به گفته‌ی او «بازی‌های بیش‌تری در حال توسعه هستند که به زودی معرفی خواهند شد» و «منتشر کردن بازی‌های جدید جذاب است». گیبن عقیده دارد تجربه‌ی ساخت بازی نیمه‌جان: آلیکس عالی بوده و «بازگشت به ساخت بازی‌های تک‌نفره، این شرکت را دوباره راه انداخته».

البته هنگامی که از او در مورد ساخت قسمت‌های جدید بازی‌های نیمه‌جان و پورتال سوال شد، مثل همیشه پاسخی در کار نبود. گیبن بیان می‌کند که «قرار نیست تا زمانی که این موضوع قابل‌بحث باشد هیچ پاسخی به سوالات بدهد» و «جواب ندادن به این سوالات باعث شده که نیازی به پاسخ دادن به سوالات بیش‌تر نباشد».

گیب نیوول چند وقتی است که به دلیل سفر بدموقع، در کشور نیوزیلند گیر افتاده و توانایی بازگشت به کشور خود را ندارد. البته این موضوع تاثیری روی فعالیت‌های او نگذاشته و کارهای شرکت ولو مثل همیشه در حال انجام شدن هستند.

