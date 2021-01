استودیوی بازی‌سازی «پلی‌دد» تا به حال رسما هیچ حرفی از ساخته‌ی بعدی خود نزده است. تنها می‌دانیم که این استودیو، روی پروژه‌ای بسیار بزرگتر از گذشته کار می‌کند. اخیرا و به لطف تلاش استودیوی پلی‌دد برای جذب نیروی تازه، کمی درباره‌ی بازی بعدی این استودیو شنیده‌ایم. این‌طور که به نظر می‌رسد، با یک بازی محیط باز علمی‌-تخیلی طرف هستیم.

پس از شاهکار قبلی پلی‌دد، یعنی بازی اینساید، این استودیوی مستقل ظرفیت‌های بیشتری برای گسترش پیدا کرده است. سال گذشته بود که از سرمایه‌گذاری اپیک گیمز در این استودیو خبردار شدیم؛ طوری که بازی بعدی استودیوی پلی‌دد قرار است با تهیه‌کنندگی اپیک گیمز و برای تمام پلتفرم‌ها ساخته شود.

سرمایه‌ی جدید تزریق شده به پلی‌دد، ظاهرا منجر به گسترش این استودیو شده است. آن‌طور که در وب‌سایت این استودیو آمده، ۵۰ نفر در دو شعبه‌ی دانمارک و لیتوانی این استودیو، مشغول به کار هستند. با این حال، پلی‌دد هنوز هم به دنبال گسترش تیم کاری خود است. به تازگی در صفحه‌ی جذب نیروی استودیوی پلی‌دد، ده موقعیت شغلی جدید قرار داده شده.

به شغل‌های مورد نیاز استودیو کاری نداریم، اما توضیح و تعدادی طراحی هنری که این آگهی‌ها را همراه کرده‌اند، ما را حسابی جذب کرده است.

پلی‌دد درباره‌ی پروژه‌ی فعلی خود نوشته است: «روی یک بازی سوم شخص محیط کار می‌کنیم که در دنیایی علمی تخیلی رخ می‌دهد. بازی برای پلتفرم‌های مختلف، با استفاده از آنریل انجین و تهیه کنندگی اپلیک گیمز ساخته می‌شود.»

مشخصا «بازی سوم شخص» به محل دقیق دوربین اشاره ندارد و حتی لیمبو و اینساید هم می‌توانند سوم شخص دسته‌بندی شود. با این حال، آنچه در صنعت بازی به عنوان سوم شخص قلمداد می‌شود، معمولا یک پلتفرمر دو بعدی نیست. این را می‌خواهیم بگوییم که اگر منظور استودیوی پلی‌دد از یک بازی سوم شخص، همان چیزی باشد که ما در ذهن‌مان به عنوان سوم شخص تصور می‌کنیم، آن هم در دنیایی بزرگ و محیط باز، در نتیجه با یک بازی بزرگ و عجیب طرف خواهیم بود. اجرای چنین چیزی با رویکرد کمال‌گرایانه‌ی سازندگان اینساید، حداقل از نظر ما غیرممکن است.

«آرنت جنسن»، کارگردان بازی‌های لیمبو و اینساید، دو سال پیش در مصاحبه‌ای گفته بود که بازی بعدی آن‌ها دو بعدی نخواهد بود، چون این موضوع محدودیت‌هایی در بازی‌های قبلی به وجود آورده بود.

نکته‌ی بعدی، طراحی‌های هنری جدید و متعددی است که در کنار آگهی جذب نیرو قرار گرفته‌اند. برخی از آن‌ها را قبلا هم دیده بودیم، اما تعدادی از آن‌ها جدید هستند و دیدی کلی از ذهنیت سازندگان بازی به ما می‌دهند. از که گیم‌پلی که ایده‌ای نداریم، ولی می‌توانیم بگوییم طراحی‌های هنری این بازی جدید، شگفت‌انگیز و مثل همیشه چند سطح از آنچه معمولا می‌بینیم بالاترند.

ساخت بازی بعدی استودیوی پلی‌دد از اوایل سال ۲۰۱۷ شروع شده است. این استودیو، اعتقادی به مشخص کردن یک بازه‌ی زمانی دقیق برای پروژه‌های خود ندارد. در وب‌سایت آن‌ها نوشته شده که هر کدام از اعضای استودیو، خودشان کارها را زمان‌بندی می‌کنند. ساخت اینساید، در همان سال عرضه‌ی لیمبو یعنی سال ۲۰۱۰ آغاز و بازی نهایتا در سال ۲۰۱۶ عرضه شد. احتمالا برای این پروژه‌ی جدید، حتی بسیار بیشتر از شش سال باید صبر کنیم.

