با تمام و مشکلات و قضایای متعددش، سایبرپانک ۲۰۷۷ یکی از موفق‌ترین و پرفروش‌ترین بازی‌های تاریخ است؛ آن هم یک ماه پس از عرضه‌ی آن. آمار فروش دیجیتال بازی منتشر شده‌اند و سایبرپانک ۲۰۷۷ توانسته است با فروشی ۱۰.۲ میلیون نسخه‌ای فقط از طریق فروشگاه‌های دیجیتال، نام خود را به عنوان موفق‌ترین عرضه‌ی دیجیتال تاریخ صنعت بازی ثبت کند.

این آمار و ارقام تازه، از سوی موسسه‌ی سوپردیتا منتشر شده‌اند. طبق اطلاعات منتشر شده از سوی این موسسه، سایبرپانک ۲۰۷۷ به تنهایی دلیل افزایش ۴۰ درصدی فروش بازی‌های کامپیوتر در ماه دسامبر بوده است. سایبرپانک ۲۰۷۷ در ماه دسامبر، روی تمام پلتفرم‌ها ۱۰.۲ میلیون نسخه به صورت دیجیتال فروش داشته است.

سایبرپانک ۲۰۷۷ هفته‌ی اول ۱۳ میلیون نسخه فروخته است

آمار رسمی ارایه شده از سوی شرکت سی‌دی پراجکت، سازنده‌ی بازی، ۱۳ میلیون نسخه برای هفته‌ی اول فروش بازی بود. این تعداد، مشخصا فروش نسخه‌های دیسکی و دیجیتالی را در هفته‌ی نخست محاسبه کرده است.

پس از بروز مشکلات فنی مختلف در بازی، شرکت سی‌دی پراجکت به خریداران سایبرپانک ۲۰۷۷ اجازه داد تا اگر می‌خواهند، بازی را پس دهند. طبق گفته‌ی موسسه‌ی سوپردیتا، افراد چندان زیادی بازی را پس نداده‌اند و این موضوع تاثیری روی فروش کلی بازی نداشته است.

سایبرپانک ۲۰۷۷؛ جزئیات آپدیت‌ها، پاسخ‌ها و وضعیت نسخه‌ی نسل بعد

در گزارش منتشر شده، آمده است: «تبلیغات موفقیت‌آمیز و سابقه‌ی بسیار خوب سازندگان با ساخت ویچر ۳، جو بسیار خوبی برای عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ به‌وجود آورده بود که نهایتا منجر به این رکوردشکنی شد؛ حتی با اینکه بازی مشکلات فنی زیادی روی کنسول‌ها داشت، باگ‌های متعدد و همه‌گیری گریبان‌گیر شدند و در نهایت هم بازی از روی پلی‌استیشن استور حذف و فروش آن متوقف شد.»

موسسه‌ی سوپردیتا اضافه کرده است که ۸۰ درصد از فروش دیجیتال بازی روی پلتفرم کامپیوتر بوده است. آن‌ها دلیل این موضوع را به حذف سایبرپانک ۲۰۷۷ از روی پلی‌استیشن استور ربط داده‌اند؛ طوری که می‌توانیم بگوییم حذف سایبرپانک ۲۰۷۷ از روی پلی‌استیشن استور بدون شک ضرر بزرگی را برای شرکت سی‌دی پراجکت نتیجه داشته است.

عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ موفقیت تجاری بسیار بزرگی را برای شرکت بازی‌سازی سی‌دی پراجکت همراه داشته، اما برخلاف تصور و پیش‌بینی آن‌ها، هزینه‌های ساخت بازی هنوز هم ادامه دارند. سی‌دی پراجکت باید منابع بسیار زیادی را برای حل مشکلات بازی صرف کند. از سوی دیگر، برنامه‌های سی‌دی پراجکت برای شروع ساخت پروژه‌های بعدی، چه بازی آنلاین چند نفره‌شان و چه ویچر ۴ کاملا تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته و در حالی که تصور می‌شود این پروژه‌ها پس از عرضه‌ی سایبرپانک آغاز شوند، بخش بزرگی از استودیو فعلا مشغول درست کردن بازی هستند و این روند، در آینده‌ی نزدیک ادامه خواهد داشت.

اولین آپدیت بزرگ سایبرپانک ۲۰۷۷ منتشر شد

اولین آپدیت بزرگ سایبرپانک ۲۰۷۷ با هدف حل مشکلات اساسی بازی، چند روز پیش روی تمام پلتفرم‌ها منتشر شد. این آپدیت، طبق گفته‌ی خود سی‌دی پراجکت، تازه آغاز راه آن‌ها برای حل مشکلات بازی است.

سایبرپانک ۲۰۷۷ روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه شده است و هنوز هم پیشنهاد نمی‌کنیم بازی را تهیه کنید.

