استودیوی «ددالیک» (Daedalic) اعلام کرد که جدیدترین اثر این استودیو، یعنی بازی ارباب حلقه‌ها: گالم تا سال ۲۰۲۲ عرضه نخواهد شد. این بازی ابتدا در سال ۲۰۱۹ به جهان معرفی شد و قرار است برای کنسول‌های نسل هشتم و نهم و همچنین کامپیوترهای شخصی منتشر شود.

بازی ارباب حلقه‌ها: گالم داستان معروف ارباب حلقه‌ها را از زاویه‌ای دیگر تعریف می‌کند. همان‌طور که از اسم این بازی مشخص است، شخصیت اصلی این بازتعریف ماجرای ارباب حلقه‌ها، گالم است. البته به گفته‌ی توسعه‌دهندگان این بازی قرار نیست چیزی از حماسه‌ی بزرگ ارباب حلقه‌ها تغییر کند و تمام چیز‌هایی که در این بازی به نمایش درمی‌آید به داستان اصلی وفادار خواهند بود.

سازندگان این بازی بیان کرده‌اند برای بخش‌هایی از داستان اصلی که در آن‌ها خبری از گالم نیست جزییات بیش‌تری از سفر گالم و کارهای او در سرزمین میانه روایت خواهد شد. هدف از ساخت این بازی نمایش دادن قسمت‌های کم‌تر شناخته شده‌ی شخصیت گالم است.

با توجه به چیزی که از گالم می‌دانیم، این شخصیت توان چندانی برای مبارزه کردن ندارد و در این بازی نیاز است به شکل مخفی‌کاری اهداف را پیش برد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های داستان این بازی نمایش دادن کمشکش‌های درونی شخصیت گالم است. در قسمت‌هایی از این بازی میان شخصیت گالم و وجهه‌ی دوم او، یعنی اسمیگل نبردهای درونی رخ می‌دهد و وظیفه‌ی تعیین کردن برنده‌ی این مجادله‌ها به عهده‌ی بازی‌کن قرار داده شده.

حدود سه سال از معرفی این بازی می‌گذرد؛ اما تیم سازنده‌ی این بازی تا به حال هیچ نمایشی از گیم‌پلی این بازی نداشته‌اند. تنها چیزی که از این بازی به شکل رسمی منتشر شده یک تیزر و چند اسکرین شات از داخل بازی است. این که سازندگان یک بازی سه سال بعد از معرفی اولیه‌ی بازی خود هیچ‌گونه نمایش گیم‌پلی نداشته باشند و در نهایت عرضه‌ی بازی خود را یک سال به تعویق بیاندازند اصلا نشانه‌ی خوبی از توسعه‌ی بازی موردنظر نیست.

به گفته‌ی سازندگان بازی ارباب حلقه‌ها: گالم، این بازی قرار است سال ۲۰۲۲ منتشر شود. پلتفرم‌های مقصد این بازی پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و کامپیوترهای شخصی هستند.

