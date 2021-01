به‌تازگی در جریان اعلام گزارش مالی سه‌ماهه‌ی اخیر مایکروسافت، جزییات جالبی هم از بخش بازی‌های ویدئویی این شرکت مشخص شده است. در کنار توضیحات بخش‌های دیگر شرکت، ساتیا نادلا، مدیر شرکت مایکروسافت، در مورد درآمد بخش بازی‌های ویدئویی و همچنین فروش کنسول‌های نسل نهمی ایکس باکس سری ایکس و ایکس باکس سری اس توضیحاتی را ارائه داد.

در جریان این گزارش، ساتیا نادلا اعلام کرد که درآمد بخش بازی‌های ویدیویی مایکروسافت در این سه‌ماهه‌ی اخیر از رقم ۵ میلیارد دلار عبور کرده است. این اولین بار در تاریخ است که درآمد بخش بازی‌های مایکروسافت در سه‌ماهه‌ی پایانی سال که به ۳۱ دسامبر منتهی می‌شود، به این رقم دست یافته است. نادلا در سخنان خود به این نکته‌ی مهم اشاره کرده است که فروش کنسول‌های نسل نهمی این شرکت برای آن‌ها رکوردشکنی کرده است.

ایکس باکس سری ایکس و سری اس موفق‌ترین کنسول‌های تاریخ ایکس باکس در ماه عرضه‌ بوده‌اند که توانستند بیش‌ترین فروش را در ماه انتشار خود تجربه کنند.

هرچند طبق گفته‌ها فروش پلی‌استیشن ۵ بیشتر بوده است، اما از این‌طرف مایکروسافت هم توانسته بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارد.

او همچنین بیان کرد که تعداد مشترکان سرویس گیم‌پس که این روزها تمرکز مایکروسافت کاملاً به آن‌ها منعطف شده، به ۱۸ میلیون نفر رسیده است. در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ اعلام شده بود که این سرویس حدود ۱۵ میلیون مشترک دارد. این یعنی در عرض این سه ماه اخیر، سه میلیون کاربر به جمع مشترکان گیم پس اضافه شده‌اند. همچنین سود مایکروسافت از بازی‌های «ثرد پارتی» هم در این سه‌ماهه‌ی اخیر ۲ میلیارد دلار بوده است.

علیرغم عملکرد خوب و رضایت‌بخش کنسول‌های ایکس باکس سری ایکس و سری اس، موجودی این دو کنسول هم همچون پلی‌استیشن ۵ با کمبودهایی مواجه است و مایکروسافت در صدد آن است که این موضوع را پس از بهار سال ۲۰۲۱ برطرف کند. طبیعی است که به‌مرور با برطرف شدن این مشکل و اضافه شدن موجودی کنسول‌ها، فروش این کنسول‌های نسل بعدی بیشتر هم خواهد شد.

بخش بازی‌های ویدئویی مایکروسافت سال ۲۰۲۰ را پر حاشیه سپری کرد و شاهد اخبار خوب و بد زیادی بود. با این حال، چیزی که در ۲۰۲۰ کاملاً مشخص بود و مسیر آینده‌ی مایکروسافت در این صنعت را نشان می‌داد، توجه ویژه به سرویس گیم‌‌پس است. مایکروسافت قصد دارد با ارائه محتوای بهتر و کامل‌تر در سال ۲۰۲۱ این سرویس را بیشتر پشتیبانی کند و حتی به گوشی‌های هوشمند یا تلویزیون‌ها بیاورد تا مخاطبان آن هم بیشتر شوند و در نتیجه به سودآوری بالاتری دست یابد.

چند روز دیگر گزارش مالی سه‌ماهه‌ی اخیر سونی هم منتشر خواهد شد که می‌تواند جزییاتی جالبی را در خود داشته باشد.

منبع: VGC

The post مایکروسافت: سری ایکس و اس موفق‌ترین ایکس‌باکس در ماه نخست است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala