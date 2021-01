شرکت الکترونیک آرتز (EA) در جدیدترین توییت خود بیان کرد که طی مدت زمان رایگان شدن بازی استار وارز بتل‌فرانت ۲ در فروشگاه اپیک گیمز، ۱۹ میلیون نفر این بازی را دانلود کرده‌اند. این تعداد دانلود عدد بزرگی است و قطعا تاثیر ملموسی روی وضعیت فروشگاه اپیک گیمز خواهد داشت.

بازی استار وارز بتل‌فرانت ۲ از جدیدترین بازی‌های شرکت الکترونیک آرتز در دنیای جنگ ستارگان به شمار می‌رود. این بازی نبرد‌های عظیمی که در فیلم‌های جنگ ستارگان دیده بودیم را با بخش آنلاین بازی بتلفیلد ترکیب می‌کند و با افزودن چند ویژگی خاص و جدید، یک گیم‌پلی سرگرم‌کننده ارایه می‌دهد.

البته در اوایل عرضه‌ی بازی استار وارز بتل‌فرانت ۲ جنجال‌های فراوانی حول محور لوت باکس‌های این بازی شکل گرفت. این موضوعات به مرور زمان رفع شدند و شرکت الکترونیک آرتز با حل کردن چنین مشکلاتی موفق شد که بازی بتل‌فرانت ۲ را به اثری قابل‌قبول و لذت‌بخش تبدیل کند.

از هنگامی که فروشگاه شرکت اپیک گیمز تاسیس شده، این شرکت از هیچ تلاشی برای جلب کردن نظر بازی‌کنان به فروشگاه خود کوتاهی نکرده. در تمام مدت فعالیت فروشگاه اپیک گیمز، هر هفته یک یا چند بازی به شکل رایگان به بازی‌کنان هدیه شدند که برخی از آن‌ها مانند بازی جی‌تی‌ای ۵ بسیار بزرگ و قابل‌توجه هستند. طبق استراتژی فروشگاه اپیک گیمز قرار است با هزینه کردن‌های مکرر و امتحان کردن هر شگرد ممکن، بازی‌کنان به این فروشگاه جذب شوند. بیش‌تر شدن تعداد بازی‌کنان به مرور زمان باعث می‌شود افراد بیش‌تری از این فروشگاه خرید کنند و هزینه‌های فعلی به سوددهی تبدیل شوند.

هفته‌ی پیش، شرکت اپیک گیمز نسخه‌ی کامل بازی استار وارز بتل‌فرانت ۲ را به عنوان بازی رایگان هفته به کاربران فروشگاه خود هدیه داد. این موضوع باعث شد سیل عظیمی از بازی‌کنان به فروشگاه اپیک گیمز حمله کنند. تعداد بازی‌کنان این بازی تا حدی زیاد شد که سرور‌های بازی بتل‌فرانت ۲ جواب‌گو نبودند و شرکت الکترونیک آرتز مجبور شد تا گنجایش سرور‌های خود را افزایش دهد.

سرورهای استار وارز بتل‌فرانت ۲ پس از رایگان شدن بازی از کار افتادند

حالا شرکت الکترونیک آرتز آمار تعداد دانلود‌های رایگان بازی استار وارز بتل‌فرانت ۲ را منتشر کرده و متوجه شده‌ایم که ۱۹ میلیون بازی‌کن، این بازی را به رایگان دریافت کرده‌اند. این عدد اصلا عدد کوچکی نیست. تا پیش از این سرورهای بازی بتل‌فرانت ۲ از کمبود بازی‌کن رنج می‌بردند. حالا به لطف ورود بازی‌کنان جدید، بازی‌کنان قبلی که به دلیل نبود هم‌بازی اوقات خوشی در سرورهای خلوت نداشتند می‌توانند به راحتی این بازی را تجربه کنند.

امکان ندارد تمام ۱۹ میلیون نفری که این بازی را به رایگان دریافت کرده‌اند بازی‌کنان جدیدی که برای اولین بار وارد فروشگاه اپیک گیمز می‌شوند باشند؛ اما مطمعن هستیم که قسمت قابل‌توجهی از این بازی‌کنان تازه‌وارد هستند. این موضوع می‌تواند کمک بزرگی به گسترش نفوذ فروشگاه اپیک گیمز میان گیمرها بکند و در طولانی مدت باعث شود که این فروشگاه درآمد بیش‌تری داشته باشد.

بازی استار وارز بتل‌فرانت ۲ سال ۲۰۱۷ عرضه شد و همین حالا برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی قابل‌دریافت است. این بازی هفته‌ی گذشته به شکل رایگان از طریق فروشگاه اپیک گیمز قابل دریافت بود. البته مدت زمان رایگان بودن این بازی به اتمام رسیده. در حال حاضر فقط در صورتی که در هفته‌ی مشخص شده این بازی را به حساب کاربری خود اضافه کرده باشید می‌توانید آن را دریافت کنید.

