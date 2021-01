لست آو آس ۲ با پشت سر گذاشتن ویچر ۳ پرافتخارترین بازی تاریخ شد

این روزها که رسانه‌های گوناگون به انتخاب بهترین بازی‌های سال خود می‌پردازند، دوباره نام بازی The Last of Us Part 2 در همه‌جا دیده می‌شود. پس از حاشیه‌ها و جنجال‌های فراوان ایجادشده در روزهای قبل و بعد از انتشار بازی شاید برخی گمان می‌کردند که دنباله‌ی بازی «آخرین ما» نتواند همچون قسمت اول در جوایز آخر سال درخشان ظاهر شود. با این حال، زمان به ما اثبات کرد که این تردیدها درست نبوده و بازی «آخرین ما قسمت ۲» لقب پرافتخارترین بازی تاریخ از نظر جوایز آخر سال را به نام خود کرد.

سایتی به نام Gameawards.net، جوایز بهترین بازی‌های سال انتخاب‌شده توسط سایت‌های مختلف را جمع‌آوری کرده تا مجموع جوایز بهترین بازی‌های سال آثار منتشرشده‌ی امسال را تعیین کند. معمولاً به اثری که بیش‌ترین تعداد جایزه را از سوی رسانه‌های مختلف کسب کرده باشد، «بیگ وینر» یا «برنده‌ی بزرگ» سال گفته می‌شود. تا مدتی پیش، بازی ویچر ۳ که در سال ۲۰۱۵ منتشر شده بود، با کسب ۲۶۰ جایزه از سوی رسانه‌ها و همین‌طور انتخاب مردم در سایت‌ها به‌عنوان پرافتخارترین بازی تاریخ شناخته می‌شد و در این زمینه‌ رکورددار بود.

حال بازی The Last of Us Part 2 توانسته در مجموع جوایز دریافتی از سوی سایت‌ها و انتخاب‌های مردمی از بازی ویچر ۳ پیشی بگیرد. در حال حاضر ۲۶۵ جایزه برای بازی «آخرین ما قسمت ۲» ثبت شده است که از این میان ۱۷۳ جایزه توسط سایت‌ها و ۹۲ جایزه توسط انتخاب‌های مردم در سایت‌های مختلف داده شده است.

شاهکاری دیگر از ناتی داگ؛ نقدها و نمرات The Last of Us Part II

در میان بازی‌های ۲۰۲۰، پس از بازی «لست آو آس پارت ۲» که بیش‌ترین تعداد جایزه را دریافت کرده، تا به اکنون بازی هیدیز «Hades» با ۵۳ جایزه و بازی روح سوشیما « Ghost of Tsushima» با ۴۹ جایزه بیش‌ترین جوایز را دریافت کرده‌اند. سه بازی سایبرپانک ۲۰۷۷، انیمال کراسینگ و فاینال فانتزی ۷ ریمیک به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اگرچه اکنون The Last of Us Part 2 از حیث دریافت جوایز پرافتخارترین بازی تاریخ است، با این حال شاید مقایسه‌ی جوایز سال‌های مختلف، مقایسه کاملاً دقیقی نباشد؛ زیرا هم تعداد جوایز داده شده در هر سال متفاوت است و هم طبیعتاً رقبای این بازی‌ها متفاوت بوده است. با این وجود، این قضیه از این نظر اهمیت دارد که بدانیم بازی لست آو آس پارت ۲ توانسته با همه‌ی آن حواشی و بحث‌های صورت گرفته به چنین جایگاهی دست پیدا کند و حتی جوایز آن از اثر محبوبی همچون ویچر ۳ بیش‌تر شود. این در صورتی است که هنوز برخی از جوایز مهم از جمله جایزه مراسم‌هایی نظیر دایس (D.I.C.E. Awards) و بفتا Awards) Bafta) داده نشده است. نکته‌ی جالب دیگر این است که با نگاهی به جوایز سایت‌های مختلف، در می‌یابیم که سایت‌های آمریکایی معروف استقبال کمتری از لست آو آس پارت ۲ انجام داده‌اند و در این سایت‌ها تعداد جوایز لست آو آس و هیدیز نزدیک به هم بوده است اما در میان سایت‌های بزرگ اروپایی و رسانه‌های دیگر مناطق جهان، لست آو آس پارت ۲ با اختلاف زیادی نسبت به بازی‌های دیگر امسال پیشی گرفته است. یکی از مهم‌ترین جوایزی که این بازی تاکنون دریافت کرده، جایزه‌ی بهترین بازی سال در مراسم گیم اواردز بوده است.

لست آو آس ۲ بهترین بازی سال؛ برندگان گیم اواردز ۲۰۲۰ اعلام شد

اکنون، به ترتیب سه بازی لست آو آس پارت ۲، ویچر ۳ و لست آو آس پارت ۱ از پرافتخارترین‌ها بوده‌اند و بیش‌ترین جوایز را کسب کرده‌اند. جالب است که از میان این سه بازی، دو بازی به مجموعه لست آو آس مربوط است که هر دو توسط استودیو ناتی داگ ساخته شده است.

بازی The Last of Us Part 2 در حال حاضر به‌صورت انحصاری برای پلی‌استیشن ۴ در دسترس است. طبق اخباری که به گوش می‌خورد، این احتمال وجود دارد که ناتی داگ در تدارک نسخه‌ی بهبودیافته‌ی بازی برای پلی‌استیشن ۵ و همچنین یک بخش چندنفره‌ی برای این بازی باشد.

