سازندگان بازی Biomutant اعلام کردند که قرار است این بازی در تاریخ ۲۵ می (۴ خرداد) عرضه شود. این بازی دو نسخه‌ی ویژه‌ی کلکسیونی به قیمت‌های ۱۲۰ و ۴۰۰ دلار هم دارد که جزییات آن‌ها همراه با تاریخ عرضه‌ی بازی اعلام شده‌اند.

بازی Biomutant یک اکشن جهان باز است که در خود عناصر نقش‌آفرینی دارد. این بازی در دنیایی آخرالزمانی جریان دارد که در آن خبری از انسان‌ها نیست و جمعیت دنیا از موجودات جهش‌یافته تشکیل شده. بر اساس چیزی که از تریلر‌های این بازی دیده‌ایم توجه بسیاری به شخصی‌سازی ظاهر، اسلحه‌ها و سبک مبارزه‌ی شخصیت اصلی شده. در این بازی می‌توان از انواع اسلحه‌های گرم و سرد استفاده کرد و شخصیت کنترل شده توسط بازی‌کن به هنرهای رزمی مسلط است. احتمالا جذاب‌ترین بخش این بازی مربوط به قابلیت‌های جهش‌یافته‌ی شخصیت اصلی باشد. در این بازی بازی‌کن می‌تواند با توجه به سبک بازی خود، قابلیت‌های مخصوصی را برای شخصیت بازی برگزیند.

تریلر گیمزکام Biomutant

این بازی ابتدا در سال ۲۰۱۷ معرفی شد و حالا فاصله‌ی زیادی تا عرضه‌ی آن نداریم. بازی Biomutant علاوه بر نسخه‌ی معمولی، دو نسخه‌ی ویژه برای فروش دارد. البته ظاهرا از نظر محتوای داخل بازی تفاوتی میان نسخه‌های این بازی وجود ندارد.

نسخه‌ی ویژه‌ی این بازی در کنار بازی اصلی یک اکشن فیگور از شخصیت اصلی بازی، دیسک ساندترک‌های این بازی و یک پوستر را شامل می‌شود. نسخه‌ی ویژه‌ی Biomutant برای کامپیوترهای شخصیت ۱۱۰ دلار و برای کنسول‌ها ۱۲۰ دلار قیمت دارد.

گران‌ترین نسخه‌ی این بازی از سمت توسعه‌دهندگان «نسخه‌ی اتمی» نامیده شده. قیمت این نسخه برای پلتفرم‌های مختلف تفاوتی ندارد و برای همه ۴۰۰ دلار است. محتوای این بسته علاوه بر آیتم‌های نسخه‌ی ویژه‌ی بازی Biomutant حاوی یک تی‌شرت، استیل‌بوک و یک ماوس‌پد با طرح این بازی است. البته در نسخه‌ی اتمی این بازی به جای اکشن فیگور نسخه‌ی ویژه، یک مجسمه‌ی بزرگ به طول ۶۰ و ارتفاع ۳۰ سانتی‌متر وجود دارد که یکی از صحنه‌های تریلر اول این بازی را نشان می‌دهد.

بازی Biomutant قرار است روز ۲۵ می (۴ خرداد) برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی منتشر شود.

