طبق روال هر ماه، سونی چندی پیش بازی‌های ماه آینده سرویس پلی‌استیشن پلاس را معرفی کرد. با این حال، سونی این ماه با دست بسیار پر آمده و شگفتی‌هایی را برای کاربرانش تدارک دیده است. هرچند در این چند ماه اخیر سونی سعی کرده بازی‌های خوبی را برای پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ رایگان کند اما فهرست بازی‌های پلی‌استیشن پلاس در ماه فوریه شاید یکی از بهترین‌ها در چند سال اخیر این سرویس باشد.

طبق اعلام رسمی سونی، سه بازی جدید در ماه فوریه وارد پلی‌استیشن پلاس خواهند شد. البته، یکی از این بازی‌ها، فقط برای کنسول پلی‌استیشن ۵ در دسترس خواهد بود. این بازی‌های از تاریخ ۲ فوریه وارد پلی‌استیشن پلاس خواهند شد. علاوه بر ارزش آثار، نکته‌ی مهم دیگر در بازی‌های این ماه تنوع زیاد میان ژانرهای این آثار است که می‌تواند طیف زیادی از طرفداران را به خود جلب کند. بازی‌های ماه فعلی نیز تا ۱ فوریه در سرویس پلی‌استیشن پلاس باقی خواهند ماند و این فرصت را دارید که آن‌ها را به فهرست بازی‌های خود اضافه کنید. به تفکیک به سه بازی جدید سرویس پلی‌استیشن پلاس خواهیم پرداخت.

بازی Destruction AllStars – پلتفرم‌ها: فقط برای پلی‌استیشن ۵

بازی جدید Destruction AllStars که یکی از آثار متفاوت و تازه‌ی ساخته‌ی استودیوهای همکار سونی است، قرار است هم‌زمان با انتشارش برای پلی‌استیشن ۵، به سرویس پلی‌استیشن پلاس هم اضافه شود. این بازی یک اثر چندنفره‌ی مسابقه‌ای اتومبیل‌رانی اکشن پر زدوخورد است. عرضه‌ی هم‌زمان این بازی در سرویس پلی‌‌استیشن پلاس می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای آن باشد تا بتواند پتانسیل‌های خود را به مخاطبان زیادی معرفی و طرفداران بسیاری را جذب کند. این در حالی است که ممکن بود با قیمت ۷۰ دلاری بازی، خیلی از گیمرها از تجربه‌ی این بازی صرف‌نظر کنند. نکته‌ی مهم اینجاست که Destruction AllStars تا دو ماه در این سرویس باقی خواهد ماند و می‌توانید تا تاریخ ۵ آوریل برای دریافت آن اقدام کنید.

بازی Control: Ultimate Edition – پلتفرم‌ها: برای پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵

نسخه‌ی آلتیمیت ادیشن بازی «کنترل» بزرگ‌ترین غافل‌گیری این ماه پلی‌استیشن پلاس بود. «کنترل» که ساخته‌ی استودیو «رمدی» است یکی از بازی‌های برجسته‌ی سال ۲۰۱۹ میلادی بود که توانست توجه‌های زیادی هم از سوی منتقدان و هم از سوی گیمرها را به خود جلب کند و ما را به یاد دوران اوج رمدی بیندازد. نکته‌ی مهم و قابل‌توجه اینجاست که نسخه‌ی ویژه و آلتیمیت ادیشن این بازی رایگان شده است. نسخه‌ای که شامل همه‌ی بسته‌های الحاقی بازی و همچنین دارای بهبودهای گرافیکی در کنسول پلی‌استیشن ۵ است. یعنی اگر این بازی را به فهرست بازی‌های خود اضافه کنید و بعدها بخواهید با کنسول نسل نهمی سونی به تجربه‌ی آن بپردازید، می‌توانید از پشتیبانی از دو حالت گرافیکی استفاده کنید. که یکی از آن‌ها امکان اجرای بازی با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه را به شما می‌دهد و دیگری قابلیت ری تریسینگ را فعال می‌کند.

نسخه‌ی عادی بازی کنترل چندی پیش در سرویس PS Now اضافه شده بود اما اکنون دارندگان پلی‌استیشن پلاس می‌توانند نسخه‌ی ویژه آن را تجربه کنند.

بازی Concrete Genie: پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴، قابل‌اجرا روی پلی‌استیشن ۵ (با استفاده‌ از ویژگی پشتیبانی از نسل قبل)

بازی Concrete Genie سومین بازی این ماه است که ساختار متفاوتی هم نسبت به دو اثر قبلی دارد. این بازی هم یکی از آثار فرست پارتی سونی است که توسط استودیو Pixelopus ساخته شده است. این بازی ماجرای کوتاه و منحصربه‌فرد جادویی را برای شما همراه می‌کند که تجربه‌اش به‌ویژه به‌عنوان یکی از بازی‌های سرویس پلی‌استیشن پلاس می‌تواند ارزشمند باشد.

