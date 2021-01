گیمرها از مدت‌ها قبل در انتظار عرضه‌ی کنسول‌های نسل نهمی شرکت‌های سونی و مایکروسافت بودند تا بتوانند در این سال که سختی‌های زیادی سراسر جهان را دنبال کرد، با بازی‌های ویدیویی خود را سرگرم کنند. با این حال، اتفاق غیرمنتظره‌ای افتاد که باعث شد بسیاری کشورهای مختلف جهان نتوانند به این خواسته‌ی خود برسند. موجودی هر دو کنسول‌ها با کمبودهایی مواجه شد و نتوانست جوابگوی نیاز و تقاضای انبوه بازیکنان باشد. اکنون با توجه به خبر تازه‌ای که منتشر شده، این احتمال وجود دارد که برای مدتی این مشکل همچنان ادامه داشته باشد. با توجه به گفته‌های ای‌ام‌دی، به نظر می‌رسد مشکل کمبود کنسول‌های نسل نهم فعلا ادامه داشته باشد.

افرادی که به خاطر کمبود کنسول‌های نسل بعدی و گرانی آن‌ها در بازار سیاه نتوانسته‌اند هنوز کنسول‌ها را تهیه کنند، به احتمال زیاد باید همچنان منتظر بمانند. در جریان نتایج گزارش مالی اخیر شرکت AMD اشاره‌ای هم به این موضوع شده است. لیزا سو، مدیر AMD، درباره‌ی این موضوع اعلام کرده که مشکلات کمبود کنسول و تولید تراشه‌های همچون ایکس باکس سری ایکس و پلی‌استیشن ۵ ادامه خواهد داشت و ممکن است تا اواسط ۲۰۲۱ به طول بیانجامد. «ای‌ام‌دی» در بخشی از این گزارش بیان داشته که هر دو کنسول در رشد سوددهی و درآمد شرکت تأثیرگذار بوده‌اند. در واقع درآمد حاصل از چیپ‌های این دو کنسول برای ای‌ام‌دی حدود ۱.۲۸ میلیارد دلار بوده است.

همان‌طور که از پیش می‌دانستیم و ای‌ام‌دی هم در ارائه‌های خود این موضوع را اعلام کرده بود، سونی و مایکروسافت برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس از تراشه‌های سفارشی این شرکت استفاده کرده‌اند. تراشه‌ی پردازنده‌ی این دو کنسول بر اساس Zen 2 و تراشه‌ها پردازنده‌ی گرافیکی بر اساس RDNA 2 بوده است.

علیرغم اینکه موجودی کنسول‌های فروشگاه‌ها به اتمام رسیده اما فروشگاه‌هایی همچون گیم‌استاپ و والمارت اعلام کرده‌اند که به‌زودی و به‌مرور موجود‌ی‌های بیش‌تری خواهند آورد. مایکروسافت و سونی هم‌چنین چیزی را در گذشته اعلام کرده‌اند. این یعنی هرچند این مشکل به خاطر تراشه‌های ای‌ام‌دی تا مدتی پابرجا خواهد بود، اما باید انتظار داشته باشیم در آینده و ماه‌های بهتر شود. ای‌ام‌دی هم اعلام کرده که تولید تراشه‌های اختصاصی این دو کنسول نسل نهمی را در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۱ بسیار افزایش خواهند داد.

این قضیه نه‌تنها در بقیه‌ کشورهای جهان، بلکه یکی از دلایل قیمت بالای کنسول‌های نسل نهمی در حال حاضر در ایران است. اگر سونی و مایکروسافت بتوانند تا حدی به وعده‌های خود عمل کنند و تعداد بیشتری از کنسول‌های خود را منتشر کنند، هم به نفع گیمرها خواهد بود و هم باعث افزایش فروش کنسول‌ها و نفع هر دو شرکت خواهد شد.

