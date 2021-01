ساعاتی پیش ایلان ماسک در توئیتی از بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ به عنوان یک بازی «بازی خوب» یاد کرد. همین توئیت کافی بود تا شرکت «سی دی پراجکت» با رشد ۲۰ درصدی در سهام خود روبرو شود. در حالی که شرکت سی‌دی پراجکت امسال را با مشکلات فنی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ شروع کرد و ارزش سهام شرکت با افت بسیاری روبرو شد، توییت مدیر عامل شرکت تسلا، ایلان ماسک، ورق را برگرداند. سهام شرکت بازی‌سازی مستقر در لهستان بلافاصله بعد از این توئیت افزایش داشت و به نظر می‌رسد نظر بسیاری هم نسبت به بازی تغییر کند.

ایلان ماسک، میلیاردر دنیای تکنولوژی طی روزهای گذشته هم در حساب رسمی توییتر خود به نمایش مدل جدید اتومبیل برقی تسلا یعنی Model S Plaid پرداخته بود. او مدعی است که این اتومبیل در کمتر از دو ثانیه به سرعتی معادل ۶۰ مایل در ساعت میرسد. اتومبیل تسلا «مدل س پلید» در ماه فوریه با قیمت ۱۱۳ هزار دلار عرضه می‌شود. ماسک در این توئیت خود با پخش تصاویری از طراحی داخلی خودرو و مانیتور مزین به یک پوستر از بازی ویچر ۳ مدعی است که با این خودرو می‌توان سایبرپانک ۲۰۷۷ را بازی کرد.

ایلان ماسک در ادامه در توئیتی عنوان کرد که «زیبایی سایبرپانک ۲۰۷۷ باورنکردنی است» و همین جمله کافی بود تا ارزش سهام سی‌دی پراجکت رشد ۱۹ درصدی داشته باشد. این رشد ناگهانی در ۵ سال گذشته بالاترین میزان رشد ارزش سهام شرکت سازنده‌ی بازی سایبرپانک بوده است. به گفته‌ی بلومبرگ، این رشد تقریبا شش برابر متوسط رشد سه ماه اخیر شرکت بازی‌ساز است.

سایبرپانک ۲۰۷۷؛ جزئیات آپدیت‌ها، پاسخ‌ها و وضعیت نسخه‌ی نسل بعد

علی رغم مشکلات فنی که بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ از زمان انتشار با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و تلاش‌های سی‌دی پراجکت رد برای رفع باگ‌ها با انتشار آپدیت‌های جدید برای بازی، بالاخره دوران سیاه این مشکلات هم کم کم به پایان رسیده و این شرکت با یک رشد کلی ۱۶ درصدی از زمان انتشار بازی به وضعیت نسبتا پایداری رسیده است. توسعه‌دهنده‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ حال به فکر تثبیت این وضعیت و انتشار DLC های رایگان و حالت چندنفره‌ی بازی است.

شایان ذکر است که دوست ایلان ماسک، گرایمز، در ساخت موسیقی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ مشارکت داشته و هم‌چنین در نقش‌ یکی از شخصیت‌‌های نایت سیتی (Lizzy Wizzy) بازی کرده است. حتی خود ایلان ماسک هم اگرچه به طور رسمی حضورش در بازی را اعلام نکرده اما یک از شخصیت‌های داخل بازی سایبرپانک بسیار به ماسک شباهت دارد.

The post ایلان ماسک توییت کرد سایبرپانک خوب است، سهام بازی‌ساز ۲۰ درصد رشد کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala