در جدیدترین گزارش‌های ارایه شده از منابع آشنا با بودجه‌ی شرکت آمازون، اعلام شده که این شرکت به شکل سالانه ۵۰۰ میلیون دلار برای بخش بازی‌سازی خود هزینه می‌کند. در چند سال گذشته شاهد ورود شرکت آمازون به شکل قدم‌به‌قدم به صنعت بازی‌های ویدیویی بوده‌ایم. این عدد جدیت این شرکت را در مسیر جدید خود نشان می‌دهد.

شرکت آمازون یکی از عظیم‌ترین شرکت‌های دنیا به شمار می رود و در حوزه‌های مختلف فعالیت دارد. با وجود این که شرکت آمازون غالبا به عنوان بزرگ‌ترین فروشگاه دنیا شناخته می‌شود اما دامنه‌ی فعالیت‌های این شرکت روزبه‌روز در حال وسیع‌تر شدن است. این شرکت در حال حاضر خدماتی از رایانش ابری گرفته تا شبکه‌های تلویزیونی آنلاین ارایه می‌دهد.

با توجه به این که صنعت بازی‌های ویدویی از بزرگ‌ترین و پول‌ساز‌ترین صنعت‌های فعلی به شمار می‌رود، شرکت آمازون فعالیت‌های خود را به این محدوده هم کشانده. البته این ورود به آرامی صورت گرفته و از همان ابتدا با ساخت بازی‌های ویدویی شروع نشده. شرکت آمازون در سال ۲۰۱۴ با خرید سرویس استریم «توییچ» (Twitch) اولین حرکت خود را انجام داد. این شرکت در ادامه به ساخت بازی‌های موبایلی پرداخت و همچنین پلتفرم ابری خود برای بازی کردن را با نام «آمازون لونا» (Amazon Luna) راه‌اندازی کرد.

بر اساس گزارش‌های جدید، شرکت آمازون در چند سال گذشته بودجه‌ی سالانه ۵۰۰ میلیون دلاری در نظر گرفته. این بودجه فقط و فقط مربوط به بخش بازی‌سازی این شرکت می‌شود و ربطی به بودجه‌ي سرویس‌های توییچ و لونا ندارد. برای این که دید بهتری نسبت به این عدد داشته باشید باید بگوییم که بودجه‌ی ساخت بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ حدود ۱۲۰ میلیون دلار است. این بازی چند ماه پیش عرضه شد و یکی از پرهزینه‌ترین بازی‌های تاریخ به شمار می‌رود.

یکی دو سال است که استودیوهای بازی‌سازی شرکت آمازون در حال ساخت بازی‌های بزرگ هستند و حضور این شرکت در عرصه‌ی بازی‌های ویدیویی از همیشه جدی‌تر است. شرکت آمازون افراد بزرگی از دنیای بازی‌سازی را در استودیوهای بازی‌سازی خود استخدام کرده تا بتواند در توسعه‌ی بازی‌های ویدیویی موفق‌تر باشد. از این افراد می‌توان به طراح بازی Portal و کارگردان بازی Far Cry 2 اشاره کرد که از قضا هر دوی آن‌ها بعد از مدتی شرکت آمازون را ترک کردند.

البته شرایط شرکت آمازون در ساخت بازی‌های ویدیویی در بهترین حالت ممکن قرار ندارد. این شرکت در ابتدای کار سه بازی بزرگ را معرفی کرد. بازی اول استودیو‌های بازی‌سازی شرکت آمازون به نام Breakaway حتی منتشر نشد و ساخت آن حین توسعه به دلایل نامشخص که احتمالا با کیفیت این بازی مرتبط هستند، متوقف شد. بازی دوم این شرکت که Crucible نام دارد و یک بازی آنلاین است، به دلیل کیفیت بسیار پایین و بازخوردهای منفی از پشتیبانی سازنده‌های خود محروم شد و سرورهای این بازی هم‌اکنون خاموش هستند.

البته شرایط شرکت آمازون در حال بهبود است و بازی جدید این شرکت، یعنی New World که یک نقش‌آفرینی آنلاین کلان است، امسال عرضه خواهد شد. این بازی شرایط بسیار بهتری از بازی‌های قبلی آمازون دارد و پیشرفت این شرکت را در بازی‌سازی نشان می‌دهد.

مشکلات مختلفی سر راه شرکت آمازون در ابتدای جاده‌ی ساخت بازی‌های ویدیوی قرار دارند. برای مثال موتور بازی‌سازی این شرکت که Lumberyard Engine نام دارد هنوز جای کار دارد و کارمندان این استودیو در استفاده از این موتور به مشکل بر می‌خورند. از سمت دیگر، دو بازی قبلی این شرکت تمرکز دقیقی روی یک موضوع نداشتند و به دلیل سردرگمی شکست خوردند. البته بازی New World همین حالا به شکل آزمایشی عرضه شده و بازی‌کنان از آن راضی هستند. این بازی می‌تواند شروعی بر تغییر رویه‌ی شرکت آمازون در ساخت بازی‌های ویدیویی باشد.

هزینه‌های عظیم شرکت آمازون برای ساخت بازی‌های ویدیویی با وجود ناکامی‌های فعلی تفکر برانگیز هستند. می‌دانیم که شرکت آمازون یکی از هوشمندترین شرکت‌های موجود است و مدیران این شرکت اهل حرکات احمقانه نیستند. پتانسیل بسیار بزرگی در صنعت بازی‌های ویدیویی وجود دارد که هزینه‌های شرکت آمازون تاییدی بر این موضوع هستند. این شرکت طی برنامه‌ی چندساله‌ی خود با خرید سرویس توییچ کار خود را شروع کرد و حالا به شکل جدی در حال توسعه‌ی بازی‌های تراز اول است. اصلا بعید نیست چند سال بعد نام شرکت آمازون را در کنار نام شرکت‌های بزرگی مانند الکترونیک آرتز و یوبی‌سافت ببینیم.

