الکترونیک آرتز استودیو جدیدی برای ساخت بازی اسکیت تأسیس کرد

اگر به خاطر داشته باشید، شرکت الکترونیک آرتز در یکی از مراسم‌های EA Play سال ۲۰۲۰ خبر از ساخت شماره‌ی جدیدی در مجموعه‌ بازی‌های «اسکیت» (Skate) داد. اکنون این شرکت به‌صورت رسمی استودیو جدیدی را با نام Full Circle تأسیس کرده تا به‌صورت ویژه تمرکز خود را روی ساخت این بازی بگذارد.

استودیوی Full Circle که تمرکز آن کاملاً برای مجموعه بازی‌های «اسکیت» خواهد بود، در ونکوور کشور کانادا واقع شده است. این استودیو توسط رئیس سابق بخش ایکس باکس لایو شرکت مایکروسافت یعنی دنیل مک‌کلاک (Daniel McCulloch) هدایت می‌شود و شامل کارمندان و اعضایی از سراسر جهان خواهد بود. دران چانگ (Deran Chung) و کاز پری (Cuz Parry) که هر دو از طراحان ارشد قسمت‌های قبلی مجموعه بازی Skate بوده‌اند، به این استودیو تازه‌ تأسیس پیوسته‌اند تا نقش خود را در بازی‌های آینده‌ی این فرنچایز ادامه دهند و به‌عنوان طراحان و کارگردانان ارشد قسمت‌های قبل، بازی «اسکیت ۴» را به تکامل برسانند. دران چانگ و کاز پری در بیانیه‌ی بازگشت خود برای کار روی سری بازی «اسکیت» ابراز هیجان‌زدگی و اشتیاق فراوانی کردند و استودیو Full Circle را انتخاب مناسب و کاملی برای این بازی دانستند.

دنیل مک‌کلاک، مدیر استودیو؛ درباره‌ی تأسیس استودیو و زمینه‌ی کاری‌اش می‌گوید:

طرفداران خواهان بازگشت بازی اسکیت هستند و ما هم دوست داریم که آن‌ها احساس کنند که با پروژه و روند آن ارتباط دارند و در تعامل هستند. ما می‌خواهیم آن‌ها احساس کنند که جزئی از استودیو Full Circle هستند. ما به دنبال خلق سرگرمی و بازی‌هایی عالی هستیم که مردم مشتاقانه بخواهند آن‌ها را با دوستانشان تجربه کنند و همچنین به دنبال توسعه‌دهندگان بیش‌تری از سراسر دنیا هستیم که برای ساخت جهان این بازی برای بازیکنان با ما همکاری کنند.

همان‌طور که در صحبت‌های مک‌کلاک مشخص است، آن‌ها هم‌اکنون به دنبال جذب نیروهای جدیدی برای این استودیو تازه تأسیس هستند و در حال حاضر در بخش‌هایی همچون مهندسی هسته‌ی اصلی ، کارگردان فنی استودیو، مهندس فیزیک گیم‌پلی بازی و طراح ارشد جهان بازی و … استخدام می‌کنند.

قسمت جدید این بازی با نام «اسکیت ۴» در ژوئن ۲۰۲۰ معرفی شد و پس از پایان مراسم، بیش‌ترین توجه‌ها را میان بازی‌های مراسم EA Play به خود جلب کرد تا جایی که بین آن بازی‌ها بیش‌ترین توییت به «اسکیت ۴» مرتبط می‌شد. این قضیه چندان عجیب هم نبوده چرا که ساخت اثر جدیدی از این مجموعه یکی از درخواست‌های پرتکرار طرفداران بوده است و اکنون بعد از مدت‌ها به وقوع پیوسته است.

هنوز جزییاتی از تاریخ عرضه یا پلتفرم‌های این بازی مشخص نشده است.

منبع: Gematsu

The post الکترونیک آرتز استودیو جدیدی برای ساخت بازی اسکیت تأسیس کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala