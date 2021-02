در جریان نمایشگاه E3‌ سال ۲۰۱۹ و درحالی‌که کسی انتظار چنین چیزی را نداشت، استودیو نینجا تئوری که ما آن‌ها را بیشتر با آثار تک‌نفره داستانی می‌شناختیم، بازی Bleeding Edge‌ را معرفی کرد و آن را برای عرضه در ماه مارس سال ۲۰۲۰ در نظر گرفت. زمان زیادی از عرضه‌ی بازی نگذشته و این شرکت خبر داده است که دیگر Bleeding Edge را آپدیت و پشتیبانی نخواهد کرد.

علاوه بر اینکه ساخت یک بازی چندنفره‌ی آنلاین ۴ در مقابل ۴ از همان ابتدا هم برای طرفداران این استودیو غیرمنتظره بود، نمایش اول اثر هم آن قدرت خاص را نداشت که ما را امیدوار به بازی کند. با این وجود، طرفداران صبر پیشه کردند تا بازی عرضه شود و نتیجه‌‌ی نهایی کار را ببینند. با عرضه‌ی بازی، همان چیزی رخ داد که با دیدن تریلرها انتظار می‌رفت و بازی به‌هیچ‌وجه نتوانست در حد و اندازه‌ی یک اثر استاندارد و هیجان‌انگیز چندنفره عمل کند و از مشکلاتی نظیر کمبود محتوا هم رنج می‌برد.

تریلر عرضه‌ی Bleeding Edge

اکنون نینجا تئوری به‌صورت رسمی اعلام کرده که دیگر از بازی Bleeding Edge پشتیبانی نمی‌کند و به‌روزرسانی جدیدی را هم برای آن منتشر نخواهد کرد. البته، آن‌ها همچنین بیان‌ کرده‌اند که علیرغم اینکه محتوای تازه‌ای برای آن عرضه نمی‌شود، اما بازی همچنان روی کنسول‌های خانواده‌ی ایکس باکس و کامپیوترهای شخصی قابل‌اجرا خواهد بود. آن‌ها در بیانیه‌ی جدید خود گفته‌اند:

با توجه به اینکه استودیو در حال حاضر روی پروژه‌های جدید خود (Hellblade 2، Project Mara و Project Mara) از جمله قسمت جدید هل‌بلید فعالیت می‌کند و تمرکز خود را روی آن گذاشته است، ما تصمیم گرفتیم که دیگر به‌روزرسانی و محتوای اضافی برای بازی Bleeding Edge منتشر نشود. این اثر همچنان روی ایکس باکس و کامپیوتر قابل بازی خواهد بود. با تشکر از شما طرفداران.

اگرچه این خبر برای عده‌ی قلیلی که به تجربه‌ی این بازی می‌پرداختند خبر خوشی نخواهد بود و همچنین به ما ثابت می‌کند که انجام این پروژه از همان ابتدا بیهوده و اشتباه بوده، اما می‌تواند این امید را برای ما داشته باشد که اکنون نینجا تئوری با تمرکز و وقت بیش‌تری روی پروژه‌های دیگر خود به‌خصوص هل‌بلید ۲ کار کند.

این استودیو انگلیسی در سال ۲۰۱۸ توسط مایکروسافت خریداری شد و اکنون یکی از استودیوهای مهم داخلی شرکت مایکروسافت به‌حساب می‌آید. بازی Senua’s Saga: Hellblade 2 اولین بازی معرفی شده برای کنسول نسل نهمی ایکس باکس سری ایکس بود که به‌صورت ناگهانی همراه با کنسول در مراسم گیم اواردز ۲۰۱۹ معرفی شد. البته، پس از معرفی اولیه، بازی وارد سکوتی خبری شد و هنوز اطلاعات جدیدی از آن منتشر نشده است. حال که نینجا تئوری قصد دارد تمرکز خود را به‌صورت کامل از Bleeding Edge بردارد و به پروژه‌های مهم خود توجه کند، می‌توان انتظار داشت که در سال ۲۰۲۱ اطلاعات یا نمایش‌هایی از هل‌بلید ۲ یا دیگر آثار نینجا تئوری ببینیم.

The post کار بازی Bleeding Edge نیامده به پایان رسید؛ بازی دیگر آپدیت نمی‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala