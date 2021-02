توییتر رسمی بازی توم ریدر به مناسبت بیست و پنج سالگی این سری ویدیوی جدیدی منتشر کرده. در این ویدیو به ساخت قسمت جدیدی از مجموعه‌ی توم ریدر اشاره می‌شود. این قسمت جدید قرار است خط داستانی سه قسمت آخر این سری و قسمت قدیمی را به یکدیگر متصل کند.

سری بازی‌های توم ریدر از محبوب‌ترین مجموعه بازی‌های ماجرایی دنیا محسوب می‌شود. این سری با قهرمان خود، لارا کرافت جای خاصی در قلب گیمر‌های دنیا دارد و یکی از خاص‌ترین و قوی‌ترین شخصیت‌های اصلی زن را در دنیای بازی‌های ویدیویی نشان می‌دهد. سری توم ریدر کار خود را روی کنسول پلی‌استیشن ۱ شروع کرد و حالا ۲۵ سال عمر دارد. در سال ۲۰۱۳ یک قسمت بازنگری (ریبوت) از این سری عرضه شد که شخصیت لارا کرافت در آن هنوز جوان و کم‌تجربه بود. این قسمت خط داستانی جدیدی را شروع کرد. بعد از این بازی دو قسمت دیگر از سری توم ریدر منتشر شدند که این سه بازی، سه‌گانه‌ی جدید توم ریدر را تشکیل می‌دهند.

سازندگان بازی توم ریدر اخیرا ویدیویی به مناسبت جشن بیست و پنج سالگی این سری منتشر کرده‌اند. در یکی از بخش‌های این ویدیو، کارگردان قسمت‌های اخیر توم ریدر بیان می‌کند که قسمت جدیدی از این سری در دست ساخت است. داستان این قسمت جدید قرار است خط داستانی اولیه‌ی لارا که مربوط به سه‌گانه‌ی جدید این سری است را به دیگر قسمت‌های بازی توم ریدر متصل کند.

البته در حال حاضر این قسمت جدید در مراحل اولیه‌ی توسعه قرار دارد و هیچ‌چیزی راجع‌به آن بجز متصل کردن داستان‌های دو خط زمانی بازی مشخص نیست. حتی خود کارگردان بازی در این ویدیو بیان می‌کند که نباید فعلا منتظر معرفی شدن رسمی این بازی باشیم.

علاوه بر معرفی قسمت جدید توم ریدر، در ویدیوی جشن بیست و پنج سالگی این سری اعلام شده که قرار است یک سری انیمه با محوریت شخصیت لارا کرافت ساخته شود. این سری داستان سه‌گانه‌ی جدید توم ریدر را ادامه می‌دهد و از شبکه‌ی نتفلیکس پخش خواهد شد. همانند قسمت جدید سری بازی‌های توم ریدر، اطلاعاتی از زمان پخش انیمه‌ی توم ریدر وجود ندارد و برای دریافت اطلاعات جدید باید بیش‌تر صبر کنیم.

منبع متن: digikala