پس از اضافه شدن پنج بازی جدید به برنامه‌ی پشتیبانی از نسل قبل ایکس‌باکس وان در هفته‌ی گذشته، حال شاهد راه یافتن Call of Duty: Ghosts به این برنامه هستیم.



Call of Duty: Ghosts که هم‌اکنون از طریق برنامه‌ی پشتیبانی از نسل قبل در دسترسِ ایکس‌باکس وان است، ششمین نسخه از سری Call of Duty به حساب می‌آید که به این برنامه افزوده شده است. پیش‌تر از این Call of Duty ،Call of Duty 3 ،Black Ops ،Black Ops 2 و World at War برروی این برنامه قرار گرفته‌ بودند.

طبق روال همیشگی این برنامه، اگر بازی‌های مورد نظرتان را برای ایکس‌باکس ۳۶۰ خریداری کرده باشید، قادر به دریافت رایگان آن‌ها از بخش بازی‌های کنسول ایکس‌باکس وان خود خواهید بود. در غیر این صورت، باید به وب‌سایت ایکس‌باکس مراجعه کنید و آن‌ها را خریداری نمایید.

قرار است که برنامه‌ی پشتیبانی از نسل قبل بیش از پیش گسترش یابد. در E3 2017 مایکروسافت اعلام کرد که قصد ارائه‌ی عناوین ایکس‌باکس اورجینال برروی ایکس‌باکس وان را از طریق این برنامه دارد و Crimson Skies و Fuzion Frenzy را به‌عنوان بازی‌های اولیه معرفی نمود.

منبع متن: gamefa